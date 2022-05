Vantage lance le trading de l'or sans swap pour une durée limitée





SINGAPOUR, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, un courtier international multi-actifs, a le plaisir d'annoncer qu'il permettra à tous ses clients d'effectuer des opérations sur l'or sans swap pour la paire XAUUSD.

À partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de juillet, les commissions au jour le jour ne seront pas appliquées aux transactions sur l'or pour la paire XAUUSD.

Cette amélioration de la fonctionnalité du produit vise à procurer une plus grande commodité aux traders de l'or pour la paire XAUUSD qui appliquent des stratégies de trading à long et à court terme, dans le contexte actuel de volatilité du marché. Les détails de cette nouvelle mise à jour peuvent être consultés ici.

Le trading de l'or sans swap est ouvert à tous les traders de la paire XAUUSD, sur tous les comptes de trading, quelle que soit la taille de l'opération, jusqu'au 31 juillet 2022. Il est également ouvert aux clients qui effectuent des opérations de trading sur l'application Vantage.

« Nos clients sont toujours au coeur de nos décisions commerciales, et cette nouvelle amélioration du produit est destinée aux traders de l'or qui recherchent des options de trading à faible coût », déclare Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce, Vantage.

Despallieres note que les opérations sans swap ne sont pas une nouvelle fonctionnalité, mais sont généralement limitées aux titulaires de comptes sans swap. « Alors que le billet vert poursuit sa progression, nous souhaitons soutenir les traders qui restent haussiers sur l'or ou qui recherchent des opportunités de trading à court terme dans un contexte de volatilité. »

« Le trading de l'or sans swap complète l'offre actuelle de Vantage en matière de trading à faible spread, à liquidité élevée et à exécution rapide, et nous sommes convaincus que nos traders seront en mesure de tirer parti de cette dernière mise à jour. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier international multi-actifs qui offre à ses clients un accès à un service agile et puissant pour négocier des CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience du marché, Vantage compte désormais plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à travers le monde.

Vantage est plus qu'un courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des opportunités de trading.

