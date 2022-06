Watlow® signe un accord pour l'acquisition d'Eurotherm® de Schneider Electric®





Watlow®, concepteur et fabricant de systèmes thermiques industriels complets, est heureux d'annoncer avoir signé un accord pour acquérir Eurotherm® de Schneider Electric, le leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Eurotherm est un important fournisseur mondial de systèmes, logiciels et services de contrôle de la température, de l'énergie et des processus, ainsi que d'équipements de mesure et de gestion des données pour les marchés industriels mondiaux. Le siège social de la société se trouve à Worthing, au Royaume-Uni, et ses principales activités de fabrication à L?dziny, en Pologne. La société emploie environ 650 personnes dans le monde.

«?Watlow se réjouit d'investir dans ce portefeuille de produits innovants et dans cette équipe professionnelle?», a déclaré Rob Gilmore, PDG de Watlow. «?En combinant les technologies de contrôle complémentaires d'Eurotherm avec l'accent mis par Watlow sur les systèmes thermiques, nos modèles partagés de vente d'ingénieur à ingénieur et notre focalisation sur les marchés communs permettront à Watlow et Eurotherm de mieux servir tous nos clients respectifs. Nous trouvons remarquables l'expertise d'Eurotherm dans l'industrie des contrôles et sa solide réputation en matière d'innovation et de qualité. Nous sommes donc impatients d'accueillir l'équipe d'Eurotherm chez Watlow.?»

M. Gilmore a ajouté : « Watlow investit actuellement de manière agressive, notamment en développant ses opérations en Europe et en Asie afin de garantir le soutien sans failles que nous offrons à nos clients partout où ils ont besoin de nous. Cette acquisition nous aidera à renforcer notre présence en Europe et à étendre nos capacités en matière d'électronique et de contrôles au niveau mondial.?»

«?Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe Watlow?», a déclaré Chris Ashworth, directeur général d'Eurotherm. «?Watlow est un leader reconnu dans le secteur, et je suis convaincu que la combinaison de nos atouts ouvrira de nouvelles opportunités et créera de la valeur pour nos clients.?»

À propos de Watlow

Watlow est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle et de la fabrication, offrant une expertise de classe mondiale en matière d'ingénierie ainsi que des produits et systèmes thermiques innovants.

Watlow apporte son expérience à un large éventail d'industries, notamment le traitement des semi-conducteurs, les chambres environnementales, les processus énergétiques, les émissions diesel, les équipements médicaux et de restauration.

Depuis 1922, Watlow a grandi en termes de capacité de production, d'expérience du marché et de portée mondiale. La société détient plus de 1100 brevets et emploie plus de 4200 collaborateurs travaillant dans 13 usines de fabrication et cinq centres de technologie et de développement avancés aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie. Watlow couvre 95 pays grâce à ses bureaux de vente et de distribution dans le monde entier.

