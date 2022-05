AlphaESS et Maxeon Solar Technologies annoncent un partenariat stratégique pour le développement d'une solution intégrée de pointe visant à optimiser l'énergie solaire et le stockage





SINGAPOUR, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), un leader mondial de l'innovation et des réseaux solaires, et AlphaESS, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de stockage d'énergie, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique mondial pour développer des solutions intégrées d'énergie propre pour les particuliers. Dans le cadre de ce partenariat, les services technologiques de nouvelle génération et les solutions de pointe d'AlphaESS en matière de conversion et de stockage de l'énergie seront combinés à la technologie des panneaux solaires de classe mondiale de Maxeon et à son réseau de commercialisation mondial de premier plan, qui compte plus de 1 400 installateurs et revendeurs dans plus de 100 pays.

AlphaESS and Maxeon Solar Technologies.

Le partenariat entre Maxeon et AlphaESS exploitera l'expertise avancée des deux entreprises en matière de conception de produits, de développement technologique, de contrôle qualité, de chaîne d'approvisionnement et d'expérience client. L'objectif est de développer et de fournir des solutions intégrées et des services avancés afin d'offrir aux clients finaux des solutions énergétiques intelligentes et vertes pour faciliter l'indépendance énergétique et un mode de vie respectueux de l'environnement.

« Maxeon va plus loin que le simple panneau et introduit un écosystème de produits et de services d'énergie propre dans notre segment résidentiel, qui fonctionnera de manière transparente avec nos panneaux solaires leaders du marché. Nous sommes ravis de tirer parti de la position dominante d'AlphaESS dans ses portefeuilles de produits matériels ainsi que de ses investissements dans les capacités logicielles de nouvelle génération en matière d'énergie, à l'origine de l'écosystème SunPower One », a déclaré Jeff Waters, président-directeur général de Maxeon Solar Technologies. La flexibilité et la facilité d'installation de leurs produits et les performances globales d'AlphaESS, ainsi que ses capacités de service améliorées, contribueront à optimiser l'expérience du client et simplifieront l'adoption de solutions d'énergie propre ».

« AlphaESS dispose d'une grande expérience dans le secteur du stockage solaire. Quant à Maxeon, il s'agit d'un leader dans la technologie des panneaux solaires. La société propose le seul panneau garanti 40 ans sur le marché. C'est un innovateur reconnu en matière de fiabilité, de performance, de durabilité et de valeur globale des panneaux solaires », a déclaré le Dipl. Phys Alfred WANG, président-directeur général d'AlphaESS. « Le stockage de l'énergie est un élément indispensable si l'on souhaite tirer le meilleur parti des énergies renouvelables, atteindre la neutralité carbone et assurer l'indépendance énergétique. En travaillant avec Maxeon comme une seule équipe, nous espérons libérer le plein potentiel de l'industrie et placer nos clients sur la meilleure voie vers le succès, en créant une expérience client inégalée et en réalisant des économies plus importantes. »

L'expertise des deux parties contribuera à l'élaboration d'une solution globale d'énergie propre, leader sur le marché, qui permettra d'accroître l'indépendance énergétique, de réduire les coûts et aura un impact positif sur l'environnement.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) est le moteur d'un changement positif (Powering Positive Changetm). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un leader de l'innovation solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 400 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur plus de 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (Powering Positive Changetm), rendez-vous sur notre site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

À propos d'AlphaESS

AlphaESS est un fournisseur mondial de solutions et de services de stockage d'énergie de premier plan. Fondée en 2012, l'entreprise est spécialisée dans les applications résidentielles et commerciales en fournissant des produits de grande qualité et des solutions adaptées. Avec plus de 10 filiales réparties entre l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie et Singapour, AlphaESS fournit des services locaux et plus de 75 000 systèmes fonctionnant activement dans plus de 75 pays, permettant à des millions de personnes de vivre avec une énergie fiable, accessible et propre. Découvrez comment AlphaESS fait la différence sur notre site Web www.alpha-ess.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou YouTube.

Déclarations prospectives de Maxeon Solar Technologies

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu pour le lancement du produit, du service et du partenariat, et nos attentes concernant la rampe, l'acceptation et la demande des clients, la traction du marché, les opportunités de vente incitative et d'expansion ; les attentes de la société concernant le calendrier et le succès de sa stratégie d'offre de produits sur les marchés existants et nouveaux ; les attentes de la société en matière de stratégie à court et long terme, y compris nos domaines anticipés de concentration et d'investissement, l'expansion du marché, la concentration sur les produits et la technologie et la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, nos attentes et nos croyances actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Facteurs de risques ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

