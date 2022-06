Association canadienne du vapotage : De nouvelles preuves montrent que le vapotage peut aider les fumeurs à cesser de fumer





BEAMSVILLE, Ontario, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant la majeure partie de la dernière décennie, l'Association canadienne du vapotage (ACV) a préconisé les produits de vapotage à la nicotine comme outil pour arrêter de fumer. Cependant, les opposants au vapotage ont semé la confusion parmi les fumeurs et le public en affirmant de façon malhonnête que le vapotage est inefficace pour arrêter de fumer.



"L'affirmation selon laquelle les e-cigs ne peuvent pas aider les gens à arrêter de fumer est aujourd'hui si manifestement fausse que toute personne qui l'avance non seulement se discrédite, mais pire encore, sape la confiance du public dans la science", a déclaré Mark Dockrell de Public Health England.

Le vapotage est actuellement la méthode de lutte contre le tabagisme la plus utilisée, comme le démontrent les essais cliniques et les examens systématiques. Un examen international, réalisé par Cochrane, un réseau mondial de chercheurs indépendants, a passé en revue 50 des principales études sur l'efficacité du vapotage. L'examen a révélé que les e-cigarettes contenant de la nicotine sont supérieures aux thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), aux e-cigarettes ne contenant pas de nicotine et aux interventions comportementales pour aider les gens à arrêter de fumer.

Une autre étude, publiée dans l'American Medical Association Journal, a révélé que "ceux qui utilisaient des e-cigarettes quotidiennement à la fin de l'étude avaient 8 fois plus de chances d'arrêter complètement de fumer. Ils étaient également presque 10 fois plus susceptibles d'arrêter de fumer des cigarettes tous les jours."

De plus, le septième rapport indépendant de Public Health England (PHE) sur le vapotage en Angleterre, réalisé par des chercheurs du King's College de Londres, a révélé que l'utilisation d'un produit de vapotage dans le cadre d'une tentative d'arrêt du tabac dans les services locaux d'arrêt du tabac avait certains des taux de réussite d'arrêt les plus élevés - entre 59,7 % et 74 % en 2019 et 2020.

Bien que la science continue de prouver que le vapotage est un outil efficace de réduction des risques, la réglementation du vapotage est devenue de plus en plus restrictive, voire prohibitive dans certaines régions.

"Il est illogique et imprudent de promouvoir des politiques qui restreindraient, voire interdiraient, la vente de produits de vapotage dans des endroits où les cigarettes sont disponibles. Il n'y a pas vraiment de précédent en matière de santé publique où un médicament, un dispositif médical ou une procédure beaucoup plus sûr est introduit puis fortement restreint ou interdit, alors que le médicament/dispositif/procédure mortel est autorisé à continuer. C'est exactement ce qui se passe avec les e-cigarettes/vapotage et tous les systèmes d'administration de nicotine plus sûrs", a déclaré le Dr Mark Tyndall.

"Le tabagisme demeure la principale cause de décès et de maladies évitables au Canada. Le vapotage est un outil qui permet de réduire les taux de tabagisme plus rapidement qu'on ne l'aurait cru possible auparavant. Pour que la santé publique en bénéficie potentiellement le plus possible, les fumeurs ont besoin de messages clairs indiquant que le vapotage est une option pour réduire les dommages causés par le tabac combustible. " a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV.

À propos de l'AVC : L'Association canadienne du vapotage est une organisation nationale enregistrée, sans but lucratif, établie comme la voix de l'industrie canadienne du vapotage en plein essor. Fondée en 2014, l'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage au détail et en ligne au Canada, à l'exclusion des sociétés de tabac et des sociétés affiliées.

