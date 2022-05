Doosan Machine Tools vient de changer sa raison sociale en DN Solutions





« La société va renaître en tant que fournisseur de solution totale de fabrication. »

Continuer à prospérer en tant que l'un des trois premiers constructeurs mondiaux de machines-outils en identifiant de nouvelles opportunités de croissance

Générer des effets de synergie avec DN Automotive, équipementier automobile devenu sa maison mère en janvier cette année, pour poursuivre sa croissance

Exposer des produits phares et organiser une cérémonie pour annoncer la nouvelle dénomination sociale au SIMTOS 2022

SÉOUL, Corée du Sud, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Doosan Machine Tools (PDG : Kim Jae-Seop) a annoncé le 25 mai 2022 que la dénomination socilale changera en DN Solutions et renaître en tant que leader des solutions totales de fabrication.

DN Solutions, la nouvelle dénomination sociale de Doosan Machine Tools, sera utilisé à partir du 2 juin 2022 et marquera un nouveau départ avec la fusion de DN Automotive qui est devenue sa nouvelle société mère cette année au mois de janvier.

Le D dans DN est relié aux 45 années d'histoire et de confiance construites par Daewoo et Doosan, les prédécesseurs de DN Solutions, ainsi que DTR Automotive, le prédécesseur de DN Automotive. N représente Now & New, la volonté du Groupe DN d'ouvrir maintenant de nouvelles voies en relevant constamment de nouveaux défis plutôt que de se complaire dans ses réalisations du passé. Cela signifie également qu'une nouvelle ère plus grande s'ouvrira, grâce à la forte synergie entre les deux entreprises unifiées en une seule famille.

DN Solutions s'engage à renaître en tant que fabricant mondial sous la nouvelle dénomination, en renforçant les avantages concurrentiels distinctifs par rapport aux moteurs de croissance actuels et en établissant de manière proactive une présence dans les domaines de croissance future, grâce à des investissements agressifs dans l'expansion des capacités de fabrication avec une gestion durable de la responsabilité sociale. DN Solutions travaillera en étroite collaboration avec DN Automotive, son actionnaire majoritaire, pour identifier de nouveaux moteurs de croissance, afin de devenir un fournisseur de solutions dans l'industrie manufacturière mondiale.

DN Automotive est un équipementier automobile fondé en 1971 qui produit des pneus, des batteries et des VMS (Vibration Management Systems). DN Automotive est l'un des trois principaux fabricants sur le marché mondial des VMS et fournit en tant que OEM aux environ 30 grands équipementiers mondiaux, dont GM, BMW et Tesla.

« Le changement de dénomination sociale vise à signifier notre engagement à devenir un fabricant mondial. DN Solutions et DN Automotive créeront un effet synergique en travaillant ensemble pour trouver de nouveaux moteurs de croissance, tout en maximisant les capacités de fabrication », a déclaré Kim Jae-Seop, PDG de DN Solutions. « Nous nous engagerons à offrir des solutions de fabrication complètes à un large éventail d'industries, basées sur des produits compétitifs. »

De plus, DN Solutions a participé au SIMTOS 2022, qui s'est tenu à KINTEX, République de Corée du 23 au 27 mai 2022. Divers produits dotés des dernières technologies ont été exposés, y compris les centres d'usinages 5 axes, les machines multi-fonction, centre d'usinage de grand capacité, ainsi qu'une large gamme de produits et de solutions pour l'industrie de l'informatique et de semi-conducteurs. Une cérémonie a eu lieu pour annoncer la nouvelle dénomination sociale de l'entreprise et partager son sens et sa vision de l'avenir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826501/DN_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 03:00 et diffusé par :