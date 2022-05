La conférence annuelle Eurocities organisée par Espoo met l'accent sur le leadership climatique des villes





Lors de la conférence d'une durée de trois jours, qui réunit un réseau de villes européennes, les sujets abordés engloberont l'inclusion des jeunes, la cocréation et le leadership des villes dans la lutte contre le changement climatique. Le thème de la conférence annuelle, An Era of New Beginnings (Une ère pour de nouveaux départs), comporte les trois sections suivantes : Dream, Act et Lead (rêver, agir et diriger), traitant de ces sujets. Les autorités locales de villes comme Oslo, Rotterdam, Helsinki, Bruxelles, Stockholm et Munich, entre autres, participeront à la conférence.

Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, interviendra vendredi en tant qu'orateur principal sur le sujet des villes climatiquement neutres.

« Les villes jouent un rôle essentiel dans la progression vers les objectifs climatiques de l'Europe et la construction d'un avenir durable. La conférence annuelle permet également de renforcer le dialogue entre les villes et la Commission européenne. Cependant, les villes doivent impérativement impliquer étroitement les acteurs de tous les secteurs de la société afin d'atteindre les objectifs fixés. Outre les thèmes du leadership climatique et de l'inclusion des jeunes, les sujets principaux de la cocréation et de la coopération entre les secteurs public et privé seront également abordés lors de la conférence », déclare Milla Ovaska, responsable des affaires internationales de la ville d'Espoo.

Dans le cadre de la conférence et de l'année européenne de la jeunesse, Espoo organise le programme « Future Mentors ». Au sein de ce programme, des jeunes vivant dans des villes européennes dialoguent avec les décideurs politiques de leurs villes afin de développer la pratique du mentorat inversé.

« Nous voulions offrir aux jeunes la possibilité d'exprimer leurs rêves, leurs souhaits et leurs préoccupations à propos de l'avenir de leur ville natale. Les décisions que nous prenons maintenant exerceront une influence à long terme, et ce sont les jeunes qui vivront dans l'avenir que nous créons. Nous aimerions que ce programme permette aux décideurs politiques d'entamer un dialogue tout en ouvrant la voie à de nouveaux modes de réflexion », déclare Marianne Julkunen, coordinatrice du partenariat.

Eurocities Awards : meilleurs résultats en matière d'implication des habitants

Le programme de la conférence inclut également la cérémonie des Eurocities Awards, qui se déroulera dans la soirée du jeudi 9 juin. Cette cérémonie mettra en avant les projets du réseau de villes donnant les meilleurs résultats en matière d'implication des habitants et d'influence sur leur qualité de vie. Cette année, les prix seront décernés dans les trois catégories suivantes : « Les générations futures qui transformeront les villes », « Qualifications et compétences pour l'avenir » et « Solutions évolutives pour un impact climatique positif ». Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de cinq personnes.

Les représentants des médias sont cordialement invités à Espoo, en Finlande, pour assister à la conférence annuelle du réseau Eurocities. La conférence sera également disponible en ligne sur son site Web.

Cette conférence est le fruit d'une collaboration avec diverses organisations, toutes engagées dans la construction de villes et de sociétés tournées vers l'avenir. Les principaux partenaires sont l'Université Aalto et le VTT. Pour consulter l'ensemble des partenaires, veuillez vous rendre sur : eurocities2022.eu/partners.

Eurocities est un réseau de villes européennes essentiel pour Espoo. Eurocities supervise les intérêts au niveau européen, fournit des informations sur les demandes de financement européennes ainsi que sur la législation de l'Europe et fonctionne comme une plateforme d'apprentissage en équipe pour son réseau de villes.

