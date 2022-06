Goalcast étend ses partenariats FAST en signant un accord de distribution avec DistroTV





MONTRÉAL, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Goalcast continue d'élargir sa couverture pour les « cord-cutters » (personne qui choisissent de résilier leur abonnement à la télévision payante pour privilégier les services de vidéo à la demande) grâce à un accord de licence FAST avec DistroTV, le plus grand service indépendant de télévision en streaming gratuite avec publicité du pays.

L'offre de DistroTV comprend une liste variée de contenus premium et plus de 200 chaînes gratuites en direct, avec les meilleures émissions et les meilleurs films gratuits des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et du monde entier. Les consommateurs peuvent regarder des émissions en direct, mais également le sport et les informations en direct. De plus, ils ont accès à de la musique, des films et du divertissement à tout moment, n'importe où et toujours gratuitement.

« Chez DistroTV, notre mission est de fournir à notre audience mondiale toujours plus nombreuse et diversifiée un contenu qui corresponde à ses intérêts et passions uniques », a déclaré Navdeep Saini, cofondateur et PDG de DistroScale, société mère de DistroTV. « Nous sommes ravis d'accueillir Goalcast dans notre bibliothèque de contenus, et d'offrir à nos téléspectateurs un accès à ses documentaires fascinants. »

« Nous nous réjouissons d'accueillir Goalcast en tant que chaîne gratuite disponible en streaming dans notre gamme de contenus en pleine expansion », a déclaré Rajesh Nair, vice-président du développement commercial et de l'acquisition de contenus chez DistroTV. « Nous avons construit cette chaîne à partir de rien et à présent, elle sera diffusée auprès de notre audience croissante en Inde, ainsi que dans le monde entier. C'est un véritable exemple du travail que nous faisons chez DistroTV pour fournir un contenu engageant et divertissant aux téléspectateurs proches et lointains. »

Goalcast aide des millions de personnes à vivre leur vie en suivant un objectif grâce à ses documentaires, ses discours et ses courts métrages, qui suscitent la réflexion. Fondée en 2016, la marque a gagné plus de 50 millions de fans avec plus de 500 millions de vues sur ses vidéos chaque mois, faisant de la chaîne l'une des sociétés de médias valorisantes à la croissance la plus rapide au monde. Les téléspectateurs de DistroTV auront désormais accès à la collection de témoignages de Goalcast, qui met en lumière les plus grandes leçons de vie des personnes les plus inspirantes d'aujourd'hui.

« Comme DistroTV, Goalcast a pour mission de fournir un contenu d'exception à un public mondial. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de meilleur moyen de donner aux gens les moyens d'apporter des changements positifs dans leur vie que de partager des histoires inspirantes de défis et de triomphes », a ajouté Cyrus Gorjipour, PDG et cofondateur de Goalcast. « Nous nous sommes engagés à partager les histoires de personnes qui réalisent l'impossible partout dans le monde et nous sommes exaltés à l'idée de compter DistroTV parmi nos partenaires FAST qui nous permettent d'amplifier notre impact. »

Les téléspectateurs intéressés peuvent regarder gratuitement DistroTV en streaming sur Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV, LG TV, Samsung TV, Sony TV, iOS, ou Android, ou sur le site Web distro.tv/live/goalcast/

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829603/Goalcast_Goalcast_Expands_FAST_Reach_In_Distribution_Deal_With_D.jpg

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 11:58 et diffusé par :