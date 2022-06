Plantation de deux milliards d'arbres au Canada : le gouvernement du Canada annonce de l'aide financière pour Trees for Life





OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - La plantation de deux milliards d'arbres à l'échelle nationale aidera le Canada à lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les arbres non seulement absorbent du carbone présent dans l'atmosphère et le stockent, mais améliorent aussi la qualité de l'air et de l'eau, soutiennent la biodiversité et créent ou maintiennent des milliers de bons emplois.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 2,4 millions du programme Deux milliards d'arbres à Trees for Life .

Grâce à ce financement, Trees for Life engagera des partenaires et des collaborateurs pour réaliser 34 projets distincts de plantation d'arbres. Ces projets, dont la taille, le style et la portée varieront, seront exécutés dans des collectivités et des écosystèmes différents et permettront de planter environ 600 000 arbres en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick au cours de la saison de plantation 2022. Organisme de bienfaisance, Trees for Life a pour mission d'inspirer des projets de plantation d'arbres partout au Canada en mobilisant les gens et en leur donnant les moyens d'agir.

Lancé en 2021, le programme Deux milliards d'arbres s'inscrit dans le cadre de l'approche fédérale plus globale des solutions climatiques fondées sur la nature. Il contribue aux efforts déployés au Canada pour atténuer les changements climatiques tout en réalisant d'importants objectifs de biodiversité et de conservation et en favorisant le bien-être humain.

Le programme est en bonne voie d'atteindre son objectif de planter deux milliards d'arbres en dix ans. Il est conçu pour aider des organisations au pays à planter un nombre croissant d'arbres d'une année à l'autre. À sa première année, le programme a permis la signature d'accords soutenant la plantation d'environ 30 millions d'arbres de plus de 50 espèces dans plus de 500 endroits disséminés dans toutes les provinces. Pour la suite, le gouvernement du Canada s'affaire à conclure des accords à plus long terme pour la plantation d'arbres sur une période de 10 ans. L'objectif du programme est de planter de 250 à 350 millions d'arbres par année à compter de 2026.

« La plantation d'arbres est un élément important de notre plan pour combattre les changements climatiques, pour protéger la biodiversité et pour créer de bons emplois. Notre gouvernement travaille activement avec différents partenaires pour honorer son engagement de planter deux milliards d'arbres au Canada, et les projets de Trees for Life contribuent concrètement à cet effort. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources renouvelables

« Pour continuer à grandir en tant qu'organisation et à élargir notre rayonnement à l'échelle nationale, nous avons absolument besoin de l'aide financière fournie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Deux milliards d'arbres. Nos donateurs demeureront très enclins à offrir du soutien sachant que le gouvernement fédéral versera une aide correspondante. Nous sommes extrêmement reconnaissants des occasions que nous offre le programme. »

Mark Cullen

Président et cofondateur de Trees for Life

Le programme Deux milliards d'arbres fait partie du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature du Canada , qui mise sur la puissance de la nature pour combattre les changements climatiques. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a décidé d'affecter jusqu'à 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour s'acquitter de cet engagement.

, qui mise sur la puissance de la nature pour combattre les changements climatiques. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a décidé d'affecter jusqu'à 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour s'acquitter de cet engagement. Planter des arbres à grande échelle et de manière durable nécessite une planification minutieuse. Le processus s'étend sur plusieurs années et comprend plusieurs étapes telles que l'achat de semences, l'agrandissement des pépinières et la culture de semis jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être plantés dans le sol.

On choisit les arbres en fonction de leur résistance aux changements climatiques et de facteurs environnementaux, tout en donnant priorité à la plantation d'arbres indigènes. Le choix des lieux de plantation dépend des propositions de financement présentées par les partenaires.

Le gouvernement a mis sur pied le Comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui donnera des conseils sur la prestation du programme afin de maximiser les réductions d'émissions et de fournir d'importants avantages connexes pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie au Canada .

. Les responsables du programme Deux milliards d'arbres travaillent également en collaboration à l'élaboration d'un cadre de gouvernance pour les projets dirigés par des Autochtones. Ce cadre permettra aux Autochtones d'influer sur la manière dont seront gérés et mis en oeuvre ces projets, en fonction de leurs priorités, de leurs valeurs et de leur longue tradition de gestion du territoire.

L'an dernier, Trees for Life a reçu 2 millions de dollars du programme et planté plus de 274 000 arbres au Canada .

