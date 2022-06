Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit pour rendre les communautés et les milieux de travail libres d'obstacle pour les personnes en situation de handicap





GATINEAU, QC, le 2 juin 2022 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, sera à Montréal pour souligner l'investissement du gouvernement du Canada en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les communautés et les milieux de travail.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 3 juin 2022



Heure : 10 h 45 (HAE)



Endroit : Oasis des enfants de Rosemont

2555, rue Holt

Montréal (Québec)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 9 h (HAE) le vendredi 3 juin 2022.

Instructions :

Accessibilité :

Vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce.

Vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID-19.

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

