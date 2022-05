Air Doctor lève 20 millions de dollars pour développer sa présence internationale





La startup d'assistance médicale et d'assurance voyage Air Doctor a obtenu un financement de 20 millions de dollars pour développer l'entreprise au niveau mondial. Ce deuxième tour d'investissement capitalise sur l'afflux mondial de voyageurs après la pandémie de Covid-19 et permettra à l'entreprise de démarrer sa prochaine phase de croissance.

Air Doctor, a levé 20 millions de dollars, financement dirigé par Lightspeed Venture Partners. Se sont joints à ce tour de financement Vintage Investment Partners et Munich Re Ventures, aux côtés de The Phoenix, l'un des principaux fournisseurs d'assurance d'Israël, ainsi que Kamet Ventures, qui avait dirigé le précédent tour de financement de l'entreprise.

Fondée par Jenny Cohen Derfler, Efrat Sagi Ofir, Yam Derfler et Yegor Kurbachev, Air Doctor avait précédemment levé 10,9 millions de dollars depuis son lancement en 2018. La startup emploie actuellement plus de 60 personnes basées en Israël et en Europe.

La plateforme Air Doctor met en relation les voyageurs qui tombent malades à l'étranger avec des médecins privés locaux grâce à une application mobile et web facile à utiliser. Le réseau médical ambulatoire d'Air Doctor couvre 74 pays et comprend plus de 20 000 professionnels de santé qui offrent des consultations en présentiel ou en téléconsultation. Suite à la pandémie de Covid-19, l'assistance médicale en voyage est devenue une préoccupation majeure pour les voyageurs et les assureurs. La plateforme d'Air Doctor fournit l'assurance dont les voyageurs ont besoin pour profiter au maximum de leur voyage.

Outre le recrutement de développeurs supplémentaires pour travailler sur la personnalisation des produits, Air Doctor profitera de ce nouvel investissement pour engager de nouveaux collaborateurs et ouvrir des bureaux additionnels dans le monde. L'entreprise prévoit également d'élargir les équipes chargées des produits et du marketing, et développer le réseau de professionnels de santé agréés, principalement aux États-Unis et en Europe.

En 2020, l'épidémie de COVID-19 a paralysé le monde, avec des conséquences sans précédent et imprévues sur la vie des gens et les économies mondiales. Le secteur du voyage et du tourisme a connu un grave ralentissement économique en raison des réglementations strictes de quarantaine et des restrictions de voyage.

« Alors que le monde sort de la COVID-19, les gens ont recommencé à voyager, avec une demande accrue d'assurance voyage adaptée et de solutions numériques. La pandémie a obligé le secteur à réévaluer les traitements médicaux locaux disponibles pour les voyageurs. Aujourd'hui, les voyageurs testés positifs au coronavirus pourront se faire soigner dans les communautés locales où ils se trouvent plutôt que dans les hôpitaux », a déclaré Jenny Cohen Derfler, CEO et fondatrice d'Air Doctor. « Air Doctor est devenu l'une des startups à la croissance la plus rapide, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs inscrits et beaucoup d'autres accédant au réseau dans le monde entier. Aujourd'hui, l'entreprise propose un produit numérique unique et particulier sans presque aucune concurrence dans le monde », déclare le CEO, Cohen Derfler.

Selon la récente enquête du Forum économique mondial, le secteur du voyage devrait voir une reprise complète d'ici 2024. En outre, de nombreux pays pourraient rendre obligatoire la souscription d'une assurance voyage. Ces deux facteurs vont entraîner une poussée spectaculaire du besoin d'une assurance voyage mieux adaptée. En outre, les assureurs confrontés aux demandes des voyageurs, cherchent à élargir leur offre de couverture santé numérique, physique et en ligne, pour offrir une meilleure expérience client et réduire les coûts des sinistres.

« La mise en place de notre réseau de partenaires et d'investisseurs sera un effort continu, tout comme le renforcement de nos capacités de R&D et l'activation des utilisateurs finaux. Nous sommes également à la recherche de nouveaux membres d'équipe désireux de rejoindre une startup passionnante qui se développe à l'échelle mondiale », a déclaré Efrat Sagi-Ofir, cofondatrice et CRO d'Air Doctor.

« Air Doctor répond à une grande difficulté pour le secteur de la santé et de l'assurance voyage, et Lightspeed est très heureuse de diriger le nouveau tour de financement de 20 millions de dollars de l'entreprise. Air Doctor continue de faire ses preuves comme innovateur dans le domaine de la santé en voyage en numérisant un aspect important de l'expérience voyage », déclare Yoni Cheifetz, Partenaire, Lightspeed. "

À propos d'Air Doctor

Lancée en Israël en 2018, Air Doctor est une startup qui met en relation les voyageurs nécessitant des soins médicaux avec des médecins locaux alors qu'ils se trouvent à l'étranger, grâce à leur appli mobile et de bureau intuitive. Avec un réseau mondial de plus de 20 000 professionnels de santé dans 2 000 villes répartis dans 74 pays, Air Doctor offre aux voyageurs une tranquillité d'esprit et vise à rendre les soins de santé accessibles à tous, partout.

À propos de Lightspeed

Lightspeed Venture Partners est une société de capital-risque multi-étapes orientée vers l'accélération des innovations et des tendances perturbatrices dans les secteurs de l'entreprise, de la consommation et de la santé. Au cours des deux dernières décennies, l'équipe de Lightspeed a soutenu des centaines d'entrepreneurs et contribué à la création de plus de 400 entreprises dans le monde, dont Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, Affirm et GrubHub. Lightspeed et ses filiales gèrent actuellement 10,5 milliards de dollars sur la plateforme mondiale Lightspeed, avec des professionnels de l'investissement et des conseillers dans la Silicon Valley, en Israël, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe. www.lsvp.com

