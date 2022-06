Odgers Berndtson, la plus importante firme de services-conseils en leadership intégrés au Canada, prend des mesures afin de garantir un espace sécuritaire et inclusif pour ses collègues, ses clients ainsi que ses candidates et candidats LGBTQ+





TORONTO, le 6 juin 2022 /CNW/ - Odgers Berndtson Canada est heureuse de donner le coup d'envoi au Mois de la fierté en annonçant qu'elle a obtenu la certification dans le cadre du programme Arc-en-ciel Officiel!

Cette désignation spéciale est supervisée par la CGLCC, une chambre de commerce nationale qui s'engage à unir et à défendre les intérêts de plus de 28 000 entreprises canadiennes détenues et exploitées par des personnes LGBTQ+.

Figurer parmi les entreprises certifiées par Arc-en-ciel Officiel signifie que la CGLCC a examiné les politiques internes en matière de ressources humaines, les procédures opérationnelles et la culture d'Odgers Berndtson Canada et qu'elle a déterminé que la firme était inclusive et offrait un espace de soutien aux membres de la communauté LGBTQ+.

« Nous sommes une entreprise qui s'engage à favoriser des changements positifs sur les plans économique, social et environnemental et, en tant qu'experts en leadership, nous comprenons le rôle important que jouent les dirigeantes et les dirigeants dans l'établissement d'organisations responsables et inclusives, a déclaré Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. Lorsque les dirigeantes et les dirigeants travaillent activement à la création d'espaces sécuritaires, cela profite au bien-être des générations futures du Canada. »

« En tant que firme, nous nous engageons à prendre des mesures pour créer un environnement inclusif et sûr pour nos collègues, nos clients ainsi que nos candidates et candidats, a déclaré Ryna Young, associée et cheffe de la Pratique diversité, équité et inclusion (DEI) chez Odgers Berndtson. C'est un moment passionnant pour notre firme. Le fait de recevoir la certification Arc-en-ciel Officiel indique aux collègues, aux clients et aux candidates et candidats que lorsqu'ils travaillent avec Odgers Berndtson, ils seront traités avec dignité et équité. »

Cette année, en plus de la certification Arc-en-ciel Officiel, Odgers Berndtson Canada a lancé un programme d'alliés : une communauté de collègues qui s'engagent à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion par le biais de discussions ouvertes et d'éducation.

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 66 bureaux dans 33 pays.

