Theratechnologies annonce la nomination d'une nouvelle chef des relations avec les investisseurs





MONTRÉAL, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd'hui qu'Elif McDonald s'est jointe à l'équipe à titre de directrice principale, Relations aux investisseurs.



« Nous sommes heureux d'accueillir Elif pour diriger nos efforts internes en matière de relations aux investisseurs », a déclaré le président et chef de la direction de Theratechnologies, M. Paul Lévesque. « Son expérience approfondie des relations auprès des investisseurs et son solide réseau dans les communautés des soins de santé et de la finance feront d'elle un excellent atout alors que nous continuons à faire connaître notre solide gamme de produits commerciaux, notre vaste gamme de produits en développement et notre vision pour l'avenir au sein des marchés financiers. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre engagement auprès de la communauté des investisseurs alors que nous continuons à chercher des traitements novateurs en santé humaine tout en cherchant des possibilités de croissance. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à une équipe de professionnels de classe mondiale dont la culture de collaboration vise à améliorer les résultats des traitements pour les patients », a déclaré Mme McDonald. « Theratechnologies a mis au point une gamme dynamique de produits, mis sur le marché des médicaments améliorant la qualité de vie, bâti une entreprise commerciale génératrice de revenus, tout en offrant une proposition d'investissement unique. Je me réjouis à l'idée d'accroître la visibilité de la société sur les marchés financiers et de communiquer efficacement la stratégie commerciale de celle-ci. »

Mme McDonald a acquis plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des marchés financiers, des relations aux investisseurs, des communications financières et de la gestion d'entreprise. Elle possède une vaste expérience de la gestion des plateformes de relations aux investisseurs au sein d'entreprises de diverses capitalisations boursières dans différents secteurs d'activités, en particulier les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques cotées à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Toronto. Elle a travaillé avec des institutions financières de premier plan, ainsi qu'avec des experts renommés en communication et en gestion au Canada et aux États-Unis. Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université d'Ottawa.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l'exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la gamme de produits commerciaux de la société, celle visant ses produits en développement et le développement de nouveaux médicaments.

Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, notamment les suivantes : les ventes d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis augmenteront au fil du temps; les pratiques commerciales de la société aux États-Unis ne seront pas jugées contraires aux lois en vigueur; l'administration à long terme d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne modifiera pas leur profil d'innocuité actuel respectif; ni EGRIFTA SVMD ni TrogarzoMD ne fera l'objet d'un rappel ni d'un retrait du marché; aucun organisme gouvernemental n'émettra de loi, de règlement, d'ordonnance, de décret ou de jugement défavorable à la commercialisation, à la promotion ou à la vente d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD dans les pays où ces produits sont commercialisés; l'approvisionnement d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD sera ininterrompu; aucun conflit n'opposera la société et les tiers fournisseurs d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD et ces derniers maintiendront la capacité de produire et de fournir les produits de la société de manière à répondre à la demande en temps opportun; aucun produit biosimilaire d'EGRIFTA SVMD ne sera approuvé par la FDA; la propriété intellectuelle de la société empêchera les sociétés de commercialiser des versions biosimilaires d'EGRIFTA SVMD aux États-Unis; les résultats obtenus dans les études précliniques relatives à notre programme de développement oncologique seront reproduits chez les humains; et le plan d'affaires de la société ne sera pas substantiellement modifié.

Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes, citons la capacité de la société à accroître les ventes d' EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD avec succès aux États-Unis; la capacité de la société à répondre à l'offre et à la demande de ses produits; l'acceptation sur le marché d'EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis; la poursuite des collaborations et autres accords importants de la société avec ses partenaires commerciaux et fournisseurs tiers existants et sa capacité à établir et à maintenir des accords de collaboration supplémentaires; le succès et le prix d'autres médicaments ou traitements concurrents qui sont ou pourraient devenir disponibles sur le marché; la capacité de la société à protéger et à maintenir ses droits de propriété intellectuelle sur EGRIFTA SVMD et la tésamoréline; la capacité de la société à mener avec succès son essai clinique de Phase I utilisant le TH1902 pour traiter divers types de cancer; la découverte d'un remède contre le VIH; les attentes quant à la santé financière de la société, qui englobe les revenus, les dépenses, les marges brutes, la rentabilité, les liquidités, les dépenses en capital et l'impôt sur les sociétés; et l'estimation des besoins en capital de la société.

Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d'annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

