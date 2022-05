/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Comité Sauvons le Centre Mère-Enfant dénonce les coupures de services/

CMR Surgical (CMR) ? entreprise mondiale de robotique chirurgicale ? annonce aujourd'hui la nomination de Patricia Chesnais à la tête de CMR en France et au Benelux. Patricia Chesnais aura pour mission d'accélérer le déploiement de la solution...

Le ballonnet à élution médicamenteuse SELUTION SLR (Sustained Limus Release, soit libération prolongée de sirolimus) est un nouveau ballonnet à élution de sirolimus qui permet une libération prolongée et contrôlée du médicament, similaire à celle que...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, au nom de la...