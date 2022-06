IDB Invest structure sa plus grande obligation de type B pour financer le projet de ligne ferroviaire centrale en Uruguay





WASHINGTON, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest fournit un nouveau paquet de financement pour le projet de ligne ferroviaire centrale en Uruguay afin d'améliorer la connectivité et l'intégration du pays avec sa capitale, Montevideo. Le financement consiste en une facilité de premier rang de 250 millions de dollars par le biais d'une obligation de type B à taux fixe.

Il s'agit de la plus grande obligation de type B structurée par IDB Invest à ce jour. Le produit de la vente sera utilisé pour refinancer la dette existante, améliorant ainsi les conditions générales de financement du projet.

IDB Invest facilite la mobilisation des solutions du marché des capitaux par le biais de cette obligation de type B, débloquant ainsi le financement disponible auprès des investisseurs institutionnels internationaux, tout en soutenant l'objectif de l'Uruguay d'attirer des investissements étrangers directs et de canaliser de nouvelles ressources pour soutenir les projets d'infrastructure.

« Investir dans des projets d'infrastructure durables et à grande échelle peut avoir un impact transformateur pour l'avenir de notre région », a déclaré Gema Sacristan, responsable des investissements de IDB Invest. « À IDB Invest, nous continuons à innover pour mobiliser des financements et attirer de nouveaux investisseurs en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Cette nouvelle facilité fait suite à un précédent paquet financier de IDB Invest en 2019 pour environ 536 millions de dollars, composé d'un prêt de 300 millions de dollars de IDB Invest et du reste mobilisé auprès de banques commerciales et d'investisseurs. Le projet a été exécuté par le biais d'un contrat de participation publique-privée (PPP).

L'accord devrait contribuer à la réalisation de quatre objectifs de développement durable des Nations unies : Travail décent et croissance économique (objectif 8), Industrie, innovation et infrastructure (objectif 9), Consommation et production responsables (objectif 12) et Partenariat pour la réalisation des objectifs (objectif 17).

À propos de IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets de développement durable pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 14,8 milliards de dollars en gestion d'actifs et 376 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

À propos de Grupo Via Central S.A.

Grupo Vía Central est une société à vocation spécifique créée uniquement aux fins de la construction, de la réhabilitation et de l'entretien de 273 km de lignes ferroviaires entre les villes de Montevideo et de Paso de Los Toros. Ses actionnaires sont des entreprises de renommée internationale et uruguayenne, dont la société espagnole SACYR.

