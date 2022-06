La Banque Scotia souligne le mois de la Fierté avec de nouvelles initiatives visant à ouvrir des perspectives aux communautés LGBT+





TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer, en l'honneur du mois de la Fierté, de nouvelles initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux communautés LGBT+ dans le monde et à faire progresser leur inclusion et leur sentiment d'appartenance.

Dans la foulée de l'actualisation de ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion, qui visent à améliorer la diversité de sa main-d'oeuvre dans un horizon de cinq ans, la Banque Scotia s'est fixé un nouvel objectif visant à faire passer à au moins 7 % la proportion d'employés qui s'identifient comme lesbiennes, homosexuels, bisexuels ou ayant une autre orientation sexuelle d'ici 2025. Nous favorisons aussi l'inclusion des personnes transgenres et des personnes non binaires. Par ailleurs, la proportion d'employés au Canada se déclarant transgenres ou non binaires est supérieure aux données du recensement du Canada sur la représentation de ces personnes dans la population générale.

Afin de soutenir davantage les collectivités où elle est présente, la Banque Scotia adopte Spark by Benevity, une nouvelle plateforme d'engagement communautaire conçue pour permettre aux employés d'agir en alliés et de faire des dons en leur proposant des occasions de donner en retour, localement et dans le monde entier. Par l'entremise de Spark, les employés peuvent rechercher parmi plus de deux millions d'organismes de bienfaisance dans le monde entier auprès desquels ils peuvent s'engager - que ce soit en faisant du bénévolat ou en faisant des dons jumelés par l'entreprise -, notamment des organismes qui soutiennent les personnes LGBT+ comme The 519, Rainbow Railroad et OutRight Action International. Au cours de la dernière année, les employés de la Banque Scotia ont consacré, à l'échelle mondiale, 129 000 heures de bénévolat pour diverses causes et différents organismes à but non lucratif dans leurs collectivités.

« Nous croyons que la diversité des origines, des identités et des perspectives nous rend plus forts, qu'il s'agisse de la Banque Scotia en tant qu'équipe, ou des diverses collectivités que nous servons au quotidien, a déclaré Barb Mason, chef de groupe et chef, Ressources humaines, Banque Scotia. En améliorant la représentation et en donnant aux employés de nouveaux moyens d'être des alliés actifs des personnes LGBT+ dans leurs collectivités, nous nous efforçons de créer une culture d'inclusion et d'appartenance où chacun peut être authentique et s'épanouir au travail et dans sa collectivité. »

Durant le mois de la Fierté et tout au long de l'année, la Banque Scotia s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, à ouvrir des perspectives aux communautés LGBT+ et à favoriser une culture d'appartenance pour les employés, les clients et les communautés LGBT+ dans les collectivités diversifiées qu'elle sert :

À la suite d'un projet pilote concluant mené en 2021, la Banque Scotia a lancé cette année un programme de parrainage des personnes LGBT+ destiné à ses employés. Le programme met l'accent sur les employés LGBT+ ayant un potentiel élevé et prévoit des cibles et des indicateurs de performance clairs pour mesurer la réussite. Les participants de cette année ont profité d'un programme structuré comprenant notamment du coaching, de la formation et de l'orientation professionnelle.







Encore une fois cette année, la Banque Scotia est reconnue à l'échelle mondiale pour ses efforts en matière d'égalité des genres. Notamment, la Banque figure dans l'indice d'égalité des genres (GEI) de Bloomberg pour la cinquième année d'affilée. Aux États-Unis, au Mexique et au Chili, la Banque a obtenu une note parfaite de 100 % de l'indice d'égalité en entreprise (CEI) de la HRC, qui est un rapport d'analyse comparative sur les politiques et les pratiques des entreprises en matière d'égalité au travail des personnes membres de la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers). La Banque Scotia a aussi été triplement reconnue par la Human Rights Campaign (HRC) Foundation comme faisant partie des « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ ». En outre, la Banque Scotia figure au palmarès Aequales PAR de 2021, qui mesure les progrès des entreprises d'Amérique latine en matière d'égalité des genres, en plus de se classer parmi les meilleurs employeurs au Canada au chapitre de la diversité.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, consultez : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

