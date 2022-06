Coralogix conclut un financement de série D de 142 millions de dollars pour accélérer sa vision de l'analyse des données en flux continu pour les journaux, les mesures, le traçage et la sécurité





Le nouveau cycle de financement souligne la forte demande d'une observabilité harmonieuse, évolutive et rentable

SAN FRANCISCO et TEL AVIV, Israël, 1 juin 2022 /PRNewswire/ -- Coralogix , une société qui utilise l'analyse en continu pour reconstruire le chemin vers l'observabilité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé un tour de financement de série D de 142 millions de dollars, portant le montant total levé par la société à 238 millions de dollars. Les nouveaux investisseurs Advent International (« Advent ») et Brighton Park Capital (« Brighton Park ») ont codirigé le tour de financement avec la participation de Revaia Ventures et des investisseurs existants Greenfield Partners, Red Dot Capital Partners, O.G. d'Eyal Ofer. Tech, StageOne Ventures, Joule Capital Partners, et Maor Investments. Dans le cadre de ce tour de financement, Alek Ferro d'Advent et Mike Gregoire de Brighton Park ont rejoint le conseil d'administration de Coralogix.

Après ce tour, Coralogix va développer ses équipes de commercialisation, de produits et de R&D en Amérique, dans la région EMEA, au Royaume-Uni et dans la région APAC. Comme l'entreprise se développe, elle s'engage à continuer d'offrir des possibilités infinies en matière de données, grâce à une assistance in-app unique, disponible 24h/24 et 7j/7, et à des temps de réponse inférieurs à une minute. Cette annonce reflète l'évolution de Coralogix, qui est passée d'une plateforme d'analyse de journaux de premier ordre à une plateforme d'observabilité complète, dotée de solides capacités pour les mesures, le traçage et les données de sécurité, en plus des journaux. Les volumes et les coûts des données augmentant de manière exponentielle et les options de couverture devenant plus limitées, il est essentiel pour les équipes DevOps, d'ingénierie et de sécurité de disposer de toutes les informations sur les données au sein d'une plateforme centralisée.

La technologie phare de l'entreprise, Streama© , permet d'obtenir des informations et des alertes en temps réel pour toutes les données d'observabilité, sans recourir au stockage ou à l'indexation. En outre, la société annonce un nouveau moteur de recherche distribué permettant des requêtes rapides sur des données mappées dynamiquement à partir du stockage distant du client. Cela permet aux clients d'analyser les flux de données, puis de les interroger à partir de leurs propres archives. La plateforme modifie l'économie unitaire de l'observabilité afin de permettre aux clients de réduire leurs coûts de 40 à 70 % tout en améliorant leurs performances et les informations sur les données.

« Coralogix est un leader établi sur le marché de l'observabilité moderne et se différencie par son produit, sa mission et sa vision », a déclaré Alek Ferro, directeur chez Advent. « Nous sommes convaincus que l'architecture unique de streaming de données et le pipeline analytique de Coralogix continueront à transformer la catégorie grâce à sa capacité à fournir une couverture de surveillance, des informations et des résultats supérieurs tout en permettant de réaliser d'importantes économies. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction de Coralogix, qui continue sur sa lancée. »

« La surveillance des applications qui orchestrent aujourd'hui une grande partie de notre économie est un élément essentiel du monde moderne des logiciels. La technologie de Coralogix permet à ses clients de le faire à grande échelle sans engendrer de coûts excessifs ni compromettre la performance ou la fonctionnalité », a déclaré Mike Gregoire, partenaire chez Brighton Park et ancien PDG de CA Technologies. « L'offre de Coralogix est incroyablement puissante, et nous voyons plusieurs possibilités de développer leurs fonctionnalités tout en préservant le support très réactif auquel leurs clients sont habitués. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe talentueuse de Coralogix, qui s'apprête à devenir la première plateforme du marché de l'observabilité. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une croissance sans précédent pour Coralogix. L'année dernière, la société a signé des contrats avec certains des clients les plus performants dans le domaine de l'hypercroissance et des entreprises aux États-Unis, en Israël, en Inde et dans la région EMEA. L'entreprise s'est également développée sur le marché de la sécurité avec le lancement de Snowbit, une solution de cybersécurité dont l'objectif est d'aider les entreprises Cloud à gérer de manière exhaustive la sécurité de leurs environnements.

« Chez Coralogix, notre approche consiste à résoudre les défis fondamentaux que représentent l'augmentation du volume des données et la complexité des systèmes. Notre technologie brise l'économie unitaire de l'observabilité afin de fournir à nos clients un moyen rentable de centraliser et de mettre à l'échelle l'organisation de la R&D. Grâce à ce tour de financement, nous allons étendre notre offre à d'autres marchés et poursuivre notre quête d'une observabilité harmonieuse », a déclaré Ariel Assaraf, PDG de Coralogix.

À PROPOS DE CORALOGIX

Coralogix est la première plateforme d'observabilité in-stream, utilisant la technologie propriétaire Streama© pour fournir aux équipes d'ingénieurs modernes des informations en temps réel et une analyse des tendances de leurs données, sans avoir recours au stockage ou à l'indexation. Pour plus d'informations, consultez le site https://coralogix.com/

