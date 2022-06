Mettre en lumière le dynamisme entrepreneurial québécois - Appui financier gouvernemental au Défi OSEntreprendre





QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie une subvention d'un montant maximal de 717 500 $, pour l'exercice financier 2021-2022, à OSEntreprendre afin de soutenir le Défi OSEntreprendre. De cette somme, 455 000 $ sont destinés au volet Création d'entreprise, 42 500 $ au volet Réussite inc. et 220 000 $ au volet Faire affaire ensemble.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce alors qu'il assistait au 24e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

Bien établi dans les 17 régions administratives du Québec, ce concours entrepreneurial d'envergure permet de faire rayonner chaque année les réalisations de plus de 40 000 participants de tout âge qui ont l'audace de passer à l'action, dans un projet scolaire ou de création d'entreprise. Il contribue ainsi à la promotion de l'entrepreneuriat à l'échelle locale, régionale et nationale.

Le Défi OSEntreprendre comporte quatre volets :

Création d'entreprise, qui offre l'occasion à de nouveaux entrepreneurs de promouvoir leur projet, d'obtenir des bourses et d'élargir leur réseau.

Réussite inc., qui permet d'identifier et de faire connaître d'anciens participants qui sont encore dans les affaires après cinq ans et dont l'entreprise a pris de l'expansion.

Faire affaire ensemble, qui consiste à repérer et à valoriser des pratiques inspirantes afin d'inciter un plus grand nombre d'entrepreneurs à choisir des fournisseurs du Québec.

Scolaire, qui soutient le développement de l'esprit d'entreprise en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives d'entrepreneuriat. Ce volet est pour sa part appuyé par le ministère de l'Éducation et le Secrétariat à la jeunesse.

Citations :

« Pour avoir un Québec productif, fort et prospère, on doit encourager et valoriser l'entrepreneuriat. Chaque année, le Défi OSEntreprendre continue d'inspirer et de motiver nos entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, qu'ils soient petits ou grands. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Quel que soit notre âge, le Défi OSEntreprendre sème le désir d'entreprendre ou de poursuivre un projet de création d'entreprise depuis maintenant vingt-quatre ans! C'est de cette façon qu'on aura encore plus d'entrepreneurs de toutes les diversités qui feront grandir le Québec dans une économie innovante et tournée vers l'avenir. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

OSEntreprendre regroupe un vaste réseau de partenaires, dont 17 responsables régionaux et 300 responsables locaux, qui permettent de joindre annuellement près de 40 000 participants, des jeunes du primaire aux créateurs d'entreprise de tout âge.

Le 30 mai dernier, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 - Au coeur de la croissance, qui dispose d'une enveloppe de 121,7 millions de dollars sur trois ans. Avec ce plan, le gouvernement entend développer une économie québécoise forte et prospère en priorisant l'humain derrière l'entrepreneur et en considérant les groupes sous-représentés que sont les femmes, les jeunes, les personnes de la diversité ethnoculturelle, les membres des Premières Nations et les Inuits, les personnes vivant avec une incapacité et les membres de la communauté LGBTQ2+.

