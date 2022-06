Recovertm s'engage à atteindre les Objectifs de développement durable en collaboration avec les représentants mondiaux de l'industrie au siège des Nations Unies





Recovertm, leader en science des matériaux et fabricant de fibres de coton recyclés, a réaffirmé son engagement envers les Objectifs de développement durable (ODD) en participant activement hier, à la réunion annuelle du Conscious Fashion and Lifestyle Network (Réseau pour une mode et un lifestyle responsables) des Nations Unies, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York.

Compte tenu de l'impact environnemental et social significatif lié au secteur de la mode, la réunion a réuni les principales parties prenantes de l'industrie, les médias, les gouvernements et les entités de l'Organisation des Nations Unies afin de présenter des opportunités de collaborations et de former des partenariats visant à accélérer la mise en oeuvre des ODD dans l'industrie.

Lors d'une discussion informelle et unique, Alfredo Ferre, PDG de Recovertm, a souligné l'importance de l'utilisation du coton recyclé dans la réalisation de ces objectifs et dans le développement de la production à grande échelle afin d'accélérer la transition vers une industrie de la mode plus durable. En tant que fabricant mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclés, Recovertm est un acteur important capable de stimuler le changement au sein de la chaîne d'approvisionnement, visant à être le premier dans son domaine à développer mondialement sa technologie à forte valeur ajoutée.

L'entreprise a déjà démontré sa volonté de prendre des mesures qui profitent à la communauté au sens large et qui permettent de développer à grande échelle les chaînes d'approvisionnement circulaires traçables et résilientes nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Recovertm a récemment officialisé son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, la principale initiative mondiale de responsabilité sociale. Sa stratégie est solidement alignée sur l'Agenda 2030 des Nations Unies ainsi que sur la réalisation des 17 ODD. L'entreprise a confirmé ses engagements en faveur d'un changement sectoriel lors du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies.

Alfredo Ferre déclare : « Cela fait 75 ans que les 17 Objectifs de développement durable sont ancrés dans notre ADN et s'expriment à travers notre stratégie chez Recovertm. Nous sommes fiers de soutenir la réunion annuelle du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies afin de permettre à l'industrie de la mode de s'impliquer davantage dans la réalisation de ces objectifs. En collaborant avec ces représentants mondiaux, nous espérons élargir davantage notre impact pour accompagner les marques et les détaillants dans l'atteinte de leurs objectifs de développement durables. »

Kerry Bannigan, co-fondatrice de l'UN Conscious Fashion and Lifestyle Network et directrice générale du Fashion Impact Fund, ajoute : « Je tiens à remercier Recovertm pour sa participation active à notre réunion visant à promouvoir des solutions pour l'ensemble du secteur et à défendre la façon dont nos engagements au sein du réseau mobilisent l'expertise, l'innovation, la technologie et les ressources nécessaires en faveur d'une reprise post COVID-19 responsable et inclusive, avec les Objectifs de développement durable comme cadre directeur. »

Le Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies est une initiative conjointe du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, de la Division des Objectifs de développement durable - Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, et du Fashion Impact Fund. La plateforme en ligne promeut des solutions en faveur de l'innovation durable. Cette réunion visant à stimuler l'innovation, à réunir les leaders de l'industrie, à faciliter de nouveaux partenariats et à entraîner un changement social est l'un des principaux événements périodiques organisés par la plateforme.

À propos de Recovertm

Recovertm est leader en science des matériaux et un fabricant mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclés de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et économiquement compétitifs, sont élaborés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des marques et détaillants du monde entier et offrent une solution durable pour démocratiser la mode circulaire. Entreprise familiale de quatrième génération forte de plus de 70 ans d'expérience dans l'industrie textile, Recovertm s'est donné pour mission d'étendre la portée de sa technologie exclusive afin d'avoir un impact positif durable sur l'environnement et de s'associer aux marques/détaillants et à d'autres acteurs du changement pour atteindre les objectifs de durabilité de l'industrie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos du Conscious Fashion and Lifestyle Network

Le Conscious Fashion and Lifestyle Network est une plateforme en ligne hébergée par les Nations Unies (ONU) destinée aux parties prenantes de l'industrie, aux médias, aux gouvernements et aux entités de l'Organisation des Nations Unies. Le réseau présente des opportunités de collaborations et permet de former des partenariats qui accélèrent la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable. Le Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies est une initiative conjointe du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, de la Division des Objectifs de développement durable - Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, et du Fashion Impact Fund. Les principales entités du réseau organisent des événements parallèlement aux principales réunions du calendrier des Nations Unies et publient des rapports sur les réalisations du réseau.

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network

