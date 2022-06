/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le lever du drapeau de la Fierté marque le début de la saison de la Fierté/





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, prononcera un discours lors du lever du drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement, en présence de députés.

La saison de la Fierté se déroule de juin à septembre. Le lever du drapeau sur la Colline du Parlement au début de la saison rappelle que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre n'a pas sa place dans notre pays.

Un point de presse suivra cet événement en direct.

Date : 1er juin 2022



Heure : 15 h 45 (HE)



Lieu : Flamme du centenaire

Colline du Parlement

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)





Remarques à l'intention des médias :

Les membres des médias peuvent assister à cet événement en personne ou par téléconférence. Les personnes qui souhaitent participer par téléconférence doivent s'inscrire d'ici le mercredi 1er juin 2022, à 14 h 45 (HE), afin de recevoir le numéro de la ligne de téléconférence et le code d'accès à l'événement.

Celles et ceux qui souhaitent se rendre sur place sont priés de respecter les directives provinciales en matière de santé publique. Veuillez ne pas assister à l'événement en personne si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

