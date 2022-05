Déclaration de la ministre Qualtrough à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité





GATINEAU, QC, le 29 mai 2022 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

Le 29 mai, le Canada célébrera sa sixième Semaine nationale de l'accessibilité.

Un Canadien et Canadienne sur cinq a une incapacité. La Semaine nationale de l'accessibilité est le moment de célébrer les talents et contributions des Canadiens et Canadiennes en situation de handicap. C'est le moment de valoriser les gens, les organismes et les communautés qui en font tellement pour éliminer les obstacles et rendre notre pays plus inclusif.

Le thème pour 2022 est: « Inclusif dès le départ. » Nous voulons que vous imaginiez un Canada où personne n'est laissé de côté. Où la diversité au sein des personnes en situation de handicap est recherchée et célébrée. Où les besoins de chacun sont considérés dès le départ. Un Canada où nous incluons les personnes en situation de handicap dès le départ. Voilà le Canada que nous méritons. Voilà le Canada que nous bâtissons, pour tout le monde.

Et nous y arrivons ensemble. En 2018, notre pays a fait un grand pas en avant avec la Loi canadienne sur l'accessibilité. Nous faisons le nécessaire pour que les mesures et les droits énoncés dans la Loi deviennent une réalité pour les Canadiens et Canadiennes. Le premier, le règlement canadien sur l'accessibilité est entré en vigueur en 2021. Ce printemps, nous avons nommé la toute première dirigeante principale de l'accessibilité, Stéphanie Cadieux, et le premier Commissaire à l'accessibilité au sein de la Commission canadienne des droits de la personne, Michael Gottheil.

Il reste tant à faire pour assurer que les personnes en situation de handicap aient les mêmes droits, possibilités et qualité de vie que d'autres Canadiens et Canadiennes. Bientôt, nous publierons le tout premier Plan d'action du Canada pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un plan pour rendre le Canada plus inclusif. Ce plan comprend quatre piliers : la sécurité financière, l'emploi, les communautés inclusives et un meilleur processus pour évaluer l'admissibilité des personnes en situation de handicap aux prestations et services fédéraux. Quand les personnes en situation de handicap ont les mêmes possibilités de participer dans leur communauté, la même qualité de service de la part de leur gouvernement et la même qualité de vie que le reste de leurs concitoyens, notre économie et notre pays sont plus fort. C'est le Canada que nous voulons.

Et nous ne faisons rien de tout ça seuls. Selon le principe Rien sans nous, la communauté des personnes en situation de handicap a son mot à dire dans tout ce que nous créons et mettons en place. C'est la plaidoirie et le travail de fond de cette communauté qui ont rendu possibles tous ces progrès.

Voilà l'essence de cette semaine. Ce sont les Canadiens et Canadiennes qui rendent ce pays plus inclusif, riche et vibrant, et ce, en dépit des obstacles qu'ils doivent encore surmonter.

En cette Semaine nationale de l'accessibilité, célébrons nos communautés et continuons nos efforts pour bâtir un pays où les personnes en situation de handicap ne sont pas qu'accommodées, mais incluses.

Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons créer un pays inclusif dès le départ. C'est le Canada que je nous souhaite à tous.

Joyeuse Semaine nationale de l'accessibilité, Canada!

