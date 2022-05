Yorbeau annonce les résultats d'analyse des secteurs Cinderella et Augmitto au projet Rouyn au Québec





MONTRÉAL, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Yorbeau Inc. (TSX : YRB) ("Yorbeau" ou la "Société") est heureuse de rapporter que son partenaire IAMGOLD (?'IAMGOLD'') a reçu toutes les analyses pour le programme d'exploration de 2021 complété sur les secteurs Cinderella et Augmitto au projet aurifère Rouyn. IAMGOLD détient une option d'achat sur le projet Rouyn situé 4 km au sud de Rouyn-Noranda, Québec et approximativement à 45 kilomètres au sud-ouest des installations Westwood.



La Société rapporte les résultats d'analyses de vingt-huit forages (28) dont 3 furent abandonnés suite à une trop grande déviation. Cette partie du programme de 2021 a totalisé 10 418 mètres. Ce programme a exploré un segment de la faille de Cadillac localisé approximativement de 1 à 3 kilomètres à l'ouest du secteur Gamble.

Les résultats d'analyse sont reproduits à la table 1, qui inclut également les faits saillants ci-après illustrés ainsi que dans les longitudinales incluses dans ce communiqué.

Secteur Cinderella Est:

Forage CI-21-786 : 2.6 mètres titrants 13.54 g/t Au dans la zone Main





Forage CI-21-788 : 4.0 mètres titrants 5.21g/t Au dans la zone Footwall Contact

Secteur Cinderella Central:

Forage CI-21-794 : 5.2 mètres titrants 84.0 g/t Au dans la zone Main incluant: 2.0 mètres titrants 213 g/t Au





Forage CI-21-796 : 4.2 mètres titrants 24.7 g/t Au dans la zone Main incluant : 1.0 mètres titrants 102 g/t Au





Forage 11-CI561W : 10.4 mètres titrants 4.15 g/t Au dans la zone Main incluant : 3.1 mètres titrants 12.14 g/t Au



Secteur Augmitto:

Forage AUG-21-800 : 1.2 mètres titrants 36.3 g/t Au dans la zone Footwall Contact





Forage AUG-21 801A : 6.9 mètres titrants 3.10 g/t Au dans la zone Upper





Forage 11-AUG 544W : 1.0 mètre titrants 26.6 g/t Au dans la zone Main

Le programme de forage avait comme principal objectif d'explorer des secteurs où les forages antérieurs avaient identifié des zones minéralisées, en évaluer leurs continuités et leurs potentiels de délimiter des ressources. Tous les forages ont recoupé avec succès le corridor cisaillé du groupe de Piché, celui-là même qui contient plusieurs structures minéralisées à différent niveau de la stratigraphie.

Les zones Upper et Main sont associées à une altération d'une épaisseur de quelques mètres à plus de 10 mètres dans les roches ultramafiques du groupe de Piché, exhibant de façon variable de la carbonisation, de la fuschite, la silicification, et recoupé par des réseaux de veines de quartz blanche, de tourmaline brune et de brèche. La minéralisation aurifère apparait sous forme de petits points d'or libre associés à des traces de sulfure dans de petites veines de quartz-tourmalines.

Au contact de la séquence sédimentaires bordant le contact sud du Groupe de Piché, un autre type de minéralisation (Zone Contact Footwall) est fréquemment rencontré et est caractérisé par des veinules de quartz gris contenant rarement de l'or visible et jusqu'à 10 % d'arsénopyrite disséminé ou en étroites bandes massives. Occasionnellement, une minéralisation similaire est rencontrée plus loin du contact et contenu exclusivement dans les sédiments. Cette zone est connue sous le nom de zone Footwall.

Les résultats de la zone Cinderella Centre, semblent indiqués une certaine continuité de minéralisation de fortes teneurs.

Prochaines étapes

Ce programme de forage a été mené dans la seconde moitié de 2021 et de longs retards pour recevoir les résultats d'analyse ont été enregistrés. Ces résultats sont maintenant intégrés aux informations géologiques, géochimiques et structurelles existantes pour soutenir le développement et le raffinement des modèles de gisement préliminaires afin de soutenir une future estimation initiale des ressources potentielles ciblée pour la fin de 2022.

Une phase de forage d'exploration additionnelle a également été complétée récemment pour tester les extensions à l'est et à l'ouest de la zone Lac Gamble. Un total de 5 654 mètres a été foré en onze (11) trous incluant deux (2) d'entre eux qui ont été abandonnés pour des problèmes techniques. Ces résultats d'analyse seront rapportés et intégrés à la base de données actuelle lorsqu'ils seront reçus, validés et compilés.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Laurent Hallé, P. Géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD et de Yorbeau qui comprennent des personnes qualifiées ayant recours à des protocoles stricts conformes au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues, puis coupées en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre 0,5 et 1,5 mètre, selon les observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés vers les laboratoires AGAT à Val­ d'Or, au Québec, et vers Mississauga, en Ontario ou vers les laboratoires ALS (ALS) à Val D'Or. Une procédure stricte a été adoptée pour la livraison des échantillons jusqu'aux installations des laboratoires. Les échantillons sont broyés grossièrement à -10 mesh puis une fraction de 1000 g est pulvérisée à -150 mesh. AGAT prépare les pulpes d'analyse à leurs installations de Val D'Or puis elles sont traitées à leur laboratoire de Mississauga lequel est certifié ISO/IEC 17025 :2005 par le Conseil Canadien des Normes. ALS analyse les pulpes directement à leurs installations de Val D'Or qui sont certifiés ISO / IEC 17025 par le Conseil Canadien des Normes. Les échantillons sont analysés par pyro-analyse standard avec 50g aliquote et finition par Absorption atomique (AA). Les échantillons de valeurs supérieures à 3.0 grammes (pour AGAT) ou 5.0 grammes par tonne pour (ALS) sont réanalysés de nouveau par pyro-analyse avec finition gravimétrique. Les carottes contenant de l'or visible ayant retourné des valeurs supérieures à 10 grammes par tonnes sont soumises à un protocole consistant à pulvériser l'échantillon complet suivi par une analyse de tamisage métallique sur la pulvérisation entière de l'échantillon. L'insertion de duplicatas, de stérile et de standards de référence dans la chaîne d'échantillonnage est faite pour tous les forages.

À propos du projet aurifère Rouyn

La propriété aurifère Rouyn est située à quelque 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. La ville de Rouyn-Noranda, qui possède une riche histoire en ce qui a trait aux activités minières, offre de nombreux avantages pour l'exploitation et l'exploration minières, y compris une stabilité politique et sociale, une facilité d'accès et de bonnes infrastructures, des travailleurs chevronnés du secteur minier et l'un des territoires les plus favorables à l'exploitation minière au monde. La propriété couvre un tronçon de 12km de la faille Cadillac Larder Lake et contient quatre gîtes aurifères connus qui longent le corridor Augmitto-Astoria de 6km situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, sont assortis d'une infrastructure souterraine établie et ont fait l'objet de rapports techniques comprenant des estimations des ressources qui ont été précédemment déposés conformément au Règlement 43-101.

La zone du Lac Gamble est située entre les gîtes Augmitto et Astoria. Le potentiel des cibles d'exploration au lac Gamble se situe entre 400 000 et 600 000 onces d'or à une teneur se situant entre 7,0 et 8,5g Au.

La quantité et la teneur potentielle des cibles d'exploration dont il est fait mention sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés sont insuffisants pour délimiter une ressource minérale. La propriété pourrait être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale. Les cibles d'exploration sont comparables à des gîtes similaires dans la région, aux modèles de gîtes ou aux résultats de forage initiaux.

IAMGOLD a conclu une option d'achat avec Yorbeau visant le projet Rouyn. Aux termes de cette entente,

IAMGOLD peut acquérir une participation de 100% dans le projet en effectuant les paiements en espèces prévus d'un montant final de 0,75 million de dollars canadiens et en couvrant les dépenses restantes liées à l'exploration d'un montant d'environ 1.2 million de dollars canadiens d'ici décembre 2022 (au 31 mars 2022). À la fin de cette période, lAMGOLD doit réaliser une estimation des ressources conforme au Règlement 43-101, après quoi IAMGOLD pourra acquérir, une participation de 100% dans le projet, sous réserve d'une redevance nette à la sortie de fonderie de 2%, en payant à Yorbeau le moindre de 15 $ par once ou 30 millions de dollars canadiens.

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société. La Société a fait l'objet d'une convention définitive signée en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 10% dans la propriété Rouyn. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.





Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec:

G. Bodnar Jr. Laurent Hallé P. Geo Président, Chef des Finances Géologue-Conseil Les Ressources Yorbeau Inc. Ressources Yorbeau Inc. [email protected] [email protected] Tel: 514-384-2202 Tel: 819-764-6796 Sans frais en Amérique du Nord: 1-855-384-2202

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans Je présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Rouyn, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

