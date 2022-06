Beanfield fait l'acquisition des solutions de tourelle Eclipse de Wesley Clover afin d'améliorer la mobilité et la conformité des communications dans le secteur des services financiers





Aujourd'hui, Beanfield Metroconnect a annoncé l'acquisition de la famille de produits de communication commerciale Eclipse de Wesley Clover Solutions. En intégrant ce système de tourelle puissant, mais entièrement portable et basé sur le cloud, à son offre de télécommunications, Beanfield peut désormais aider les clients des services financiers à passer des solutions de communication héritées à celles de la prochaine génération, et à réaliser leurs objectifs de transformation numérique tout en réduisant les risques, la complexité et les coûts.

Les clients de Beanfield bénéficient déjà d'un accès au réseau SIP privé Trader Link, qui relie les marchés financiers canadiens d'un bout à l'autre du pays, ainsi que de routes à faible latence de fine pointe entre tous les principaux centres financiers, et de services Connexion infonuagique vers tous les principaux écosystèmes d'infrastructure en nuage et fournisseurs SaaS.

Beanfield s'engage à fournir les outils permettant de connecter des systèmes disparates au sein de la communauté financière canadienne et à aider les clients à évoluer en toute confiance vers un environnement convergent basé sur le cloud. « Beanfield s'est toujours efforcé de fournir des solutions de pointe en gardant à l'esprit les besoins de ses clients », déclare Dan Kernohan, vice-président des ventes chez Beanfield. « Cela nous a permis d'établir et de gagner la confiance de nombreuses institutions financières canadiennes. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ajouter à notre offre une solution qui change la donne. »

Beanfield présentera ses dernières solutions pour le secteur boursier, un système de communication tout-en-un entièrement hébergé - avec le système de tourelle basé sur le nuage intégré - à la TMX Equities Trading Conference le 8 juin 2022 à Toronto.

À propos de Beanfield Metroconnect

Beanfield est une société de télécommunications qui ne ressemble à aucune autre. Nous reconnaissons l'importance de relier les communautés et les gens qui les composent, et nous le faisons sans sacrifier notre exceptionnel soutien à la clientele ni nos services de qualité supérieure. Chez Beanfield, nous souhaitons bâtir des communautés ? pas que des réseaux.

Fondée en 1988, Beanfield construit, possède et exploite le plus grand réseau de fibre optique indépendant à Toronto et à Montréal. Nous connectons plus de 3 000 bâtiments commerciaux et résidentiels. Nos équipes de construction, d'installation et d'expérience client sont entièrement intégrées, afin de vous offrir l'expérience la plus efficace et la plus simple qui soit, comme il se doit. www.beanfield.com

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 08:35 et diffusé par :