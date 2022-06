Anywhere365 permet aux PME d'acheter Attendant Console directement dans l'App Store de Microsoft Teams





ROTTERDAM, Pays-Bas, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Anywhere365 a étendu sa relation mondiale avec Microsoft pour les PME. Anywhere365 est un partenaire de lancement pour les fonctionnalités de monétisation d'applications ISV Teams de Microsoft et fournit maintenant sa console opératrice Attendant Console directement en tant qu'application native sur l'App Store Teams.

Une solution centrée sur l'humain

Cette stratégie accélère les entreprises qui veulent développer leurs activités avec des solutions percutantes et centrées sur l'humain en plus de leur licence Microsoft 365. Le processus d'achat simplifié et l'expérience transparente, avec une interface utilisateur moderne et des widgets faciles à utiliser, permettent aux petites et moyennes entreprises d'ajouter des capacités de communication natives à Teams en plus de leurs investissements existants dans Microsoft 365.

Les entreprises qui étendent la console opératrice Attendant Console à leurs réceptionnistes et autres opérateurs téléphoniques bénéficieront d'une gestion et d'une maintenance simplifiées de la téléphonie, d'une expertise centralisée, de taux d'adoption élevés et d'une réduction du coût total de possession de leur infrastructure de communication. Les fonctionnalités comprennent les transferts, les notes sur le contact, les rappels, la gestion des files d'attente et les intégrations de calendriers, le tout dans le seul et unique système Teams.

De riches fonctions de communication

Enrico Karsten, directeur général, Anywhere365 indique : « Nous avons construit cette solution en pensant à l'opérateur, afin de minimiser les pertes de temps et de garantir des expériences optimales des deux côtés de la ligne. Je suis convaincu que cette étape importante dans notre relation avec Microsoft, qui remonte à plus d'une décennie, apportera une valeur significative aux PME qui recherchent des fonctionnalités de communication riches directement intégrées dans le client Microsoft Teams d'un opérateur téléphonique ou d'un réceptionniste ».

Une intégration fluide directement dans Microsoft Teams

« Nous sommes heureux de voir Anywhere365 créer un accès facile aux fonctionnalités de communication directement dans Microsoft Teams pour les PME qui n'ont pas besoin - ou ne peuvent pas se permettre - une fonctionnalité de centre de contact étendue », a déclaré Suzanna Zhuang, directrice Modern Work Teams & Platform, Microsoft. « En proposant la console Attendant Console native Teams directement via Microsoft AppSource, Anywhere365 montre qu'elle aide les moyennes et petites entreprises à créer un parcours fluide intégré dans leur client Teams fiable et convivial ».

Les grandes entreprises qui cherchent à acheter auprès d'Anywhere365 plus de 20 licences Attendant Console peuvent les acheter par le biais du solide réseau mondial de partenaires d'Anywhere365.

