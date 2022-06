Le Canada et le Chili signent un protocole d'entente pour faire progresser l'égalité des genres





OTTAWA, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a émis la déclaration suivante :

« Je suis heureuse d'avoir signé le protocole d'entente entre le Canada et le Chili en matière de coopération visant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Ce protocole permettra à nos deux pays de faire progresser l'égalité des genres et de favoriser l'autonomisation des femmes.

Le protocole d'entente viendra établir un cadre pour faciliter la coopération entre nos deux gouvernements afin de faire avancer, de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques publiques visant la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, d'en faire le suivi et d'élaborer des politiques et des programmes conjoints. Le protocole d'entente se fonde sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui prévoit l'atteinte de l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles.

À l'occasion d'une cérémonie spéciale de signature à laquelle ont assisté le premier ministre, Justin Trudeau, et le président du Chili, Gabriel Boric, les deux pays se sont engagés à travailler conjointement sur les enjeux qui ont des répercussions sur l'égalité des genres, notamment les efforts de reprise après la COVID-19, les femmes occupant des postes de responsabilité, la violence fondée sur le sexe, l'analyse comparative entre les sexes Plus, ainsi que les femmes, la paix et la sécurité.

Les deux pays ont l'intention d'appuyer les objectifs de l'un et de l'autre afin d'éliminer les obstacles socio-économiques, culturels et institutionnels qui empêchent les femmes de participer à la vie économique et publique de leur société. »

