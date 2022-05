Avis aux médias : Itinéraire du ministre Guilbeault - participation à la 6

Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, prononcera son discours d'ouverture public lors de la 6e réunion ministérielle sur l'action...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie,...

La société Troilus Gold propose le projet minier Troilus, une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre, située en territoire crie au nord de Chibougamau, au Québec. Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de...