Hanshow lance sa nouvelle plateforme IdO All-Star et fait avancer la numérisation du commerce de détail

Les détaillants européens sont parmi les premiers au monde à avoir adopté les étiquettes électroniques de gondole (EEG) pour réduire les coûts opérationnels et mettre en oeuvre leur numérisation. Lors du salon EuroCIS 2022 qui se tient cette semaine, la nouvelle plateforme IdO All-Star sera lancée et présentée par le fournisseur de solutions numériques Hanshow (stand 9 D13).

Hanshow s'apprête à faire entrer le commerce de détail européen dans une nouvelle ère d'efficacité et de rentabilité.

Présente sur le marché européen depuis 2016, Hanshow a énormément contribué à cette transformation, avec près de 100 millions d'EEG installées sur le continent. Au salon EuroCIS 2022, Hanshow, qui façonne en permanence les magasins intelligents du futur, présente une gamme de nouvelles solutions, de la surveillance des gondoles basée sur l'IA aux chariots à vérification automatique, en passant par le marketing en magasin.

La vedette des nouvelles technologies présentées par Hanshow au salon EuroCIS est la plateforme IdO All-Star. Conçue spécifiquement pour aider les détaillants à accroître et à renforcer leur transformation numérique, All-Star offre des solutions IdO intégrées, de la gestion des dispositifs IdO aux mises à niveau des opérations numériques. Cela permet aux détaillants d'acquérir rapidement des compétences de gestion d'équipements IdO et d'être capables de mettre au point des applications de manière flexible, tout en y intégrant des connexions sur mesure. L'objectif est de stimuler davantage l'efficacité de l'exploitation des magasins intelligents et d'y optimiser l'expérience des clients, ce qui passe par des fonctionnalités clés de gestion : tarification, inventaires, sélection, géolocalisation, tarification dynamique, panneaux publicitaires, marketing interactif, paiements numériques, analyses des flux de passagers et patrouilles de surveillance automatique.

La plateforme All?Star fonctionne donc comme un système intégré de gestion de l'intégralité des services numériques du magasin, offrant des solutions de déploiement privé et un SaaS prenant tous deux en charge l'authentification unifiée de l'utilisateur et l'intégration de l'accès aux applications tierces grâce à une API ouverte basée sur HTTP. En conséquence, l'une de ses innovations produit clés est la résolution des nouveaux défis liés au nombre de dispositifs IdO actifs sur des réseaux différents et communiquants sur différents signaux de transmission, un seul magasin étant susceptible de nécessiter plusieurs systèmes de connexion distincts pour lesquels le personnel doit être formé. L'accès à chaque plateforme de gestion de solution pour les détaillants peut donc désormais être garanti grâce à All-Star. L'intégration holistique de l'ensemble des principaux processus d'exploitation de l'entreprise simplifie considérablement la maintenance des dispositifs.

Parallèlement au système All-Star, Hanshow a mis au point le premier protocole de communication du secteur ayant recours à une fréquence de transmission unique pour assurer la communication entre tous les dispositifs IdO Hanshow, allégeant ainsi le poids de la multitude de fréquences de signaux nécessaires auparavant.

« Hanshow a spécifiquement mis au point All-Star et le reste de ses solutions en pensant aux détaillants à l'échelle internationale, afin de mettre en oeuvre une forme plus holistique de numérisation. Ces nouvelles solutions, nouvelles technologies de transmission et nouveaux logiciels s'associent pour aider les commerces de détail européens à entrer dans la nouvelle ère fascinante de la numérisation », a déclaré Shiguo Hou. « Celle-ci déverrouille de nouvelles possibilités extraordinaires. Et ce n'est que le début de ce qu'il sera possible de faire. »

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial du développement et de la fabrication d'étiquettes électroniques de gondole et de solutions numériques pour magasins. Hanshow a pour vocation d'offrir à ses clients internationaux une série de points de contact IdO personnalisés de classe mondiale ainsi que des solutions numériques pour magasins qui fournissent des informations axées sur le client. Cela permet aux détaillants de rationaliser leurs opérations, d'optimiser leurs stratégies de tarification et de proposer une expérience plus personnalisée aux consommateurs. Hanshow met actuellement ses services à la disposition de plus de 30 000 magasins dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus : www.hanshow.com

