Lineage Logistics procède à l'expansion de sa solution de vente directe au client





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus grande et la plus innovante SCPI industrielle à température contrôlée, également plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd'hui procéder à l'expansion de sa solution de vente directe au client (« D2C »), afin de créer un leader du marché du commerce électronique de produits alimentaires périssables.

Dans le cadre de l'investissement de Lineage dans sa solution D2C, Lineage a procédé à l'acquisition de Perishable Shipping Solutions (« PSS »), premier service d'exécution des commandes de commerce électronique avec prélèvement et emballage, pour les marques exigeant un stockage et une expédition à température contrôlée. L'acquisition de PSS fait suite à l'acquisition par la Société de Crystal Creek Logistics (« CCL ») en 2021, fournisseur de premier plan en matière d'exécution des commandes du dernier kilomètre avec expédition directe, pour les produits à température contrôlée. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

La solution étendue d'exécution D2C de Lineage fournit une offre complète de commerce électronique pour la chaîne du froid, respectant un délai de transport terrestre de deux jours n'importe où sur le territoire continental des États-Unis. Aujourd'hui au service de plus de 100 marques de commerce électronique de produits alimentaires et boissons, au sein de huit installations dédiées à l'exécution D2C, l'équipe expérimentée de Lineage, composée de spécialistes du commerce électronique, exécute chaque mois environ 250 000 expéditions, pour un total de plus de 2,5 millions d'expéditions chaque année.

« Plus grand fournisseur de solutions logistiques pour la chaîne du froid, Lineage est en position idéale pour être un partenaire de choix sur le marché en plein essor de la vente de produits frais et surgelés directement auprès du consommateur, un marché qui a enregistré une croissance incroyable ces dernières années », a déclaré Mark Nelson, qui dirige l'exécution D2C chez Lineage Logistics. « Tirant parti de plusieurs dizaines d'années d'expérience en matière d'exécution de commerce électronique, ainsi que de la gamme complète de Lineage en matière de solutions de transport et de logistique à température contrôlée, notre capacité de soutien et de développement à grande échelle auprès des clients est inégalée, qu'il s'agisse de marques principalement axées sur l'aspect direct auprès des consommateurs, ou de marques de magasins physiques envisageant une entrée sur le marché. »

En tant qu'offre complète de commerce électronique pour la chaîne du froid, la solution d'exécution D2C de Lineage inclut :

Centres d'exécution stratégiquement situés , exploitant huit installations à température contrôlée, idéalement implantées pour optimiser une expédition par voie terrestre en deux jours pour 99 % de la population des États-Unis

, exploitant huit installations à température contrôlée, idéalement implantées pour optimiser une expédition par voie terrestre en deux jours pour 99 % de la population des États-Unis Services logistiques de bout en bout , tirant parti de la gamme complète de solutions de transport à température contrôlée de Lineage

, tirant parti de la gamme complète de solutions de transport à température contrôlée de Lineage Expériences de marque personnalisée , permettant aux partenaires d'offrir aux clients une expérience de déballage pleinement imprégnée des marques, notamment via des emballages et des encarts spéciaux

, permettant aux partenaires d'offrir aux clients une expérience de déballage pleinement imprégnée des marques, notamment via des emballages et des encarts spéciaux Engagement en faveur de la sécurité alimentaire , grâce à une modélisation de la température assurant un maintien des produits à la bonne température au cours de la livraison

, grâce à une modélisation de la température assurant un maintien des produits à la bonne température au cours de la livraison Service clients dédié, faisant intervenir une équipe qui soutient les clients dès l'instant auquel les produits entrent dans les installations de Lineage, jusqu'à leur arrivée au domicile du client

Pour en savoir plus sur la solution d'exécution D2C de Lineage, ou pour découvrir comment travailler en partenariat avec Lineage, cliquez ici.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SCPI industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 20 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage a été désignée comme l'une des Sociétés américaines les mieux gérées en 2022 (« 2022 U.S. Best Managed Company ») ; elle a également figuré en 3e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2022, ainsi qu'en 17e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, a été reconnue la société n°1 en sciences des données, a été classée 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (« The World's Most Innovative Companies ») de Fast Company, et a été incluse dans la liste « Change The World » du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

