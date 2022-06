Le gagnant médical acquiert une participation majoritaire dans Pingan Medical pour alimenter la croissance





SHENZHEN, Chine, le 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" et "the Company"), un important fabricant de produits chirurgicaux et de soins des plaies jetables, a annoncé le 18 mai qu'elle acquerrait une participation majoritaire de 65,55 % dans Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. ("Pingan Medical") pour 652 millions de yuans (97,3 millions de dollars), alors que la Société continue d'élargir sa gamme de fournitures médicales jetables.

Une fois l'accord conclu, Winner Medical détiendra une participation totale de 68,7 % dans Pingan Medical pour un total de 752 millions de yuans (112,3 millions de dollars).

Le mouvement de la société vient comme il cherche à faire une incursion dans le domaine des produits d'injection pour diversifier son offre de produits en plus des produits de consommation, et s'inscrit dans sa stratégie de fournir des solutions d'approvisionnement médical jetables à guichet unique.

Fondée en 2010, Pingan Medical produit principalement des appareils médicaux jetables, comme des seringues, des appareils de perfusion et des tubes de collecte de sang, entre autres fournitures médicales. En 2021, Pingan Medical a enregistré un chiffre d'affaires de 360 millions de yuans (53,7 millions de dollars US) et enregistré un bénéfice net de 85 millions de yuans (12,7 millions de dollars US).

L'acquisition tirera parti des forces des deux sociétés et aidera à combler le manque de produits jetables liés à l'injection de Winner Medical, ce qui lui permettra de se développer dans de nouveaux marchés médicaux et d'atteindre son objectif de devenir un fournisseur majeur pour le marché intérieur.

Plus précisément, la Société prévoit de déployer des ensembles médicaux qui comprennent des produits de type aiguille de Pingan Medical et des fournitures de soins des plaies de Winner Medical, fournissant des solutions personnalisées à guichet unique pour les hôpitaux et les grands centres médicaux.

Pendant ce temps, Winner Medical aidera Pingan Medical à développer des solutions de dispositifs médicaux et à construire des usines de fabrication intelligentes.

Pour alimenter la croissance basée sur le nouveau contrat, Winner Medical a signé une note d'investissement avec le gouvernement local du comté de Li dans la province de Hunan, où Pingan Medical a son siège social, pour construire des lignes de production d'équipement médical, un entrepôt intelligent et des installations de R&D.

La dernière transaction fait suite à l'acquisition par Winner Medical, le 11 avril, du fabricant de pansements de plaies Zhejiang Longterm Medical Technology Co. Ltd. ("Longterm Medical") dans le cadre de sa stratégie d'expansion pour rester compétitif dans le domaine des pansements de plaies haut de gamme. La Société a également mis en place une équipe dédiée à la promotion de ses propres produits de pansement des plaies car le marché de ces fournitures médicales en est encore à ses débuts en Chine.

Fondée en 1991, Winner Medical a fait des efforts pour offrir des pansements médicaux et des articles jetables à base de coton de qualité, et continuera à poursuivre sa stratégie visant à diversifier sa gamme de produits et à stimuler la consommation. Sur le plan de la fabrication, la Société vise à étendre ses activités à de nouveaux secteurs verticaux médicaux par le biais d'acquisitions, tandis que sur le plan de la consommation, elle prévoit d'améliorer les ventes de produits grâce à la numérisation et à l'élimination progressive de produits moins populaires.

À ce titre, la Société a réalisé d'importants progrès dans la numérisation de ses activités. Winner Medical est entré en service sur plusieurs plateformes de commerce électronique et est passé au numérique en ce qui concerne l'entreposage et la gestion des commandes en ligne et hors ligne.

