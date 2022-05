Des entreprises novatrices à forte croissance de Burnaby recevront un soutien du gouvernement du Canada





L'honorable Harjit S.Sajjan annonce un financement de plus de 11,1 millions de dollars au profit de quatre entreprises des secteurs des sciences de la vie, des technologies propres et des technologies numériques

BURNABY, BC, le 31 mai 2022 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Colombie-Britannique sont essentielles à leurs collectivités; elles créent des emplois, stimulent la croissance économique et mettent au point des produits et des services qui aident à résoudre des problèmes locaux et mondiaux.

Le gouvernement du Canada croit en ces entreprises.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 11,1 millions de dollars au profit de quatre entreprises des secteurs des sciences de la vie, des technologies propres et des technologies numériques.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce à l'entreprise Kardium Inc. de Burnaby, un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. En 2021, Kardium a été nommée entreprise de technologie médicale de l'année par Life Sciences BC.

L'annonce du ministre comprenait un financement de 5 millions de dollars au profit de Kardium dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE). Ce financement aidera Kardium à augmenter la capacité de fabrication de son usine de Burnaby afin de soutenir les ventes mondiales de son système Globe. Le système Globe est un dispositif médical destiné au traitement de la fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque courant. Cet investissement devrait se traduire par une augmentation des ventes et des revenus et par la création de 350 nouveaux emplois.

Le ministre Sajjan a également annoncé un soutien à trois autres entreprises.

HTEC recevra également un financement de 5 millions de dollars au titre du programme CPE. HTEC conçoit, construit et exploite des solutions d'approvisionnement en hydrogène pour soutenir la distribution des véhicules électriques à pile à hydrogène. L'entreprise compte maintenant 17 stations à divers stades d'exploitation, d'installation et de planification en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et en Californie.

Grâce à ce financement, l'entreprise prévoit de construire une usine de production d'hydrogène vert à Burnaby, en Colombie-Britannique. Cette usine sera en mesure de produire 1 000 kg d'hydrogène par jour, ce qui contribuera à approvisionner ses stations de ravitaillement actuelles et à en ajouter d'autres. Cet investissement stimulera la croissance des revenus et devrait créer 10 emplois directs et indirects supplémentaires.

Kobalt Security Inc. reçoit également 530 025 $ au titre du programme CPE. Kobalt offre des programmes de cybersécurité aux PME. Grâce à ce financement, Kobalt se lancera dans une ambitieuse expansion de ses services aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones. L'entreprise prévoit que cette expansion permettra de créer 60 nouveaux emplois.

Symvivo Corporation recevra une aide de 650 000 $ au titre du programme CPE. Symvivo est une entreprise de biotechnologie au stade d'essais cliniques qui a mis au point une plateforme d'administration de gènes par voie bactérienne. Elle utilise des bactéries vivantes modifiées pour administrer du matériel génétique dans les foyers de maladie.

Grâce au financement du programme CPE, l'entreprise achètera et installera de nouveaux équipements, se procurera du matériel de laboratoire et embauchera du personnel supplémentaire afin d'accroître la capacité de biofabrication interne dans ses installations actuelles à Burnaby. Cet investissement permettra d'augmenter les revenus et de créer 20 nouveaux emplois.

La promotion de l'innovation est une priorité pour PacifiCan. Ces investissements généreront des emplois et de la croissance dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies numériques.

Citations

« Depuis la création de PacifiCan, les entreprises de la Colombie-Britannique ont un partenaire sur lequel elles peuvent compter. Ces investissements sont un exemple de cet engagement et permettront à ces entreprises novatrices de prendre de l'expansion, ce qui créera des emplois et contribuera à renforcer l'économie de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous sommes très heureux de recevoir un financement au titre du programme CPE de PacifiCan. Ce financement aidera Kardium à construire une nouvelle installation de fabrication en salle blanche à la pointe de la technologie pour notre système Globe, ici même à Burnaby. Nous prévoyons d'agrandir notre équipe pour fabriquer les systèmes Globe qui seront utilisés dans notre étude clinique pivot et pour notre lancement commercial mondial. »

- Kevin Chaplin, directeur général, Kardium, Inc.

« Kobalt.io est heureuse de s'associer à PacifiCan pour accélérer sa croissance sur les marchés américains et étrangers. Plus près de chez nous, les clients canadiens qui travaillent avec Kobalt.io profitent d'une cybersécurité améliorée, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs activités principales et d'accélérer la croissance et l'embauche. »

- Michael Argast, directeur général et cofondateur, Kobalt.io

«Le programme CPE apporte les capacités de fabrication et la dimension indispensable dont Symvivo a besoin pour étendre ses partenariats et poursuivre l'élaboration de ses médicaments innovants. Nous sommes très reconnaissants de ce soutien.

- Alexander Graves, directeur général, Symvivo

« Après avoir conçu et construit le premier réseau de stations de ravitaillement en hydrogène en Colombie-Britannique, HTEC travaille continuellement sur des solutions novatrices pour nous rapprocher de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Et l'avancement des projets d'hydrogène à faible teneur en carbone nous permettra de réduire considérablement nos émissions et la qualité de l'air. Plus précisément, cette installation de production d'hydrogène vert permettra le déploiement de plus de 2 000 voitures électriques à hydrogène en Colombie-Britannique et entraînera une réduction de plus de 70 000 tonnes d'émissions de CO2 sur une période de dix ans. »

- Colin Armstrong, président-directeur général, HTEC

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

