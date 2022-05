SoftServe étend son partenariat avec Google Cloud pour le lancement de nouvelles solutions de fabrication





SoftServe, une autorité numérique et société de conseil, de premier plan, vient d'être révélée comme partenaire de services pour deux nouvelles solutions de fabrication Google Cloud. Les solutions Manufacturing Data Engine et Manufacturing Connect ont été annoncées au début du mois, lors de l'événement virtuel Google Cloud Manufacturing Spotlight Event et disposent de tous les atouts pour accélérer et faire évoluer les projets de transformation numérique dans le secteur manufacturier.

En partenariat avec Google Cloud, SoftServe a fourni de précieux commentaires sur le développement des solutions, allant de la mise en oeuvre initiale au lancement. Manufacturing Data Engine est une solution de bout en bout, qui traite, contextualise et stocke les données d'usine sur la plateforme de données leader du secteur, de Google Cloud, fournissant un schéma directeur pour les données. Manufacturing Connect est une plateforme de périphérie d'usine, codéveloppée avec Litmus Automation, qui se connecte rapidement à, et diffuse les données depuis n'importe quel actif de fabrication et système industriel, vers Google Cloud.

« En tant qu'entreprise axée sur les solutions, nous sommes très fiers de nous associer à Google Cloud et d'apporter une technologie de pointe à nos clients du secteur manufacturier », a confié Volodymyr Semenyshyn, président de la région EMOA chez SoftServe. « Notre portefeuille de partenaires est solide et stratégique, et ce partenariat avec Google Cloud nous permet de tirer parti de nos compétences d'experts en matière de big data et d'intelligence artificielle, pour apporter des solutions à haute valeur ajoutée à nos clients industriels. »

La concurrence mondiale et l'évolution rapide de la demande constituent aujourd'hui les principaux défis des fabricants. SoftServe a contribué au développement du Manufacturing Data Engine et de Manufacturing Connect de Google Cloud, solutions qui permettent aux fabricants de créer eux-mêmes des solutions de qualité industrielle, ancrées dans le big data et dans l'intelligence artificielle, pour réduire les temps d'arrêt et optimiser les performances. Contrairement à de nombreuses solutions préexistantes, les nouvelles solutions Google Cloud apportent des fonctionnalités clés directement aux ingénieurs, leur permettant ainsi de combiner divers éclairages avec une expertise sectorielle approfondie, le tout pour obtenir de meilleurs résultats et assurer la réalisation des objectifs.

SoftServe est un partenaire Google Cloud doté d'un savoir-faire approfondi et reconnu dans l'exploitation de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, et l'analyse de données, au service des clients. SoftServe s'est vu décerner cinq spécialisations Google, en plus de la spécialisation Partenaire de l'année 2020, de Google Cloud, dans la catégorie Apprentissage automatique.

Pour en savoir plus sur le partenariat de SoftServe avec Google Cloud et sur le lancement de ces solutions innovantes, rendez-vous sur le site Web du partenariat.

À propos de SoftServe

Employant plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 41 centres, bureaux et sites clients à travers le monde, SoftServe a fait ses preuves dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, des services financiers, de la vente au détail, de la haute technologie (éditeurs de logiciels indépendants), de la manufacture et de l'énergie. La société propose son expertise approfondie dans les domaines du génie logiciel, du cloud et du DevOps, du big data, de l'analyse, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, de l'Internet des Objets, de la conception et des plateformes d'expérience, de la réalité étendue (XR) et de la robotique.

SoftServe offre une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant une continuité dès le moment du concept jusqu'au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions et d'être des concurrents redoutables dans l'économie numérique d'aujourd'hui.

Consultez notre site Internet, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 17:45 et diffusé par :