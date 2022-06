Stingray dévoile ses résultats pour le quatrième trimestre de 2022





Faits saillants du quatrième trimestre



La croissance interne s'est chiffrée à 12,7 % d'un exercice à l'autre dans le secteur Diffusion et les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises 1) , ce qui comprend une hausse de 50,8 % aux États-Unis;

Les produits ont augmenté de 21,6 % pour atteindre 72,6 millions de dollars, comparativement à 59,7 millions de dollars;

Le BAIIA ajusté 2 ) a fléchi de 11,1 % pour s'établir à 21,0 millions de dollars, comparativement à 23,6 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 2 ) par secteur s'est chiffré à 14,5 millions de dollars ou 31,9 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 7,9 millions de dollars ou 29,0 % des produits pour le secteur Radio et à (1,4) million de dollars pour le secteur Siège social;

Un bénéfice net de 4,5 millions de dollars (0,06 $ par action) a été inscrit, comparativement à 12,1 millions de dollars (0,17 $ par action);

Le bénéfice net ajusté 3 ) a atteint 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action), contre 12,0 millions de dollars (0,16 $ par action);

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 9,7 % pour atteindre 22,1 millions de dollars (0,31 $ par action), comparativement à 24,5 millions de dollars (0,34 $ par action);

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 4 ) se sont chiffrés à 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action), comparativement à 13,8 millions de dollars (0,19 $ par action), en baisse de 14,3 %;

Ratio dette nette/BAIIA ajusté 2 ) pro forma à 3,16 fois;

715 989 abonnés en streaming, en hausse de 36,4 % d'un exercice à l'autre.



Faits saillants de l'exercice complet

La croissance interne s'est chiffrée à 5,5 % d'un exercice à l'autre dans le secteur Diffusion et les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises 1) , ce qui comprend une hausse de 23,2 % aux États-Unis;

Les produits ont augmenté de 14,0 % pour atteindre 282,6 millions de dollars, comparativement à 247,9 millions de dollars;

Le BAIIA ajusté 2 ) a fléchi de 13,1 % pour s'établir à 99,3 millions de dollars, comparativement à 114,3 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 2 ) par secteur s'est chiffré à 58,3 millions de dollars ou 36,7 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 46,2 millions de dollars ou 37,4 % des produits pour le secteur Radio et à (5,2) millions de dollars pour le secteur Siège social;

Un bénéfice net de 33,3 millions de dollars (0,47 $ par action) a été inscrit, comparativement à 45,1 millions de dollars (0,61 $ par action);

Le bénéfice net ajusté 3 ) a atteint 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action), contre 62,9 millions de dollars (0,86 $ par action);

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 19,7 % pour atteindre 83,7 millions de dollars (1,17 $ par action), comparativement à 104,2 millions de dollars (1,42 $ par action);

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 4 ) se sont chiffrés à 56,9 millions de dollars (0,80 $ par action), comparativement à 74,4 millions de dollars (1,01 $ par action), en baisse de 23,4 %;

2 106 000 actions ont été rachetées et annulées pour un total de 15,0 millions de dollars.

MONTRÉAL, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), important distributeur mondial de marques musicales audio et vidéo, a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2022.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2022 2021 % 2022 2021 % Produits 72 644 59 740 21,6 282 626 247 857 14,0 BAIIA ajusté2) 21 023 23 638 (11,1 ) 99 269 114 268 (13,1 ) Bénéfice net 4 466 12 077 (63,0 ) 33 287 45 104 (26,2 ) Par action ? dilué (en $) 0,06 0,17 (64,7 ) 0,47 0,61 (24,2 ) Bénéfice net ajusté3) 11 780 11 981 (1,7 ) 56 389 62 855 (10,3 ) Par action ? dilué (en $)3) 0,17 0,16 6,3 0,79 0,86 (8,1 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 22 127 24 514 (9,7 ) 83 663 104 246 (19,7 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés4) 11 833 13 808 (14,3 ) 56 933 74 359 (23,4 )





1) Les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises comprennent les frais d'abonnement et d'utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux continus à l'exclusion des crédits accordés aux clients en lien avec la pandémie de COVID-19. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d'installation, du matériel, des frais ponctuels et des activités abandonnées. 2) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant le montant net des charges financières (produits financiers), la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l'amortissement et les radiations d'immobilisations corporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées et les coûts d'acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges. 3) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant la variation de la juste valeur des placements, les pertes (profits) liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées et les coûts d'acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges, déduction faite des impôts connexes. 4) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation diminués des dépenses d'investissement, des intérêts payés et du remboursement d'obligations locatives, majorés des coûts d'acquisition, des frais juridiques et des charges de restructuration et autres charges, ajustés pour tenir compte du gain ou de la perte non réalisé sur change et de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 5) Le BAIIA ajusté pro forma est défini comme suit : le BAIIA ajusté des 12 derniers mois, plus les synergies et le BAIIA ajusté pro forma pour les mois précédant les acquisitions qui ne sont pas déjà prises en compte dans les résultats.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats de la société pour l'exercice 2022 et le quatrième trimestre : « Nous sommes encouragés par les résultats de l'exercice 2022, les produits ayant augmenté de 14,0 % pour atteindre 282,6 millions de dollars, ce qui reflète le retour à des activités commerciales normales après la pandémie et l'acquisition d'InStore Audio Network. Bien que le BAIIA ajusté ait fléchi de 13,1 % par rapport à 2021, il aurait augmenté d'un exercice à l'autre si l'on fait abstraction de l'apport de la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »). Nous avons également continué à investir dans les secteurs à forte croissance, notamment les services multimédia commerciaux. Comme toujours, notre stratégie d'allocation du capital a récompensé les actionnaires en leur remboursant plus de 36 millions de dollars au moyen de rachats d'actions et de dividendes. »

« Les produits du quatrième trimestre de 2022 ont augmenté de 21,6 % pour s'établir à 72,6 millions de dollars, ce qui s'explique essentiellement par les mêmes facteurs que pour l'exercice complet, conjugués à l'augmentation des ventes de services d'installation et de matériel liées à l'affichage numérique. Le BAIIA ajusté a fléchi de 11,1 % au quatrième trimestre, surtout en raison de la baisse de la SSUC et de la hausse des coûts d'exploitation découlant du retour à des activités commerciales normales. »

« Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 6,0 % en 2022 dans la foulée de l'acquisition de Calm Radio et d'InStore Audio Network. L'exercice 2023 s'annonce très prometteur pour notre secteur de Réseau multimédia commercial en raison de la demande croissante de publicités audio hautement personnalisables dans Réseau multimédia commercial et des partenariats récemment annoncés avec Walmart Canada et Metro Inc. Dans le cadre de l'entente avec Walmart Canada, Stingray met à contribution ses capacités de publicités audio numériques diffusées en magasin pour renforcer l'influence du géant du commerce de détail auprès des 1,5 million de clients qui fréquentent chaque jour ses 400 magasins au Canada. De même, les publicités audio de Stingray permettront à Metro d'atteindre des consommateurs hautement motivés et de demeurer primordial pour eux à un moment clé de leur parcours d'achat dans les quelque 1 100 magasins d'alimentation et pharmacies du réseau Metro. »

« Les chaînes télé gratuites financées par la publicité (chaînes FAST) représentent un autre important vecteur de croissance du secteur Diffusion et musique pour entreprises de Stingray. Au quatrième trimestre, nous avons lancé 17 chaînes FAST sur la plateforme de diffusion en continu Galaxy TV au Canada et aux États-Unis. Après la clôture de l'exercice, nous avons également annoncé une entente avec TCL Electronics visant la distribution d'une série de chaînes FAST à ses téléviseurs intelligents en Australie, au Brésil, en Inde, au Mexique et aux États-Unis. Dans le cadre de l'entente, TCL mettra à la disposition des téléspectateurs des services de vidéo sur demande avec publicité, notamment du karaoké et des concerts, combinés à de magnifiques images provenant des quatre coins du monde. Par conséquent, nous visons des produits vigoureux dans les chaînes FAST à mesure que les habitudes de consommation de la télévision évoluent. »

« Au cours de l'exercice, le secteur Radio a continué à se ressaisir, malgré la faiblesse de certains marchés finaux traditionnels qui n'ont pas encore totalement repris leurs dépenses publicitaires. Notre réseau radiophonique s'est relativement bien comporté sur les marchés locaux, la croissance de la radio numérique apportant des produits supplémentaires. De ce fait, les produits du secteur Radio ont progressé de 26,3 % d'un exercice à l'autre. Nous sommes satisfaits de la performance globale de notre secteur Radio, surtout si l'on considère les flux de trésorerie vigoureux qu'il génère. »

« Après un exercice de transition, nous nous réjouissons de l'arrivée de l'exercice 2023, alors que nous investissons dans des vecteurs clés à forte croissance tels que les services multimédia commerciaux, les chaînes FAST, Chatter et le secteur automobile. Notre stratégie d'allocation du capital consistera à trouver un équilibre entre les remboursements aux actionnaires et la réduction continue de la dette », a conclu M. Boyko.

Résultats du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre ont augmenté de 12,9 millions de dollars, ou 21,6 %, pour se chiffrer à 72,6 millions de dollars, en comparaison de 59,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation s'explique essentiellement par l'acquisition d'InStore Audio Network, par l'assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et le retour à des activités commerciales normales, et par l'augmentation des ventes de services d'installation et de matériel liées à l'affichage numérique.

Les produits générés au Canada ont augmenté de 5,0 millions de dollars, ou 13,7 %, passant de 35,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 à 40,5 millions de dollars. La croissance est principalement attribuable à l'assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et au retour à des activités commerciales normales. Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 8,7 millions de dollars, ou 84,7 %, pour atteindre 19,1 millions de dollars, comparativement à 10,4 millions de dollars il y a un an. Cette augmentation s'explique surtout par l'acquisition d'InStore Audio Network et par l'augmentation des produits provenant des abonnements. Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 13,0 millions de dollars, en baisse de 0,8 million de dollars, ou 5,3 %, comparativement à ceux de 13,8 millions de dollars inscrits au quatrième trimestre de 2021. La diminution s'explique par l'incidence négative des taux de change.

Au quatrième trimestre de 2022, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 9,8 millions de dollars, ou 27,4 %, passant de 35,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 à 45,6 millions de dollars. Cette augmentation s'explique par l'acquisition d'InStore Audio Network et par l'augmentation des produits provenant des abonnements.

Les produits du secteur Radio se sont établis à 27,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 contre 24,0 millions de dollars pour la période correspondante de 2021, ce qui représente une hausse de 3,1 millions de dollars, ou 12,9 %. Cette augmentation est principalement attribuable à l'assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et au retour à des activités commerciales normales.



Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 21,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, contre 23,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, soit une baisse de 2,6 millions de dollars, ou 11,1 %. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 28,9 % au quatrième trimestre de 2022, contre 39,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution est attribuable à la baisse de la SSUC et à la hausse des coûts d'exploitation découlant du retour à des activités commerciales normales, contrebalancées en partie par l'augmentation des produits du secteur Radio et par l'acquisition d'InStore Audio Network.

Au quatrième trimestre de 2022, le bénéfice net s'est établi à 4,5 millions de dollars (0,06 $ par action), par rapport à 12,1 millions de dollars (0,17 $ par action) au quatrième trimestre de 2021. Cette baisse est essentiellement attribuable à la diminution du profit lié aux instruments financiers dérivés et à la comptabilisation d'une perte de change, facteurs contrebalancés en partie par la diminution de la charge d'impôt. Le bénéfice net ajusté a totalisé 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action) au quatrième trimestre, contre 12,0 millions de dollars (0,16 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution est principalement attribuable à la baisse du profit de change, contrebalancée en partie par la diminution de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont chiffrées à 22,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, en comparaison de 24,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. La baisse s'explique par l'augmentation des charges de restructuration et autres charges, la réduction du profit de change et le recul des résultats d'exploitation, facteurs contrebalancés en partie par la variation positive des éléments hors trésorerie liés à l'exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au quatrième trimestre de 2022 se sont élevés à 11,8 millions de dollars, comparativement à 13,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable au fléchissement des résultats d'exploitation, partiellement contrebalancée par la diminution des intérêts payés.

Au 31 mars 2022, la société disposait de 14,6 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d'une dette subordonnée de 25,4 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 358,2 millions de dollars, dont une tranche d'environ 78,7 millions de dollars était disponible.

Résultats de l'exercice

Les produits de l'exercice 2022 ont augmenté de 34,7 millions de dollars, ou 14,0 %, pour s'établir à 282,6 millions de dollars, comparativement à 247,9 millions de dollars pour l'exercice 2021. Cette augmentation s'explique essentiellement par l'assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et le retour à des activités commerciales normales et par l'acquisition d'InStore Audio Network.

Pour l'exercice 2022, le BAIIA ajusté a diminué de 15,0 millions de dollars, ou 13,1 %, pour se fixer à 99,3 millions de dollars, par rapport à 114,3 millions de dollars pour l'exercice 2021. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 35,1 % pour l'exercice 2022, comparativement à 46,1 % en 2021. La diminution du BAIIA ajusté est attribuable à la baisse de la SSUC et à la hausse des coûts d'exploitation, contrebalancées en partie par l'augmentation des produits du secteur Radio, tous ces facteurs découlant de l'assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et du retour à des activités commerciales normales.

Un bénéfice net de 33,3 millions de dollars (0,47 $ par action) a été inscrit pour l'exercice 2022, comparativement à 45,1 millions de dollars (0,61 $ par action) pour l'exercice 2021. Cette baisse est essentiellement attribuable au recul des résultats d'exploitation, à la baisse du profit lié aux instruments financiers dérivés et à la comptabilisation d'une perte de change, facteurs contrebalancés en partie par la diminution de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, par la baisse de la charge d'impôt et par une perte sur la juste valeur du placement pour l'exercice 2021.

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action) pour l'exercice 2022, contre 62,9 millions de dollars (0,86 $ par action) pour l'exercice 2021. Cette baisse reflète essentiellement le recul des résultats d'exploitation et la comptabilisation d'une perte de change, facteurs contrebalancés en partie par la baisse de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, de la charge d'impôt et des charges d'intérêts.

Déclaration de dividende

Le 23 mars 2022, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 juin 2022 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 31 mai 2022.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d'exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d'administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Autres faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 12 mai 2022, la société a annoncé l'ajout de METRO Inc à son réseau multimédia commercial. En vertu de cette nouvelle entente, Stingray aura la responsabilité exclusive de toutes les publicités audio numériques diffusées dans quelque 1 100 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières au Québec et en Ontario, notamment Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et pharmacies du réseau METRO, principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy.?

Le 20 avril 2022, la société a annoncé une entente visant la distribution d'une série de chaînes télé gratuites financées par la publicité (chaînes FAST) aux téléviseurs intelligents de marque TCL en Australie, au Brésil, en Inde, au Mexique et aux États-Unis. Parmi les nouveaux services offerts gratuitement aux utilisateurs sur l'application TCL, notons Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray DJAZZ, Stingray CMusic, Stingray Naturescape et Stingray Musique.

Le 19 avril 2022, la société a annoncé l'ajout de Walmart Canada à son réseau multimédia commercial. En vertu de cette nouvelle entente, Stingray aura la responsabilité exclusive, en partenariat avec l'équipe des ventes de Walmart Connect, de toutes les publicités audio numériques diffusées dans les magasins Walmart Canada à l'échelle du pays.

Le 6 avril 2022, la société a lancé les chaînes All Good Vibes de Stingray, qui sont offertes aux abonnés d'Amazon Prime Video sous forme d'un abonnement payant exclusif. Les membres Prime peuvent désormais s'abonner à Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Naturescape. Ce lancement a mis en lumière la qualité et la diversité du portefeuille de produits en évolution constante de Stingray, et la capacité inégalée de l'entreprise à s'adresser à un public sans cesse croissant.

Le 14 mars 2022, la société a annoncé le lancement de 17 chaînes télé gratuites financées par la publicité (chaînes FAST) sur la plateforme de diffusion en continu Galxy TV au Canada et aux États-Unis.

Le 1 er mars 2022, la société a annoncé la conclusion d'un partenariat avec Léger, le plus grand cabinet canadien spécialisé en étude de marché et en analytique, pour mesurer l'efficacité de ses solutions publicitaires audio pour commerces de détail au Canada. Léger mesurera par des sondages les résultats tangibles générés par les campagnes publicitaires du réseau multimédia commercial de Stingray.

Le 23 février 2022, la société a annoncé le lancement de TikTok Radio en partenariat avec TikTok, la plateforme de vidéos mobiles de forme courte la plus populaire. Cette collaboration permettra de faire découvrir la musique et les artistes qui font des vagues sur TikTok aux publics sans cesse croissants de Stingray sur une variété de plateformes.

Le 8 février 2022, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Le dividende a été versé le 15 mars 2022 aux actionnaires inscrits le 28 février 2022.



Le 5 janvier 2022, la société a annoncé son acquisition d'InStore Audio Network, plus important réseau publicitaire audio en magasin aux États-Unis, qui s'adresse à quelque 100 millions de consommateurs chaque semaine dans plus de 16 000 épiceries et pharmacies à l'échelle du pays, pour une contrepartie totale d'environ 59,0 millions de dollars, sous réserve d'un mécanisme d'indexation précis prévu en vertu de l'accord.



Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers le mercredi 8 juin 2022, à 10 h (heure de l'Est). Les personnes intéressées peuvent s'y joindre en composant le 416-764-8658 (Toronto) ou le 1-888-886-7786 (sans frais). Un enregistrement pourra être écouté jusqu'au 20 juillet 2022 à minuit en composant le 416-764-8692 ou le 877-674-7070, suivi du code « 802468 ».

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applications musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s'y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l'exercice clos le 31 mars 2022, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l'analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d'exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l'entreprise. La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l'évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d'investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d'entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et elles n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d'autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu'indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net

3 mois 12 mois 31 mars

2022 31 mars

2021 31 mars

2022 31 mars

2021 (en milliers de dollars canadiens) T4 2022 T4 2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Bénéfice net 4 466 12 077 33 287 45 104 Charges financières (produits financiers), montant net (769 ) (7 284 ) 6 119 (1 199 ) Variation de la juste valeur des placements 12 ? 2 3 787 Impôts 191 4 047 9 013 15 960 Amortissement et radiation d'immobilisations corporelles 3 862 3 082 11 069 11 653 Amortissement d'actifs au titre de droits d'utilisation 1 201 1 436 5 076 5 660 Amortissement d'immobilisations incorporelles 4 176 5 303 19 399 21 379 Rémunération fondée sur des actions 222 235 798 851 Charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées 1 750 2 028 5 799 6 436 Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) 5 912 2 714 8 707 4 637 BAIIA ajusté 21 023 23 638 99 269 114 268 Charges financières (produits financiers), montant net, à l'exclusion des pertes liées (profits liés) à l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés (1 381 ) (3 214 ) (9 516 ) (12 619 ) Impôts (191 ) (4 047 ) (9 013 ) (15 960 ) Amortissement d'immobilisations corporelles et radiations (3 862 ) (3 082 ) (11 069 ) (11 653 ) Amortissement d'actifs au titre de droits d'utilisation (1 201 ) (1 436 ) (5 076 ) (5 660 ) Charge d'impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées, à l'amortissement des immobilisations incorporelles, aux pertes liées (profits liés) à l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés ainsi qu'aux coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) (2 608 ) 122 (8 206 ) (5 521 ) Bénéfice net ajusté 11 780 11 981 56 389 62 855

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

3 mois 12 mois 31 mars

2022 31 mars

2021 31 mars

2022 31 mars

2021 (en milliers de dollars canadiens) T4 2022 T4 2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 22 127 24 514 83 663 104 246 Ajouter/déduire : Acquisition d'immobilisations corporelles (2 443 ) (1 929 ) (9 061 ) (5 690 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (355 ) (194 ) (1 134 ) (1 313 ) Entrées d'immobilisations incorporelles développées en interne (593 ) (1 367 ) (6 854 ) (6 428 ) Intérêts payés (3 391 ) (5 142 ) (14 384 ) (18 053 ) Remboursement d'obligations locatives (1 074 ) (1 099 ) (4 815 ) (5 011 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation (7 571 ) (344 ) 24 10 632 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change (779 ) (3 345 ) 787 (8 661 ) Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) 5 912 2 714 8 707 4 637 Flux de trésorerie disponibles ajustés 11 833 13 808 56 933 74 359

Rapprochement du BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2022 31 mars

2021 BAIIA ajusté DDM2) 99 269 114 268 Synergies et BAIIA ajusté2) pour les mois précédant les acquisitions d'entreprises qui ne sont pas déjà pris en compte dans les résultats 16 000 190 Crédits liés à la COVID-19 alloués en raison de fermetures obligatoires de magasins 1 535 1 825 BAIIA ajusté pro forma5) 116 804 116 283 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma5) 3,16 2,81

Note au lecteur : Les états financiers consolidés annuels et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514-664-1244, poste 2362

[email protected]

