Malgré les pressions sur le coût de la vie, les consommateurs restent engagés en faveur de la durabilité, avec une demande en hausse pour un secteur du détail plus écologique, d'après les données de Sensormatic Solutions





Malgré une sensibilité accrue face aux prix et une diminution des revenus disponibles en Europe en raison de la crise du coût de la vie, les consommateurs restent engagés en faveur des achats durables, révèlent les dernières données de Sensormatic Solutions, le leader des solutions vertes de vente au détail de Johnson Controls.

Une étude originale menée auprès de plus 5 000 consommateurs européens publiée dans le dernier rapport de la société intitulé « Shopping plus écologique : la nouvelle ère de la vente au détail durable » montre que les consommateurs sont de plus en plus investis dans les achats durables. Plus d'un tiers (34%) déclarent être devenus plus sensibles à la durabilité pour leurs achats depuis le début de la pandémie. Les consommateurs espagnols sont en tête avec des comportements d'achat plus verts depuis le début de la pandémie de Covid-19 (40%), suivis de près par les Britanniques (37%). Ces chiffres viennent s'ajouter au 10% des consommateurs européens qui étaient déjà sensibilisés en matière d'environnement avant le début de la pandémie.

Outre la sensibilité croissante face aux prix dans un contexte inflationniste sur l'ensemble du continent, les données de Sensormatic Solution montrent qu'un tiers (32%) des consommateurs européens réduisent globalement leurs dépenses. Pourtant, les prix des produits durables s'avèrent plus souples alors que les pratiques écologiques de vente au détail continuent de renforcer la fidélisation des consommateurs.

Les trois-quarts (76%) des consommateurs européens se disent être prêts à payer au moins 5% de plus pour des produits durables ; un pourcentage qui atteint 81% pour les consommateurs italiens et espagnols. En parallèle, 39% des consommateurs européens effectueraient davantage d'achats chez un détaillant proposant des produits verts, et près de la moitié (48%) achèteraient davantage chez des détaillants ayant adopté des emballages plus durables. Pour quatre répondants sur dix (41%), l'approvisionnement local, réduisant les émissions de la chaîne logistique, renforcerait le taux de fidélité, et plus d'un quart (27%) affirment que des options de livraison écologiques les encourageraient à réaliser plus fréquemment des achats chez une marque.

« Ces informations viennent étayer une conviction que nous partageons depuis longtemps : donner la priorité aux solutions durables est tout simplement la voie à suivre », déclare Nick Pompa, directeur général, EMEA, chez Sensormatic Solutions. « Fournir des opérations de vente au détail durables est depuis longtemps au coeur de l'activité de Sensormatic Solutions. Aujourd'hui, ce même sentiment se reflète chez les consommateurs. Les acheteurs veulent voir les marques réaliser des investissements soutenant la vente au détail responsable à tous les niveaux, à tel point qu'ils n'envisagent plus les activités écologiques comme une option, mais plutôt comme une obligation, pour les entreprises. »

À l'heure où les consommateurs sont plus réfléchis dans leurs dépenses, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir savoir si leurs achats proviennent d'entreprises agissant en faveur de l'environnement. Soixante pour cent des Européens voudraient voir une plus forte réduction des déchets dans leurs commerces, y compris les déchets d'emballage. Quarante pour cent souhaiteraient voir moins de plastique utilisé dans les opérations de vente au détail, une proportion atteignant 43% en Allemagne, tandis que 45% attendent des marques qu'elles s'investissent plus activement dans des projets de recyclage. Une initiative soutenue à hauteur de 51% en France.

Les consommateurs ayant des définitions variées des "pratiques durables" (vitrines à faible consommation énergétique, emballages alternatifs, programmes de recyclage) au moment de considérer des options promouvant des initiatives durables dans le secteur du détail, les détaillants peuvent décider quelles options fonctionnent le mieux avec leur modèle d'affaires. Les plateformes modernes d'analyse de détail comme Sensormatic IQ contribuent à soutenir cet impératif commercial. La plateforme intégrée de Sensormatic IQ fournit des perspectives basées sur les résultats pour les opérations d'entreprise, qui mettent en lumière les opportunités d'amélioration de la durabilité.

Pour en savoir plus sur la position des consommateurs en matière de durabilité, retrouvez les résultats complets de l'étude sur Sensormatic.com. Des informations complémentaires sur les initiatives de Sensormatic Solutions pour promouvoir un commerce plus durable sont disponibles sur la page Développement Durable et dans notre livre blanc 2022 intitulé « Notre Histoire sur le Développement Durable ? Sensormatic par Johnson Controls ».

Notes aux rédacteurs

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Forts d'une histoire de plus de 135 ans d'innovation, nous ouvrons la voie de l'avenir pour des secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, la fabrication et bien d'autres via OpenBlue, notre offre numérique exhaustive. Aujourd'hui, avec une équipe mondiale de 100 000 experts dans plus de 150 pays, Johnson Controls propose le plus vaste portefeuille de technologies et logiciels de bâtiments, ainsi que des solutions de service de certains des acteurs les plus reconnus du secteur. Rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com pour plus d'informations et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de Johnson Controls pour les solutions de vente au détail, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et permet un engagement intelligent et connecté des acheteurs. Notre plateforme d'exploitation numérique intelligente - Sensormatic IQ - combine l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, notamment les données de tiers, afin de fournir des perspectives inégalées sur l'expérience des acheteurs, le suivi des stocks, la prévention des pertes et l'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe, comme l'IA et l'apprentissage machine. Cette approche permet aux détaillants d'agir sur les résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour envisager l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

