Hardbacon lance une ronde de financement participatif en capital et obtient plus de 400 000$ en 24 heures





MONTRÉAL, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, une application de finances personnelles utilisée par plus de 38 000 Canadiens, a lancé une campagne de financement participatif en capital par l'entremise du portail FrontFundr. En 24 heures, l'entreprise a obtenu pas moins de 422 829$ en investissements.

Dans le cadre de la campagne, Hardbacon a obtenu 303 965$ en investissement complétés, tandis que 118 864$ en fonds sont toujours en cours de traitement. L'entreprise a ainsi atteint 85 % de son objectif de collecte de fonds de 500 000$, portant le financement total de Hardbacon à plus de 2,35 millions de dollars depuis sa fondation.

« Je suis à la fois incrédule et touché par l'ampleur des investissements récoltés en 24 heures, déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. Cela prouve une fois de plus que le financement participatif en capital est une saine alternative aux fonds de capital de risque, qui se sont retirés du marché en raison de l'incertitude économique actuelle. »

Depuis 2015, des entreprises privées comme Hardbacon ont le droit de recueillir des investissements auprès du grand public sur des portails de financement participatif en capital. Il s'agit d'une alternative à la recherche de financement auprès d'investisseurs accrédités et donne au public accès à des occasions d'investissement auparavant inaccessibles. N'importe qui peut investir dans une jeune entreprise comme Hardbacon avec aussi peu que 500 $.

Un succès québécois

Hardbacon a été créé pour rassembler les outils dont les gens ont besoin pour planifier, budgéter, investir et épargner dans une seule application intelligente, pour donner à chacun le pouvoir de prendre le contrôle de ses finances personnelles. L'entreprise aide également les Québécois à faire des économies quotidiennes en leur permettant de magasiner les produits financiers qui répondent le mieux à leurs besoins par l'entremise de ses comparateurs .

Les investissements récoltés sur FrontFundr serviront à accélérer la croissance de l'entreprise. ??45 % de la ronde sera investie dans le marketing, principalement pour agrandir son portefeuille d'articles sur les finances personnelles, tandis que 35% sera investi dans son produit, qui est entièrement développé à l'interne.

L'application Hardbacon compte actuellement 38 000 utilisateurs. Hardbacon.ca , pour sa part, compte 232 000 visiteurs uniques mensuels et une croissance de 17 % de sa base d'utilisateurs uniques d'un mois à l'autre. En tant qu'entreprise spécialisée dans le référencement client, elle a conclu des ententes commerciales permettant de représenter plus de 200 produits financiers et 56 clients, dont 20 institutions financières canadiennes. Depuis 2021, Hardbacon a fait l'acquisition de 3 sites Web : simplerate.ca, grattecenne.com et FindmyTotal.com pour accroître sa portée.

Hardbacon vise à devenir l'outil vers lequel tout le monde se tourne, chaque fois qu'il prend une décision financière; pour aider les gens à économiser sur leurs polices d'assurance , à obtenir davantage de remises en argent sur leurs cartes de crédit , à obtenir un meilleur forfait de téléphonie cellulaire, à éliminer leurs dettes, et bien plus encore.

« L'éducation financière est inadéquate au Québec, mais nous avons les outils nécessaires pour aider les gens à prendre le contrôle de leurs finances et à atteindre leurs objectifs, a ajouté Julien Brault. Si vous voyez l'argent comme un outil important pour votre liberté financière, vous devriez investir dans notre ronde de financement. »

Les investisseurs intéressés peuvent investir dans la ronde de financement via FrontFundr : https://www.frontfundr.com/fr-CA/hardbacon

À propos de Hardbacon

Hardbacon a pour mission d'aider les Canadiens à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les hypothèques , cartes de crédit , comptes de banque , courtiers en ligne et robot-conseillers . Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l' App Store et sur Google Play Store .

