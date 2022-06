/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse et rassemblement en marge des consultations particulières sur le projet de loi 37 en habitation/





QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ -- Les membres des médias sont conviés à un point de presse conjoint du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et d'Andrés Fontecilla, porte-parole en matière d'habitation pour Québec solidaire. Il sera question du projet de loi 37 et du fait qu'il n'apporte aucune solution concrète pour les locataires qui subissent les contrecoups de la pire crise du logement de l'histoire du Québec moderne. Le point de presse sera suivi d'un rassemblement militant devant l'Assemblée nationale et incluant différents groupes de défense des locataires de la région de Québec.

Quoi : Point de presse et rassemblement militant



Date : Jeudi 2 juin 2022



Heure : 14h00



Lieu : Foyer du hall principal de l'Assemblée nationale

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 12:15 et diffusé par :