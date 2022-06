Mi-Jack® poursuit son expansion mondiale en procédant à l'acquisition de la société allemande Yardeye GmbH





Mi-Jack Products, société de premier plan dans le secteur des grues (Rubber Tired Gantry, RTG) à portique sur pneus en caoutchouc, des machines de manutention des conteneurs, et des technologies destinées aux installations portuaires et intermodales, a annoncé avoir procédé avec succès à l'acquisition de Yardeye GmbH, fournisseur allemand spécialisé dans l'automatisation, la prévention des collisions, et la protection des zones de travail pour le secteur portuaire et le secteur des conteneurs ferroviaires.

Les équipements basés sur les technologies RFID et GNSS de Yardeye, son système de localisation du personnel, en temps réel (Real Time Locating System, RTLS), et son système de prévention des collisions (Collision Avoidance System, CAS) s'inscrivent parfaitement en phase avec la plateforme technologique Mi-Star® de Mi-Jack, qui fournit toutes sortes de solutions allant du guidage différentiel automatisé par GPS, jusqu'à la gestion des stocks par GPS, en passant par la vision des opérations virtualisées et la gestion centralisée de la flotte.

Le fait de combiner les groupes technologiques compétents et expérimentés des deux sociétés, pour n'en faire qu'un, facilitera la poursuite de l'innovation et de l'excellence en matière d'automatisation, de prévention des collisions, et de protection de la zone de travail au sein des ports et des terminaux intermodaux.

Aaron Newton, vice-président des ventes chez Mi-Jack, s'est exprimé en ces termes : « Grâce à la combinaison de ces deux plateformes technologiques à la fois similaires et uniques, les secteurs portuaire et intermodal bénéficieront désormais d'une solution d'automatisation de bout en bout, présentant une redondance supérieure, et conduite par une société [Mi-Jack] solidement établie dans le domaine de la manutention des conteneurs, depuis plus de 65 ans. »

Simon Fiera, vice-président de la Technologie, chez Mi-Jack, a déclaré quant à lui : « Nous considérons Yardeye comme une composante clé de l'intégration dans une base agnostique de fabrication de grues, aux fins de l'automatisation et de la protection de la zone de travail. Nous sommes impatients de découvrir les innovations et les efficiences qui résulteront de la combinaison entre les ensembles de compétences et l'expérience de l'équipe européenne et de l'équipe nord-américaine. »

En étendant sa présence, Mi-Jack pourra proposer son support et service de classe mondiale aux clients de Yardeye en Amérique du Nord, et fournir les solutions technologiques Mi-Star aux ports et terminaux d'Europe. Mi-Jack assure un service et un support relatif aux pièces détachées, 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an, et dispose d'un vaste réseau de techniciens et d'experts en solutions, hautement qualifiés, qui répondent aux besoins des clients à la fois en personne et sous forme virtuelle.

Stephan Trauth, directeur général de Yardeye, a confié pour sa part : « Nous sommes très fiers de rejoindre le groupe Mi-Jack. Le savoir-faire des deux sociétés créera des synergies et des capacités encore plus avancées. Ensemble, nous proposerons un portefeuille d'automatisation se démarquant comme une nouvelle référence dans le secteur des conteneurs ferroviaires. Le réseau de Mi-Jack sur le marché nord-américain, et en particulier sa compétence, permettra de générer davantage de valeur et d'idées innovantes pour nos clients. Nous sommes impatients d'ouvrir ce nouveau chapitre ! »

Christian Augustin, fondateur de Yardeye et directeur général d'indurad, a commenté : « L'équipe a permis à Yardeye de croître depuis 2017, en passant du concept au statut de société à l'impact mondial, au service du secteur intermodal et du secteur de la manutention de conteneurs. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli, et sommes convaincus qu'aux côtés de Mi-Jack, Yardeye poursuivra son aventure de réussite, pour nos clients comme pour nos employés. indurad et moi-même resterons concentrés sur nos activités de technologies de radar pour la manutention des marchandises en vrac. »

À propos de Mi-Jack

Mi-Jack est une société reconnue au niveau mondial, en tant que chef de file et innovateur dans le domaine des grues à portique sur pneus en caoutchouc (grues RTG), ainsi que d'autres produits et solutions à travers le monde. La suite Mi-Star de solutions d'automatisation, de Mi-Jack inclut AccuSteer, AccuStack, AccuView, VehicleView, et AccuFleet. Mi-Star est installée sur plusieurs milliers d'équipements à travers le monde.

Son siège se situe à Hazel Crest, dans l'Illinois, au sein d'une installation certifiée ISO 9001:2017, qui produit les grues RTG Translifttm et Travelift®, aujourd'hui utilisées sur six continents. La société possède quatre sièges régionaux d'opérations, et cinq bureaux des ventes. Mi-Jack fait partie de Lanco Group of Companies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi-jack.com.

À propos de Yardeye

Yardeye GmbH (www.yardeye.com), qui opère au niveau international, est spécialisée dans l'automatisation des ports et la protection des zones de travail au sein des terminaux à conteneurs. Grâce aux technologies uniques GNSS, RFID et de prévention des collisions de Yardeye, les terminaux sont en mesure d'identifier et de suivre les grues, les véhicules ainsi que les employés, pour des opérations de manoeuvres intermodales efficaces, et pour une protection de la zone de travail.

