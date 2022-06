CytoSorbents s'associe à Nikkiso pour assurer la distribution de la pompe à sang d'hémoperfusion PureADJUST et de ses consommables dans 14 pays





Le modèle commercial de la pompe à sang autonome devrait permettre une utilisation étendue et une adoption accrue de CytoSorb ®

PRINCETON, New Jersey, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), un leader dans le traitement des maladies potentiellement mortelles dans les unités de soins intensifs et en chirurgie cardiaque par purification du sang grâce à sa technologie exclusive d'adsorption des polymères, a annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'un programme pilote concluant dans trois pays, la société a signé un accord non exclusif étendu avec Nikkiso Europe GmbH (Nikkiso) pour la distribution de sa pompe à hémoperfusion autonome PureADJUST et de ses accessoires dans 14 pays au total.

Outre l'obtention des droits de commercialisation de la pompe autonome et des accessoires de Nikkiso en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg, CytoSorbents a conclu un accord de commercialisation étendu à plusieurs pays avec Nikkiso, notamment : la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Finlande, la France, l'Islande, le Liechtenstein, la Pologne, la Serbie, la Slovénie et la Suisse. CytoSorbents sera également en mesure de fournir des services d'assistance sur le terrain dans ces pays.

M. Yoji Wakabayashi, président-directeur général de Nikkiso Europe GmbH, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à CytoSorbents pour mettre notre équipement PureADJUST et notre gamme complète de consommables et d'accessoires à la disposition des clients de CytoSorbents dans ces nouveaux pays. La conception compacte de PureADJUST, son interface intuitive et la facilité de configuration de l'adsorbeur constituent la solution idéale permettant de fournir une plateforme supplémentaire pour la mise en oeuvre de la technologie de purification du sang de CytoSorbents, leader sur le marché. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec CytoSorbents et de développer ensemble notre activité dans le monde entier. »

Le Dr Christian Steiner, vice-président exécutif des ventes et du marketing de CytoSorbents, a ajouté : « Ce nouveau modèle commercial nous offre une occasion importante d'accroître l'utilisation de CytoSorb. Aujourd'hui, il est très facile de commencer à administrer CytoSorb aux patients gravement malades ayant développé une insuffisance rénale et qui sont déjà sous dialyse ou sous thérapie continue de remplacement rénal (TCRR). Cependant, cela ne concerne qu'environ 10 % des patients en soins intensifs, où l'insuffisance rénale survient souvent à un stade avancé de la maladie critique, entraînant une intervention tardive avec CytoSorb. Notre nouvelle pompe à sang autonome permet aux médecins de commencer le traitement avec CytoSorb plus tôt, avant même que les patients ne développent une insuffisance rénale. Le démarrage précoce du traitement s'est avéré être un facteur clé de réussite et a été mis en évidence dans un certain nombre d'études. Nous pensons que cela se traduira par un traitement plus efficace, tout en augmentant considérablement le nombre de patients susceptibles de bénéficier de notre thérapie. »

M. Chris Cramer, vice-président du développement commercial chez CytoSorbents, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondialement reconnu comme Nikkiso pour développer notre nouveau modèle commercial de pompe à hémoperfusion autonome. Grâce à chaque machine PureADJUST implantée sur le compte d'un client, nous avons désormais la possibilité d'accroître l'utilisation de CytoSorb dans l'ensemble des indications approuvées au sein des unités de soins intensifs. À l'avenir, nous pensons également que ce modèle commercial nous permettra de soutenir des applications « à l'échelle de l'hôpital », notamment dans les services d'urgence, les salles d'opération, etc. »

Les détails financiers de cet accord n'ont pas été divulgués.

À propos de Nikkiso Medical

Nikkiso Medical est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits destinés aux thérapies de purification du sang aiguës et chroniques. En 1967, Nikkiso a développé la première machine de dialyse du Japon. Aujourd'hui, sur la base de cette technologie éprouvée, Nikkiso est le deuxième plus grand fabricant mondial de machines de dialyse et de consommables et un leader du marché en Europe et en Asie. Reconnus pour leur qualité et leur fiabilité supérieures, plus de 100 000 appareils Nikkiso destinés aux thérapies de purification du sang sont actuellement utilisés par des clients du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.nikkisomedical.com .

À propos de Nikkiso Co., LTD.

Fondée en 1953, la société Nikkiso a été l'une des premières à créer et à alimenter le marché des équipements médicaux pour la dialyse et les soins de santé, les pompes industrielles spécialisées et leurs dispositifs, ainsi que les composants aéronautiques en CFRP. Les produits de Nikkiso, nés de concepts originaux et de technologies sophistiquées, démontrent leur puissance dans des environnements difficiles et socialement précieux, où la mention « dans l'éventualité peu probable » est inacceptable, et sont hautement considérés par nos clients. Chez Nikkiso, nous continuerons à développer notre expertise technologique et à améliorer nos capacités de fabrication afin de répondre aux attentes de nos clients et aux exigences de la société. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.nikkiso.com .

À propos de CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

CytoSorbents Corporation est un leader dans le traitement des maladies potentiellement mortelles en soins intensifs et en chirurgie cardiaque par purification du sang. Son produit phare, CytoSorb® , est homologué dans l'Union européenne et distribué dans plus de 70 pays à travers le monde en tant qu'adsorbeur de cytokines extracorporel conçu pour atténuer la « tempête de cytokines » ou le « syndrome de libération de cytokines » observé dans les maladies graves courantes qui peuvent entraîner une inflammation massive, une défaillance des organes et le décès du patient. Il s'agit d'affections pour lesquelles le risque de décès peut être extrêmement élevé, mais pour lesquelles il existe peu ou pas de traitements efficaces. CytoSorb® est également utilisé pendant et après une chirurgie cardiothoracique afin d'éliminer les médiateurs inflammatoires pouvant entraîner des complications postopératoires, notamment la défaillance de plusieurs organes. Plus de 170 000 dispositifs CytoSorb ont été utilisés en date du 31 mars 2022. CytoSorb a initialement été lancé dans l'Union européenne sous le label CE-Mark en tant que premier adsorbeur de cytokines. D'autres extensions du label CE-Mark ont été obtenues pour l'élimination de la bilirubine et de la myoglobine dans des conditions cliniques telles que les maladies du foie et les traumatismes, respectivement, ainsi que du ticagrélor et du rivaroxaban pendant la chirurgie cardiothoracique. CytoSorb a également reçu l' autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA aux États-Unis pour l'utilisation chez les patients adultes en état critique atteints de COVID-19 et présentant une insuffisance respiratoire imminente ou confirmée. Le système d'élimination antithrombotique DrugSorbtm-ATR, qui repose sur la même technologie polymère que CytoSorb, a également obtenu la désignation révolutionnaire de la FDA pour l'élimination du ticagrélor, ainsi que la désignation révolutionnaire de la FDA pour l'élimination des anticoagulants oraux directs (DOAC), l'apixaban et le rivaroxaban, dans un circuit de dérivation cardio-pulmonaire au cours d'une chirurgie cardiothoracique urgente. La société a lancé deux essais pivots approuvés par la FDA et conçus pour appuyer l'autorisation de mise sur le marché de DrugSorb-ATR aux États-Unis. Le premier est l'essai randomisé et contrôlé STAR-T (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Ticagrelor), qui porte sur 120 patients répartis dans 30 centres et évalue la capacité de l'utilisation peropératoire du DrugSorb-ATRÂ à réduire le risque de saignement péri-opératoire chez les patients sous ticagrélor subissant une chirurgie cardiothoracique. Le second est l'essai randomisé et contrôlé STAR-D (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Direct Oral Anticoagulants), mené dans 30 centres auprès de 120 patients, qui évalue l'utilisation peropératoire de DrugSorb-ATR pour réduire le risque de saignement péri-opératoire chez les patients subissant une chirurgie cardiothoracique sous anticoagulants oraux directs, notamment l'apixaban et le rivaroxaban.

Les technologies de purification de CytoSorbents sont basées sur des billes polymères biocompatibles et très poreuses qui peuvent éliminer activement les substances toxiques du sang et d'autres fluides corporels par capture des pores et adsorption de surface. Ses technologies ont reçu des subventions, des contrats et d'autres financements non dilutifs de plus de 39,5 millions de dollars de la part de la DARPA, du ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS), des National Institutes of Health (NIH), du National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), de l'U.S. Army, de l'U.S. Air Force, de l'U.S. Special Operations Command (SOCOM), de l'Air Force Material Command (USAF/AFMC), et bien d'autres. La Société possède de nombreux produits commercialisés et en cours de développement basés sur cette technologie unique de purification du sang, protégés par de nombreux brevets américains et internationaux délivrés et des marques déposées, et de multiples demandes de brevets en cours, notamment ECOS-300CY®, CytoSorb-XLtm, HemoDefend-RBCtm, HemoDefend-BGAtm, VetResQ®, K+ontroltm, DrugSorbtm, DrugSorbtm-ATR, ContrastSorb, et bien d'autres. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web de la société sur www.cytosorbents.com et www.cytosorb.com ou suivez l'entreprise sur Facebook et Twitter .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives destinées à bénéficier d'exonération de responsabilité en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations au sujet de nos plans, de nos objectifs, de nos cibles futures et les perspectives de notre activité, de nos attentes concernant les répercussions futures de la COVID-19 ou du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, les représentations et les allégations et ne sont pas des faits historiques et sont généralement identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » et des mots similaires, bien que certaines déclarations prospectives soient exprimées différemment. Vous devez savoir que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent le jugement et les attentes actuels de la direction, mais que nos résultats, événements et performances réels pourraient différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s'y limiter, les risques discutés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 10 mars 2022, tel que mis à jour par les risques rapportés dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, et dans les communiqués de presse et autres communications aux actionnaires que nous publions de temps à autre et qui tentent d'informer les parties prenantes des risques et des facteurs qui peuvent affecter notre activité. Nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à corriger publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si cela est requis par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

