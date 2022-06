Darling Ingredients Inc. annonce la tarification d'un placement privé de 750 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2030.





IRVING, Texas, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) (« Darling » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre privée de 750 millions de dollars de capital total de ses billets de premier rang non garantis à 6,00 % échéant en 2030 (les « billets »). La taille de l'offre a été augmentée par rapport au montant total de capital de 500 millions de dollars annoncé précédemment. Les billets seront émis par Darling. Le prix de l'offre initiale aux investisseurs sera de 100 % du montant principal. La clôture de l'offre est prévue le ou vers le 9 juin 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Darling a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des billets (i) pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les acquisitions, le remboursement de la dette et les dépenses en capital ; et (ii) pour payer les coûts, les commissions, les frais et les dépenses engagés dans le cadre de l'offre des billets (y compris la remise initiale des acheteurs). Darling peut temporairement appliquer le produit pour réduire la dette du crédit renouvelable ou investir dans des équivalents de trésorerie, des titres du gouvernement américain et d'autres investissements de dette de haute qualité en attendant l'application du produit.

Les billets et les garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des personnes que l'on croit raisonnablement être des « acheteurs institutionnels qualifiés » en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et en dehors des États-Unis à des personnes non américaines en vertu du Regulation S du Securities Act. Les billets et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un état et, à moins d'être ainsi enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un état.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets et des garanties connexes. Il n'y aura pas d'offre de vente, de sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des billets et des garanties connexes, dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d'énergie renouvelable. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Mises en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » soumises à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques sont des déclarations « prospectives » et sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « estimer », « projeter », « planifier », « envisager », « potentiel », « possible », « proposé », « avoir l'intention », « croire », « anticiper », « s'attendre », « peut », « sera », « devrait », « pourrait » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations dites « prospectives ». Les déclarations « prospectives » sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la société concernant ses activités, l'économie et d'autres conditions futures. La société avertit les lecteurs que les déclarations « prospectives » qu'elle fait ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés ou des attentes exprimées dans ses déclarations « prospectives » en raison de divers facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs comprennent, entre autres, les limitations actuelles et futures inconnues sur la capacité des filiales directes et indirectes de la société à mettre leurs flux de trésorerie à la disposition de la société pour les paiements sur la dette de la société ou à d'autres fins ; la demande mondiale de biocarburants et de produits de base à base de céréales et d'oléagineux, qui ont fait preuve de volatilité et peuvent avoir un impact sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volaille, ce qui affecte les matières premières d'équarrissage disponibles et les prix de vente des produits de la société ; les réductions des volumes de matières premières disponibles pour la société en raison de la faiblesse des marges dans l'industrie de la production de viande résultant de la hausse des coûts des aliments pour animaux, de la réduction de la demande des consommateurs ou d'autres facteurs, de la réduction du volume des établissements de restauration ou autres ; une réduction de la demande d'aliments pour animaux ; la réduction des prix des produits finis, y compris la baisse des prix des produits finis à base de graisse et d'huile de cuisson usagée ; les modifications des politiques gouvernementales mondiales relatives aux carburants renouvelables et aux émissions de gaz à effet de serre qui ont un effet négatif sur des programmes tels que la norme sur les carburants renouvelables du gouvernement américain, les normes sur les carburants à faible teneur en carbone et les crédits d'impôt pour les biocarburants, tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel éventuel de produits à la suite d'événements liés à la découverte d'adultérations non autorisées de denrées alimentaires ou d'additifs alimentaires ; l'apparition de la grippe H1N1 2009 (initialement connue sous le nom de « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes de grippe aviaire (collectivement connues sous le nom de « grippe aviaire »), du syndrome respiratoire aigu sévère (« SRAS »), de l'encéphalopathie spongiforme bovine (« ESB »), de la diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs, comme l'apparition de la peste porcine africaine (« PPA ») en Chine et ailleurs ; l'apparition de pandémies, d'épidémies ou d'épidémies de maladies, comme l'épidémie actuelle de nouveau coronavirus (COVID-19) ; des coûts imprévus et/ou des réductions des volumes de matières premières liés à la conformité de la société aux réglementations américaines ou étrangères (y compris, mais sans s'y limiter, la Chine) existantes ou nouvelles et imprévues (y compris les réglementations nouvelles ou modifiées sur l'alimentation animale, la grippe aviaire, le SRAS, la DEP, l'ESB, la FSA ou des réglementations similaires ou imprévues) affectant les industries dans lesquelles nous opérons ou nos produits à valeur ajoutée ; les risques associés à la coentreprise DGD, notamment les éventuelles perturbations opérationnelles imprévues et les problèmes liés au projet d'expansion annoncé ; les risques et les incertitudes liés aux ventes et aux opérations internationales, notamment l'imposition de tarifs, de quotas, de barrières commerciales et d'autres protections commerciales par des pays étrangers ; des difficultés ou une perturbation importante des systèmes d'information de la société ou l'incapacité à mettre en oeuvre avec succès de nouveaux systèmes et logiciels, des risques liés à d'éventuelles plaintes de tiers pour violation de la propriété intellectuelle ; l'augmentation des cotisations aux régimes de retraite et d'avantages sociaux de la société, y compris les régimes de retraite à prestations déterminées multi-employeurs et parrainés par l'employeur, comme l'exige la législation, la réglementation ou toute autre loi américaine ou étrangère applicable ou résultant d'un événement de retrait massif aux États-Unis ; les radiations de créances irrécouvrables ; la perte ou l'impossibilité d'obtenir les permis et enregistrements nécessaires ; la poursuite ou l'intensification des conflits au Moyen-Orient, en Corée du Nord, en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ; et/ou des marchés d'exportation ou d'importation défavorables. Ces facteurs, associés à la volatilité des prix du gaz naturel et du carburant diesel, aux conditions climatiques, aux fluctuations des taux de change, aux performances générales des États-Unis et des économies mondiales, aux perturbations des marchés financiers, du crédit, des matières premières et des actions dans le monde, et à toute baisse de la confiance des consommateurs et des dépenses discrétionnaires, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidités sur les marchés financiers, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations « prospectives » contenues dans ce communiqué de presse ou avoir un impact négatif sur les résultats d'exploitation de la société. Entre autres choses, la rentabilité future peut être affectée par la capacité de la société à développer son activité, qui doit faire face à la concurrence de sociétés qui peuvent disposer de ressources nettement supérieures à celles de la société. D'autres risques et incertitudes concernant la société, ses activités et les secteurs dans lesquels elle opère sont mentionnés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. La société n'est pas tenue de (et rejette expressément toute obligation de) mettre à jour ses déclarations « prospectives » à la suite d'un changement de circonstances, de nouveaux événements ou autres.

