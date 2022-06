Invitation aux médias - Conférence de presse concernant un nouvel outil pour protéger les aînés et les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs majeurs

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant un nouvel outil pour protéger...

Après 7 ans de bons et loyaux services, Dr Jean-François Henry termine aujourd'hui son troisième et dernier mandat à titre de président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ). Au cours de ces 7 années, Dr Jean-François Henry a donné le...