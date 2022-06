Le Fonds de revenu Noranda arrive à un accord sur les modalités pour la période contractuelle 2022/2023





TORONTO, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui être arrivé à un accord avec Glencore Canada sur les modalités d'achat du concentré de zinc et de vente de zinc pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 (la « période contractuelle 2022/2023 »).



Pour la période contractuelle 2022/2023, 60 % des achats de concentrés seront effectués moyennant des frais de traitement fixes et 40 % moyennant des frais de traitement variables qui rendent compte des fluctuations du marché, entre autres conditions. Le Fonds et Glencore Canada ont convenu d'un prix fixe avec prime pour les ventes de zinc pour la même période contractuelle, soit du 1er mai au 30 avril. Les modalités détaillées ne sont pas divulguées puisqu'elles sont considérées comme étant de nature sensible sur le plan commercial et confidentielles.

Conformément aux conventions en vigueur, Glencore Canada, agissant pour son propre compte, fournit tout le concentré requis par le Fonds et achète tout le zinc produit par le Fonds pour la période de cinq ans se terminant le 30 avril 2025. Les modalités de chaque période contractuelle (qui commence le 1er mai de l'année civile en question) sont établies annuellement en fonction des conditions existantes sur le marché et après consultation auprès des conseillers indépendants des fiduciaires indépendants.

Compte tenu de la forte volatilité du marché, le Fonds n'a pas fourni de fourchette du BAIIA ajusté indicatif tenant compte des nouvelles modalités comme il l'a fait par le passé.

Le Fonds s'attend à réaliser la pleine incidence de ces modalités une fois que tout le stock acheté avant le 1er mai 2022 aura été traité, ce qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2022.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés de façon expresse ou implicite dans l'information prospective. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se concrétiseront.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture commerciale et économique, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux de production normaux, les exigences du Fonds en matière de dépenses d'investissement et d'autres risques et incertitudes d'ordre général présentés dans les documents d'information continue accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fondée sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les plans et les intentions de la direction que celle-ci juge raisonnables à cette date et qui font l'objet d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse : http://www.fondsderevenunoranda.com.

Pour en savoir plus : Paul Einarson

Chef de la direction, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

[email protected]

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :