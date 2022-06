ReNew ajoute plus de 700 MW, portant le portefeuille total à ~12,8 GW





Signature d'accords définitifs pour l'acquisition de plus de 500 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation

Signature d'un accord d'achat d'électricité (« PPA ») pour un projet solaire de 200 MW avec Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (« MSEDCL »)

Les dernières transactions font suite à l'ajout de projets d'environ 2 GW en avril 2022

GURUGRAM, Inde, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (« ReNew » ou « la société ») (NASDAQ : RNW) (NASDAQ : RNWWW), la principale société d'énergie renouvelable d'Inde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé des accords définitifs pour acquérir un portefeuille éolien et solaire en exploitation de 527,9 MW, comprenant 471,65 MW d'actifs éoliens et 56,25 MW d'actifs solaires.

La société a également signé un PPA avec MSEDCL pour un projet solaire de 200 MW. Grâce à ces deux accords, le portefeuille total brut de la société a fait un bond de plus de 25 %, passant de 10,2 GW au début de 2022 à 12,8 GW.

Les 527,9 MW acquis de projets éoliens et solaires en exploitation sont répartis dans huit États indiens. La valeur d'entreprise totale de ces accords est d'environ 30 milliards ? (388 millions de dollars US)1 et devrait générer un EBITDA pour l'ensemble de l'année fiscale 23 d'environ 3,95 -4,24 milliards ? (51-55 millions de dollars US). La clôture de la transaction globale est prévue pour le deuxième trimestre de l'exercice 23, mais ReNew recevra tous les flux de trésorerie générés par les actifs à partir de la date de blocage, c'est-à-dire le 1er avril 2022.

Les accords prévoient des CAE avec les sociétés de distribution des États du Gujarat, du Maharashtra, du Madhya Pradesh, du Karnataka, du Rajasthan, du Telangana, du Kerala et du Tamil Nadu, ainsi que des CAE de 25 MW avec des entreprises clientes, et ont une durée de vie résiduelle moyenne de 17 ans2.

Pour le PPA de MSEDCL, ReNew fournira de l'électricité à 2,43/kWh? (~3,1 kWh US) pendant 25 ans. L'actif sera situé dans l'État du Rajasthan et fournira de l'électricité au Maharashtra. La mise en service du projet est prévue pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 24.

S'exprimant sur la récente et forte augmentation du portefeuille de la société, Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew, a déclaré : « La transition vers l'énergie propre en Inde doit se faire à un rythme de plus en plus rapide pour répondre - et écologiser - les besoins énergétiques croissants du pays, et pour renforcer sa sécurité énergétique à long terme.

Compte tenu des récentes pénuries d'électricité et des pannes, les clients sont encore plus désireux de signer de nouveaux contrats d'électricité pour assurer leur approvisionnement futur. ReNew sera au coeur de cette croissance de l'énergie propre qui soutiendra la lutte cruciale de l'Inde contre le changement climatique », a ajouté Sumant.

1 1 US $ = ? 77,63 ; sous réserve des ajustements de clôture définitifs

2 sur la base d'une moyenne pondérée

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable (IPP) en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydroélectricité. Au 31 mai 2022, ReNew dispose d'un portefeuille brut total d'environ 12,8 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Demandes de renseignements des médias

Kamil Zaheer

[email protected]

+ 91 9811538880

Karan Anand

[email protected]

+91 9833372732

Demandes de renseignements des investisseurs

Nathan Judge

Anunay Shahi

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/653741/ReNew_Power_New_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 00:09 et diffusé par :