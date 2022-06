LA PLATEFORME SPIRIT D'ASCENT AEROSYSTEMS REJOINT LA LISTE BLUE UAS APPROUVÉE PAR LA DIU





Dès maintenant, tout client du gouvernement américain peut acheter et exploiter un Spirit sans autre examen technique ou approbation.

WILMINGTON, Massachusetts, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Defense Innovation Unit (UID) a annoncé aujourd'hui que la plateforme « Spirit » d'Ascent AeroSystems a été ajoutée à la liste Blue UAS Cleared des petits systèmes aériens sans pilote (UAS) approuvés. Dès maintenant, tout client du gouvernement américain peut acheter et exploiter un Spirit sans autre examen technique ou approbation.

« Nous expédions des Spirits depuis 2020, et nos clients du monde entier en sont venus à apprécier la polyvalence robuste qu'il offre », a déclaré Paul Fermo, vice-président du développement commercial. « Nous sommes heureux que les clients du gouvernement et des municipalités puissent désormais obtenir les systèmes dont ils ont besoin en quelques clics de souris. »

Le programme Blue UAS de la DIU a été établi pour fournir un processus de vérification complet pour certains systèmes aériens sans pilote. En éliminant les processus d'approbation en double dans diverses branches du gouvernement et agences de défense, les opérateurs et les fabricants peuvent rapidement mettre les systèmes sur le terrain là où ils sont nécessaires.

« Les agences gouvernementales ne peuvent pas choisir quand et où ils volent », a déclaré Peter Fuchs, PDG. « La configuration coaxiale du Spirit offre la capacité compacte, hautes performances et toutes saisons nécessaire pour ces applications critiques. Sa conception modulaire permet aux opérateurs non seulement de le configurer exactement comme il est nécessaire pour la mission en cours, mais aussi d'adapter facilement de nouveaux capteurs à mesure qu'ils deviennent disponibles. »

L'entreprise a actuellement des Spirits disponibles pour une livraison immédiate, et des créneaux de livraison sont acceptés pour des unités supplémentaires prévues pour l'expédition à partir d'août.

