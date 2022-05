AMP Robotics poursuit son expansion européenne





AMP Robotics Corp. (« AMP »), un pionnier de l'IA, de la robotique et des infrastructures pour l'industrie des déchets et du recyclage, continue d'étendre sa présence en Europe pour répondre à la demande de ses solutions d'IA et d'automatisation et pour fournir un support et un service locaux dédiés au marché. La société expose pour la première fois à l'IFAT 2022, du 30 mai au 3 juin à Munich.

AMP a installé ses premiers systèmes robotiques guidés par l'IA au Royaume-Uni et en Irlande avec Recyco en septembre 2021 et a depuis déployé davantage de solutions de recyclage dans toute l'Europe, y compris à FCC Medio Ambiente / Environment en Espagne. AMP a agrandi son équipe pour inclure le support commercial, la formation, le service et le marketing, en plus du personnel de vente directe axé sur l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, ainsi que le Royaume-Uni et l'Irlande.

« AMP est la marque leader dans le domaine de la robotique, et cela a été un facteur important pour nous, dans le choix d'une solution pour améliorer notre productivité et notre efficacité de tri », a déclaré Alfredo Vigre, chef de projet au département de traitement des déchets, FCC Medio Ambiente/Environment. « Nous avons testé le robot avant sa mise en oeuvre et nous avons été satisfaits de sa capacité à reconnaître et à récupérer des matériaux que les trieurs optiques ne peuvent pas traiter. Il s'est avéré rapide et efficace, et un excellent outil pour le contrôle de la qualité ».

AMP fournit un portefeuille de solutions de recyclage alimentées par son réseau neuronal de pointe, reposant sur un moteur de données qui a reconnu plus de 50 milliards de conteneurs et de types d'emballages dans des conditions réelles. AMP Cortextm est le système de tri robotique à grande vitesse de la société, avec environ 230 déploiements dans plus de 80 installations sur trois continents. La base installée d'AMP est la plus grande flotte connue de robots de recyclage au monde, créant le réseau neuronal le plus étendu de données de terrain pour les matériaux recyclés. AMP Visiontm est un système de vision par ordinateur modulaire, qui aide les opérateurs à comprendre le flux de matières, à travers les étapes clés des opérations de tri et constitue une alternative rapide et efficace aux audits d'échantillonnage manuels. Lorsqu'il est intégré à AMP Claritytm, la solution logicielle de caractérisation des matériaux et de performance des robots de l'entreprise, les utilisateurs peuvent surveiller en temps réel la caractérisation des matériaux et la mesure des performances dans l'ensemble d'une installation. AMP a récemment introduit de nouvelles fonctionnalités Clarity, y compris l'estimation de masse ; les affectations de choix de robot, les alertes et le suivi de l'état ; et des capacités de production de rapports élargies.

« Nous constatons un vif intérêt et une grande satisfaction à l'égard de notre technologie d'IA et de robotique ici en Europe, grâce à notre leadership technologique », a déclaré Gary Ashburner, directeur général, Europe, chez AMP Robotics. « Notre plate-forme d'IA, AMP Neuron, continue de réaliser des percées dans la précision des données et la classification de différents polymères, facteurs de forme et autres types d'emballage, ce qui aide nos clients à adopter une approche plus axée sur les données pour augmenter la récupération, réduire les coûts et optimiser les opérations ».

Au salon IFAT, l'équipe européenne d'AMP fera des démonstrations en direct du système de vision de l'entreprise pour la caractérisation des matériaux sur le stand 546 dans le hall B6.

« Alors que nous continuons à développer nos activités et à innover de nouvelles façons d'améliorer l'économie du recyclage, nous nous engageons à respecter le marché européen et notre clientèle croissante », a déclaré Matanya Horowitz, fondateur et PDG d'AMP Robotics. « Nos efforts pour moderniser l'infrastructure de recyclage européenne sont importants pour nos investisseurs mondiaux et essentiels à la réalisation de notre vision d'un monde sans déchets ».

À propos d'AMP Robotics® Corp.

AMP Robotics modernise l'infrastructure mondiale de recyclage en appliquant l'IA et l'automatisation pour augmenter les taux de recyclage et récupérer économiquement les matières recyclables récupérées comme matières premières pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le système robotique à grande vitesse AMP Cortextm automatise l'identification et le tri des matières recyclables à partir de flux de matériaux mélangés. La plate-forme d'IA AMP Neurontm s'entraîne en permanence en reconnaissant différentes couleurs, textures, formes, tailles, motifs et même les étiquettes de marque, pour identifier les matériaux et leur recyclabilité. Neuron guide ensuite les robots pour ramasser et placer le matériau à recycler. Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout cela se produit à une vitesse surhumaine, avec une précision extrêmement élevée. AMP Claritytm fournit des données et une caractérisation des matériaux sur les matières recyclables capturées et manquées, aidant les entreprises de recyclage et les producteurs à maximiser la récupération. Avec des déploiements en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, la technologie d'AMP récupère les matières recyclables des collectes municipales, les matières premières précieuses des déchets électroniques, les matériaux à forte valeur des débris de construction et de démolition et des matières premières précieuses provenant de matières organiques.

