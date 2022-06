Un financement supplémentaire de 2,5 M$ pour soutenir les organismes intervenant auprès des conjoints violents





QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, ainsi que le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, Sylvain Lévesque, annoncent aujourd'hui un investissement supplémentaire de 2,5 millions $ destiné à soutenir, pour l'année 2022, les organismes intervenant auprès des conjoints aux comportements violents en contexte conjugal.

Cet investissement vise de façon générale à soutenir la mission globale des organismes intervenant auprès des conjoints aux comportements violents en contexte conjugal. Il leur donnera les moyens de consolider leurs services et de renforcer leur action pour prévenir la violence conjugale par l'embauche de personnel et l'amélioration des conditions de travail.

Ce soutien financier permettra également aux organismes et aux équipes de poursuivre leurs implications dans les multiples chantiers de concertation en violence conjugale découlant des suites données au rapport Rebâtir la confiance et de favoriser la continuité des services grâce aux collaborations entre les organismes communautaires du territoire du réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

«?Avec ce financement supplémentaire, nous nous assurons de maintenir une offre de service déterminante pour intervenir adéquatement auprès des auteurs de violence conjugale, et pour agir dans une perspective essentielle de prévention. Ces derniers mois, les risques de violence se sont accrus à cause de l'isolement et des conséquences qu'a entraînés la pandémie de COVID-19. Investir dans la mission des organismes qui interviennent auprès des hommes aux comportements violents et qui agissent en prévention est essentiel pour prévenir des actes de violence et promouvoir des relations saines et égalitaires dans notre société.?»

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

«?Depuis 2018, votre gouvernement a multiplié les investissements afin de prévenir les féminicides et soutenir les victimes de violence subie en contexte conjugal : création de places en maisons d'hébergement pour femmes, financement d'équipes vouées aux dossiers de violence conjugale dans nos corps de police, bracelets antirapprochements, etc. En soutenant également les organismes qui sensibilisent et accompagnent les hommes ayant un comportement violent en contexte conjugal, nous reconnaissons leur apport dans notre lutte commune contre ce fléau. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

«?Nos organismes communautaires effectuent un travail extraordinaire et de proximité pour venir en aide aux hommes ayant des comportements violents. Ils connaissent les réalités de nos communautés et savent également trouver les mots adéquats pour écouter et intervenir auprès des hommes qui veulent un accompagnement et une aide professionnelle, humaine et sans jugement. Ce financement du gouvernement permet de réduire la liste d'attente et d'offrir des services de qualité aux personnes qui le souhaitent. De plus, ce financement viendra soutenir le besoin de consolidation de ces organismes. Offrir une aide aux hommes ayant des comportements violents est une approche qu'il faut soutenir. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

« C'est avec gratitude que nous accueillons cette annonce. Au-delà de l'investissement, il s'agit d'une reconnaissance publique que le travail auprès des auteurs de violence conjugale est une composante essentielle de la solution. C'est en conjuguant nos forces et en s'appuyant sur les expertises complémentaires de tous les acteurs du milieu que nous atteindrons notre objectif de bâtir une société égalitaire et sans violence. Dire à chaque homme qui exerce de la violence qu'un changement est à sa portée et que nous sommes là pour l'accompagner, ça peut faire toute la différence. »

Geneviève Landry, présidente À coeur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence

Faits saillants :

Rappelons qu'à ce jour, 36 organismes intervenant auprès des auteurs de violence conjugale obtiennent des financements du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le total des subventions obtenues est de 17,8 millions $ (données au 31 janvier 2022), incluant tous les modes de financement au programme de soutien aux organismes communautaires, ce qui représente une augmentation de 45 % depuis les rehaussements alloués en 2019-2020.

De ces 36 organismes ciblés, l'association provinciale À coeur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence représente à lui seul 31 organismes communautaires autonomes répartis dans 16 régions administratives, qui interviennent auprès des personnes ayant des comportements violents envers leur partenaire.

Dans le cadre des actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides [2021-2026], 3,6 millions $ récurrents ont été alloués en 2021- 2022 et ont permis l'embauche de l'équivalent de 72 employés à temps complet, diminuant de 30 % le nombre de personnes sur les listes d'attente pour obtenir un suivi de groupe ou individuel entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022.

Lien connexe :

Pour connaître la répartition régionale du financement, consulter msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :