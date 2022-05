CHAMPION IRON ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'EXERCICE FINANCIER 2022 ET DÉCLARE UN DIVIDENDE





BPA de 1,03 $ et BAIIA de 926 M$ pour l'exercice 2022; déclaration d'un dividende de 0,10 $ par action ordinaire; augmentation de la cadence du projet de la phase II d'expansion de la mine du Lac Bloom et évaluation d'opportunités de croissance

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminés le 31 mars 2022.

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 26 mai 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 mars 2022. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants

Santé et sécurité

Aucune blessure sérieuse ni aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période;

Taux de fréquence des blessures enregistrées subies par les employés de 2,98 pour l'exercice financier 2022, un niveau comparable à la performance de l'industrie des mines à ciel ouvert au Québec;

Laboratoire de dépistage de la COVID-19 et mesures de prévention maintenues dans le respect des directives du gouvernement du Québec (le « Gouvernement ») afin d'atténuer les risques liés à la COVID-19 et limiter la propagation des variants;

Publication du rapport de développement durable 2021 de la Société, incluant l'information requise selon le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com; et

Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de 40 % d'ici 2030, en se basant sur l'intensité des émissions de 2014 en tenant compte aussi de la capacité nominale ciblée de 15 Mtpa. La Société s'engage également à atteindre un statut carboneutre d'ici 2050.

Financiers

Dividende inaugural de 0,10 $ par action ordinaire versé le 1 er mars 2022, en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre 2021, et dividende additionnel de 0,10 $ par action ordinaire déclaré par le conseil d'administration en lien avec les résultats annuels pour la période terminée le 31 mars 2022. Pour de plus amples détails sur les dividendes et l'information fiscale s'y rapportant, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com;

Produits de 331,4 M$ et de 1 460,8 M$ pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022, respectivement, comparativement à 396,7 M$ et 1 281,8 M$ pour les mêmes périodes en 2021;

BAIIA 1 de 197,9 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 275,8 M$ à la même période en 2021. BAIIA 1 de 925,8 M$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 819,5 M$ à la même période en 2021;

Résultat net de 115,7 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 (BPA de 0,23 $), comparativement à 155,9 M$ à la même période en 2021 (BPA de 0,32 $). Résultat net de 522,6 M$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 (BPA de 1,03 $), comparativement à 464,4 M$ à la même période en 2021 (BPA de 0,97 $);

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation s'élevant à 4,3 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, ce qui représente des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action 1 de 0,01 $, comparativement à 228,6 M$ ou 0,46 $ par action à la même période en 2021. Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation s'élevant à 470,4 M$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, ce qui représente des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action 1 de 0,93 $, comparativement à 624,4 M$ ou 1,30 $ par action à la même période en 2021;

Liquidités disponibles et trésorerie soumise à des restrictions totalisant 396,4 M$ au 31 mars 2022, comparativement à 543,4 M$ au 31 décembre 2021 et à 680,5 M$ au 31 mars 2021, reflétant la construction en cours du projet de la phase II d'expansion, les variations du fonds de roulement et le versement d'un dividende semestriel le 1er mars 2022; et

et trésorerie soumise à des restrictions totalisant 396,4 M$ au 31 mars 2022, comparativement à 543,4 M$ au 31 décembre à 680,5 M$ au 31 mars 2021, reflétant la construction en cours du projet de la phase II d'expansion, les variations du fonds de roulement et le versement d'un dividende semestriel le 1 mars Convention signée le 24 mai 2022 pour une facilité renouvelable à des fins générales de 400,0 M$ US, servant à refinancer la facilité de crédit antérieure de la phase II procurant ainsi une plus grande marge de manoeuvre financière et permettant à la Société d'éliminer la clause portant sur la trésorerie soumise à des restrictions de 43,7 M$ et de réduire le coût du capital. La facilité renouvelable a été souscrite par des financiers mondiaux sophistiqués, dont la Société Générale, la Banque Nova Scotia, la Banque Toronto-Dominion et la Banque Royale du Canada agissant à titre d'arrangeurs principaux mandatés. La Compagnie a prélevé 180 M$ US sur la facilité renouvelable, l'équivalent du solde de la facilité de crédit au 31 mars 2022.

Opérationnels

Production de 1 869 000 tmh de concentré à haute teneur (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 2 011 400 tmh de concentré à haute teneur (66,5 % Fe) à la même période en 2021. Production de 7 907 300 tmh de concentré à haute teneur (66,2 % Fe) pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 8 001 200 tmh de concentré à haute teneur (66,4 % Fe) à la même période en 2021;

Taux de récupération du Fe de 82,7 % et de 83,2 % pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022, respectivement, comparativement à des taux de récupération du Fe de 82,6 % et 83,5 %, respectivement, pour les mêmes périodes en 2021; et

82,7 % et de 83,2 % pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022, respectivement, comparativement à des taux de récupération du 82,6 % et 83,5 %, respectivement, pour les mêmes périodes en Coût comptant total franco à bord (« FAB »)1 de 60,0 $/tms (47,4 $ US2/tms) (C1) et de 58,9 $/tms (47,0 $ US2/tms) pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022, respectivement, comparativement à 54,4 $/tms (43,0 $ US2/tms) et 54,2 $/tms (41,0 $ US2/tms), respectivement, pour les mêmes périodes en 2021.

Croissance et développement

Étude de faisabilité en cours afin d'évaluer le retraitement et les infrastructures requises pour produire commercialement un produit à 69 % Fe servant à alimenter la fabrication de boulettes à réduction directe (« RD »). L'étude de ce projet, dont la proposition vise à convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue du Lac Bloom, devrait être finalisée en mi-2022;

Annonce de la signature d'une convention d'achat visant l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire située à Sept-Îles au Québec (l'« usine de bouletage ») le 17 mai 2022, et annonce de la signature par la Société d'un protocole d'entente avec un grand aciériste international pour évaluer la remise en service de l'usine de bouletage en vue d'y fabriquer des boulettes de qualité RD; et

Avancement de l'étude de faisabilité sur le projet de minerai de fer Kamistiatusset (le « projet Kami »), laquelle devrait être terminée au deuxième semestre de l'année civile 2022, dans le cadre de laquelle le projet est évalué pour sa capacité à produire du matériel d'alimentation pour la fabrication de boulettes de qualité RD.

État d'avancement de la phase II

Mise en service de la phase II a été réalisée à la fin d'avril 2022, en avance sur le calendrier prévu, malgré les défis associés à la pandémie, permettant à la Société d'augmenter la cadence pour atteindre la production commerciale d'ici la fin de l'année civile 2022;

Expédition des premiers chargements ferroviaires contenant 24 304 tmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) provenant du projet de la phase II le 3 mai 2022; et

(66,2 % Fe) provenant du projet de la phase II le 3 mai Investissements cumulatifs de 625,2 M$, incluant les dépôts, déployés sur le projet en date du 31 mars 2022.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a indiqué : « En livrant des résultats opérationnels et financiers aussi solides pour notre exercice financier 2022 tout en complétant notre projet de la phase II d'expansion, nous avons réussi tout un tour de force qui témoigne du professionnalisme et de la persévérance de notre équipe. Cette année nous travaillerons à doubler la capacité nominale du Lac Bloom et bien asseoir les contributions de notre Société envers des solutions vertes pour l'industrie de l'acier. En plus des études de faisabilité en cours sur notre projet de matériel de bouletage à RD et notre projet Kami, nous nous sommes aussi associés à un chef de file mondial de l'industrie sidérurgique, afin d'évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage que nous avons récemment acquise à Pointe-Noire pour y produire des boulettes à RD. »

2. Mise en service de la phase II du Lac Bloom

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2022, la Société a fait progresser les travaux requis pour la mise en service de son projet de la phase II. À ce titre, la Société a procédé à l'expédition de ses premiers chargements ferroviaires contenant 24 304 tmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) provenant du projet de la phase II le 3 mai 2022. Le premier lot commercialisable de concentré de minerai de fer à haute teneur de la phase II de la Société devrait être expédié du port de Sept-Îles au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2023. Cette étape importante représente un pas tangible vers la réalisation du potentiel du Lac Bloom à devenir l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de minerai de fer de haute pureté.

Alors que la Société anticipe atteindre le début de la production commerciale de la phase II d'ici la fin de l'année civile 20223, plusieurs étapes ont été franchies et les travaux suivants ont été entrepris au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022 :

Mise en service, avec circulation d'eau, de plusieurs systèmes de traitement et de tous les services auxiliaires à l'usine;

Obtention de l'approbation du gouvernement provincial requise pour agrandir le parc à résidus afin d'accommoder la totalité du plan d'exploitation minière, en attente de l'autorisation finale du gouvernement fédéral;

Poursuite des travaux de construction; et

Mise en service de l'usine à la fin d'avril 2022, avec des premiers chargements ferroviaires complétés le 3 mai 2022.

3. Initiatives de décarbonisation

Dans le cadre de ses efforts constants pour minimiser l'impact environnemental de ses opérations, la Société s'est engagée à réduire ses émissions de GES de 40 % d'ici 2030, en se basant sur l'intensité des émissions de 2014 en tenant compte aussi de la capacité nominale ciblée de 15 Mtpa. La Société s'engage également à atteindre le statut carboneutre d'ici 2050. Cette cible GES s'inscrit dans la lignée des scénarios visant les 2 degrés Celsius de l'Accord de Paris, et des cadres de référence du gouvernement canadien pour la réduction des GES et de l'initiative Science Based Targets (« SBTi »). Pour appuyer ces efforts, la Société a mis sur pied un groupe de travail qui aura pour mandat d'identifier des initiatives de réduction des émissions et d'évaluer les ressources requises pour déployer un programme permettant d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES.

Les récentes initiatives comprennent un partenariat avec Tugliq Energy Co. afin de tester des camionnettes électriques conçues pour les sites miniers en milieu nordique, dont l'utilisation devrait mener à une réduction des émissions.

4. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés le

Exercice terminé le



31 mars

31 mars



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

5 071 700 3 796 300 34 %

20 512 500 15 481 100 33 % Minerai extrait et transporté (tmh)

5 388 200 5 636 100 (4 %)

22 263 200 21 571 700 3 % Matériel extrait et transporté (tmh)

10 459 900 9 432 400 11 %

42 775 700 37 052 800 15 %

















Ratio de découverture

0,94 0,67 40 %

0,92 0,72 28 %

















Minerai broyé (tmh)

4 904 100 5 237 800 (6 %)

20 972 100 20 598 700 2 % Teneur d'alimentation (% Fe)

30,3 30,7 (1 %)

29,9 30,7 (3 %) Récupération du Fe (%)

82,7 82,6 --%

83,2 83,5 --% Teneur du produit (% Fe)

66,2 66,5 --%

66,2 66,4 --% Concentré de minerai de fer produit (tmh)

1 869 000 2 011 400 (7 %)

7 907 300 8 001 200 (1 %) Concentré de minerai de fer vendu (tms)

1 889 900 1 971 100 (4 %)

7 650 600 7 684 500 --%

















Données financières (en milliers de dollars)















Produits

331 376 396 702 (16 %)

1 460 806 1 281 815 14 % Coût des ventes

116 658 110 299 6 %

458 678 428 882 7 % Autres dépenses

26 648 14 591 83 %

84 871 43 693 94 % Charges financières nettes

2 269 5 430 (58 %)

11 045 22 428 (51 %) Résultat net

115 653 155 934 (26 %)

522 585 464 425 13 % BAIIA1

197 938 275 764 (28 %)

925 817 819 477 13 %

















Statistiques (en dollars par tms vendue)















Prix de vente moyen réalisé brut1

207,1 220,0 (6 %)

225,9 182,3 24 % Prix de vente moyen réalisé net1

175,3 201,3 (13 %)

190,9 166,8 14 % Coût comptant total (C1)1

60,0 54,4 10 %

58,9 54,2 9 % Coût de maintien tout inclus1

70,5 65,1 8 %

73,1 62,8 16 % Marge d'exploitation1

104,8 136,2 (23 %)

117,8 104,0 13 %

Rendement opérationnel

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2021

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, 10 459 900 tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 9 432 400 tonnes à la même période en 2021, pour une progression de 11 %. Le ratio de découverture actuel reste dans les niveaux prévus au plan d'exploitation minière révisé qui tient compte des préparatifs en vue des opérations de la phase II. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'ajout d'équipement au niveau des opérations comparativement à la même période l'an dernier, contrebalancée par un cycle de transport plus long puisque le matériel provenait de différentes fosses, dont certaines ont été approfondies au fil du temps et des activités minières, contribuant ainsi à un cycle de transport de plus en plus long d'une année à l'autre.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 s'est établie à 30,3 %, comparativement à 30,7 % à la même période en 2021. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Par ailleurs, le taux de récupération du Fe moyen de la Société est resté stable d'un trimestre à l'autre, grâce à la constance du circuit de récupération.

Le Lac Bloom a produit 1 869 000 tmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, en baisse de 7 % comparativement aux 2 011 400 tmh de concentré à 66,5 % Fe à la même période en 2021. La production légèrement en baisse est attribuable à la teneur d'alimentation plus basse et au débit de traitement plus faible. L'usine a traité 4 904 100 tonnes de minerai pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 5 237 800 tonnes à la même période l'an dernier. Le débit de traitement pour la période a été affecté par les pertes d'efficience opérationnelle engendrées par l'émergence et la forte propagation du variant Omicron de la COVID-19 et par des entretiens mineurs non planifiés.

Comparaison de l'exercice financier 2022 et de l'exercice financier 2021

Le 24 mars 2020, la Société a annoncé la réduction de ses opérations à la suite des directives du Gouvernement face à la pandémie de la COVID-19. Les opérations ont repris progressivement, suivant l'annonce du Gouvernement en avril 2020 que les activités minières étaient désormais considérées comme un « service prioritaire » au Québec. Les interventions rapides de la Société face à la pandémie de la COVID-19 ont permis de minimiser son impact sur la Société et ses opérations. Lorsque les restrictions du Gouvernement ont été levées, la Société a accéléré ses activités minières et a pleinement repris sa capacité de production.

La Société a extrait et transporté 42 775 700 tonnes de matériel au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 37 052 800 tonnes à la même période en 2021. Cette augmentation du matériel extrait et transporté est attribuable à l'utilisation d'équipement additionnel au niveau des opérations comparativement à la même période l'an dernier et à l'impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur plusieurs des autres secteurs d'activité de la Société au début de la période comparative. Le ratio de découverture a grimpé à 0,92 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 0,72 à la même période en 2021. Le ratio de découverture est conforme au ratio prévu au plan d'exploitation minière révisé qui tient compte des préparatifs en vue des opérations de la phase II.

La teneur d'alimentation du minerai de fer de 29,9 % pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, est attribuable à la présence d'un mélange de minerais en provenance de différentes fosses, comparativement à la teneur de 30,7 % à la même période en 2021, et reste conforme à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

L'usine a traité 20 972 100 tonnes de minerai au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, pour une hausse de 2 % comparativement à la même période en 2021. La quantité de concentré de minerai de fer produit est restée stable durant l'exercice terminé le 31 mars 2022 malgré une teneur d'alimentation plus basse comparativement à la même période en 2021, résultant des améliorations continues et des innovations opérationnelles qui ont permis à la Société d'améliorer la stabilité de traitement et d'atteindre un taux de productivité plus élevé à l'usine.

5. Rendement financier

A. Produits

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2021

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, 1 889 900 tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix moyen réalisé brut CFR Chine1 de 164,1 $ US/tms, avant les ajustements liés aux ventes provisoires et les frais de transport et autres coûts, comparativement à 173,9 $ US/tms à la même période de l'année précédente. La diminution du prix de vente moyen réalisé brut1 reflète principalement les indices de prix plus bas durant le trimestre terminé le 31 mars 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. Malgré les indices de prix plus bas, le prix de vente moyen réalisé brut1 de 164,1 $ US/tms représente une prime de 15,9 % par rapport au prix de référence IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe (« P62 ») pour la période, comparativement à une prime de 4,2 % à la même période en 2021.

Le prix de vente moyen réalisé brut1 de 164,1 $ US/tms était légèrement plus bas que le prix de référence moyen IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe (« P65 ») pour la période, qui était de 169,7 $ US/tms, en raison de l'impact négatif des ventes basées sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient nettement plus bas que l'indice P65 moyen pour la période. Le prix de vente moyen réalisé brut1 reflète également l'impact positif des ventes à un prix déterminé basé sur le prix à terme moyen de 185,7 $ US à la date de règlement prévue pour les 691 100 tonnes qui étaient en transit à la fin de la période.

L'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique (« C3 ») pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 était de 22,9 $ US/t comparativement à 18,0 $ US/t pour la même période en 2021, ce qui représente une hausse de 27 % et qui a contribué aux frais de transport maritime plus élevés pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. La variation des frais de transport relativement à l'indice C3 durant la période est principalement attribuable aux dates de réservation des navires. Une dynamique s'est aussi installée où l'indice C3 plus bas durant la période, probablement en raison des expéditions brésiliennes réduites, était en rupture relativement aux autres indices de transport en vrac, ce qui a eu pour effet que les opérateurs de navires n'étaient pas intéressés à réserver leurs navires en fonction de l'indice C3 alors que les prix étaient aussi bas. La Société s'attend à bénéficier de l'indice de fret peu élevé pour le trimestre dans la période à venir pour les contrats de vente basés sur des indices fixés de façon rétrospective.

Le prix de vente moyen réalisé net1 de 139,1 $ US pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 a subi l'impact négatif de l'indice C3 plus élevé. Les frais de transport et autres coûts représentaient 23 % du prix de vente moyen réalisé brut pour la période, comparativement à 13 % à la même période en 2021, ce qui correspond à une variation de 14,2 $ US/tms. Les ajustements de prix provisoires sur les ventes antérieures, qui montrent une corrélation directe avec la hausse de l'indice P65 au début du trimestre, ont aussi contribué à faire grimper le prix de vente moyen réalisé net1. Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, un prix final a été établi pour les 856 200 tonnes de minerai de fer qui étaient en transit en date du 31 décembre 2021. Conséquemment, pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, des ajustements positifs nets de prix sur les ventes provisoires ont été comptabilisés en augmentation des produits pour ces 856 200 tonnes, ce qui a eu un impact positif de 12,2 $ US/tms pour la période, comparativement à 8,4 $ US/tms à la même période en 2021.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 37,2 $ US/tms et de l'ajustement positif lié aux ventes provisoires de 12,2 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 139,1 $ US/tms (175,3 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur livré au client final. Les produits ont totalisé 331 376 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 396 702 000 $ à la même période en 2021, reflétant le prix de vente moyen réalisé net1 plus bas ainsi que l'impact négatif des volumes attribuable à la pandémie de la COVID-19.

Comparaison de l'exercice financier 2022 et de l'exercice financier 2021

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a vendu 7 650 600 tonnes de concentré de minerai de fer, principalement à des clients situés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Europe. Tandis que le prix de référence P65 du minerai de fer à haute teneur fluctuait entre un plancher de 101,8 $ US/tms et un sommet de 264,2 $ US/tms durant l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a vendu son produit à un prix de vente moyen réalisé brut1 de 181,1 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut est comparable à l'indice moyen P65 à haute teneur, qui était de 179,9 $ US/tms pour la période. La Société s'attend à ce que son concentré de minerai de fer continue de se vendre à des prix similaires à l'indice P65 sur le long terme.

En combinant le prix de vente moyen réalisé brut1 avec l'ajustement positif lié aux ventes provisoires de 7,5 $ US/tms, la Société a vendu son minerai de fer à haute teneur à un prix de 188,6 $ US/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à l'indice moyen P65 à haute teneur de 179,9 $ US/tms. Après déduction des frais de transport maritime et autres coûts de 35,3 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 153,3 $ US/tms (190,9 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur. L'augmentation des frais de transport et des autres coûts pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 comparativement à la même période en 2021 s'est soldée par un impact négatif sur le prix de vente moyen réalisé net1 pour la période de 14,8 $ US/tms. Conséquemment, les produits ont totalisé 1 460 806 000 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 1 281 815 000 $ à la même période en 2021, principalement en raison du prix de vente moyen réalisé brut1 plus élevé, en partie contrebalancé par les frais de transport maritime et les autres coûts plus élevés et l'impact négatif des taux de change.

B. Coût des ventes

Le coût des ventes englobe le coût des opérations minières et du traitement du minerai, les dépenses G&A du site minier et les frais des opérations ferroviaires et portuaires. Il inclut également les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, le coût des ventes a totalisé 116 658 000 $, comparativement à 110 299 000 $ à la même période en 2021. Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, le coût comptant total1 ou le coût comptant C11 par tonne, excluant les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19, a totalisé 60,0 $/tms, comparativement à 54,4 $/tms à la même période en 2021. La hausse des prix pour le carburant, la durée plus longue des cycles de transport associés au plan d'exploitation minière actuel et l'ajout d'équipements miniers au niveau des opérations dans le cadre des préparatifs de la phase II ont eu un impact négatif sur le coût comptant total1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2022. Les coûts plus élevés pour les explosifs ont aussi contribué à la hausse du coût comptant1 pour la période.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a produit du minerai de fer à haute teneur à un coût comptant total1 de 58,9 $/tms, comparativement à 54,2 $/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Cette variation est attribuable aux mêmes facteurs qui ont eu un effet sur le coût comptant total1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2022. De plus, des entretiens mineurs non planifiés ont contribué à la hausse du coût comptant1 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

C. Résultat net et BAIIA1

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2021

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, la Société a généré un résultat net de 115 653 000 $ (BPA de 0,23 $), comparativement à 155 934 000 $ (BPA de 0,32 $) à la même période en 2021. Le résultat net a principalement été affecté par la marge bénéficiaire moins importante reflétant le prix moyen plus bas de l'indice P65 et les frais de transport maritime et autres coûts plus élevés au cours de la période, ainsi que par le volume moins important de concentré de minerai de fer vendu comparativement à la même période de l'année précédente. La diminution du résultat net est en partie compensée par la diminution des impôts sur le résultat et des impôts miniers courants découlant du bénéfice d'exploitation plus bas.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 197 938 000 $, incluant des charges de rémunération fondée sur des actions hors trésorerie et des frais de démarrage précommercial pour la phase II totalisant 12 654 000 $, pour une marge BAIIA1 de 60 %, comparativement à 275 764 000 $ ou une marge BAIIA1 de 70 % à la même période en 2021. Le déclin du BAIIA1 d'une période à l'autre est principalement attribuable aux produits plus faibles découlant du prix de vente moyen réalisé net1 plus bas.

Comparaison de l'exercice financier 2022 et de l'exercice financier 2021

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a généré un résultat net de 522 585 000 $ (BPA de 1,03 $), comparativement à 464 425 000 $ (BPA de 0,97 $) à la même période en 2021. L'augmentation du résultat net est principalement attribuable à la marge bénéficiaire plus élevée et aux charges financières nettes plus faibles, reflétant principalement la perte de change moins importante pour la période. Cette augmentation est en partie contrebalancée par les coûts de démarrage de la phase II du Lac Bloom, la hausse des dépenses G&A et la hausse des impôts sur le résultat et des impôts miniers courants en raison du bénéfice d'exploitation plus élevé.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 925 817 000 $, ou une marge BAIIA1 de 63 %, comparativement à 819 477 000 $, ou une marge BAIIA1 de 64 % à la même période en 2021. Cette hausse du BAIIA1 est principalement attribuable à la hausse du prix de vente moyen réalisé net1, en partie contrebalancés par les coûts de production plus élevés et les frais de démarrage précommercial pour la phase II.

D. CMTI1 et marge d'exploitation1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 70,5 $/tms, comparativement à 65,1 $/tms à la même période en 2021. La variation reflète le coût comptant total1 plus élevé et l'impact négatif des volumes moins importants de concentré de minerai de fer vendu. En déduisant le CMTI1 de 70,5 $/tms du prix de vente moyen réalisé net1 de 175,3 $/tms, la Société a généré une marge d'exploitation1 de 104,8 $/tms pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 136,2 $/tms à la même période de l'année précédente. La variation résulte principalement du prix de vente moyen réalisé net1 plus bas pour la période.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 73,1 $/tms, comparativement à 62,8 $/tms à la même période en 2021. La variation reflète le coût comptant total1 plus élevé, l'augmentation des dépenses en immobilisations de maintien découlant de la hausse des activités de découverture et d'extraction minière et les investissements plus importants consentis pour rehausser les digues de retenue des résidus miniers en lien avec les interventions préventives et correctives ciblant deux digues spécifiques. La marge d'exploitation1 s'est élevée à 117,8 $/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 104,0 $/tms à la même période en 2021. La variation est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus élevé.

6. Réserves et ressources en date du 31 mars 2022

Au cours de l'exercice financier 2022, les activités de découverture ont débuté comme détaillées dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et au Code JORC du Joint Ore Reserves Committee (le « code JORC ») (édition 2012), intitulé « Bloom Lake Mine - Feasibility Study Phase II », préparé par BBA, Soutex et WSP Canada Inc., et daté du 20 juin 2019. Ainsi, il n'est plus pertinent de présenter les réserves et les ressources séparément en phases I et II.

Les réserves et les ressources du Lac Bloom ont fait l'objet d'ajustements en raison de nouveaux travaux de forage, de l'expérience opérationnelle et de l'épuisement attribuable au minerai de fer étant extrait en date du 31 mars 2022. L'étude de faisabilité de la phase II est disponible parmi les documents déposés par la Société sur SEDAR ( www.sedar.com ) et auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ).

Les variations des ressources et des réserves entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 sont principalement attribuables aux éléments suivants :

- Changement à l'aménagement de la fosse en lien avec la phase II d'expansion, détaillé dans l'étude de faisabilité de la phase II;

- Ajustement des domaines géologiques à la suite de l'ajout de nouveaux sondages à la base de données;

- Ajustement des paramètres d'estimation utilisés pour la modélisation à la suite d'une calibration avec les résultats opérationnels; et

- Épuisement annuel.

Tableau 1 : Ressources minérales du Lac Bloom (en millions de tms) Propriété

Groupe Mesurées Indiquées Total Mesurées

et indiquées Présumées Lac Bloom*

Lac Bloom 219 626 846 129



Tableau 2 : Réserves minérales du Lac Bloom (en millions de tms) Propriété / Groupe

Prouvées Fe (%) Probables Fe (%) Réserves prouvées

et probables Fe (%) Lac Bloom**

214 30,1 531 28,3 745 28,8

* Les ressources minérales du Lac Bloom comprennent les réserves minérales du Lac Bloom. ** Le tonnage prouvé de 214 Mt inclut 1 Mt de minerai empilé.



De plus amples détails sur les réserves et ressources d'autres propriétés peuvent être trouvés dans la section 11 - Réserves et Ressources du rapport de gestion de la Compagnie pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com.

7. Personne qualifiée et vérification des données

M. Vincent Blanchet (P. Eng.), ingénieur chez Minerai de fer Québec inc., filiale de la Société et exploitant de la mine du Lac Bloom, est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 et a révisé et approuvé, ou a préparé, selon le cas, la divulgation de l'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse et a confirmé que l'information pertinente est une représentation exacte des données et des études disponibles pour les projets pertinents. La révision et l'approbation de M. Blanchet ne s'appliquent pas aux énoncés portant sur la connaissance de la Société de nouvelles informations ou données ni à tout changement substantiel aux hypothèses importantes et aux paramètres techniques qui sous-tendent l'étude de faisabilité de la phase II. M. Blanchet est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

8. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détails auront lieu le 26 mai 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à partir de la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le 1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 919862 #.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les phases I et II de l'usine du Lac Bloom ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67.5 % Fe). Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et le vend à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du complexe minier du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS SPÉCIFIQUES

Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernant :

(i) le projet de la phase II d'expansion de la Société et son état d'avancement, sa mise en service et son impact sur la production commerciale et la capacité nominale, le taux de production minière et les expéditions de concentré de minerai de fer et le volume de production; (ii) le développement de solutions écologiques pour l'industrie sidérurgique; (iii) la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de Pointe-Noire pour y produire des boulettes à RD; (iv) les initiatives, les objectifs, les cibles et les attentes de réduction des émissions de GES et CO 2 ; (v) l'atténuation des risques liés à la COVID-19 et la limitation de la propagation des variants; (vi) les fluctuations des prix du minerai de fer et la corrélation entre le prix du concentré de minerai de fer de la Société et l'indice P65; (vii) l'impact des taux de change sur les prix des matières premières et les résultats financiers de la Société; (viii) les retombées des indices de transport maritime plus bas; (ix) la déclaration et le versement de futurs dividendes et le moment de ces derniers; * l'étude de faisabilité visant à évaluer le retraitement et les infrastructures requises pour la production commerciale d'un produit à 69 % Fe servant à la fabrication de boulettes à RD et son échéancier de réalisation; (xi) l'acquisition de l'usine de bouletage de Pointe-Noire, son achèvement, les bénéfices attendus et les opportunités de production commerciale; (xii) la stratégie de la Société d'évaluer ses opportunités de croissance au sein même de son portefeuille de propriétés; (xiii) la révision de l'envergure du projet Kami et de l'étude de faisabilité, incluant le moment de ces derniers et les capacités de production potentielles ainsi que (xiv) la croissance, le potentiel et les opportunités de la Société en général sont des énoncés prospectifs.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS RÉPUTÉS

Les énoncés portant sur les « réserves » ou les « ressources » sont considérés comme des énoncés prospectifs puisqu'ils impliquent une évaluation implicite basée sur certaines estimations et hypothèses voulant que les réserves et les ressources décrites existent dans les quantités prédites ou estimées et que les réserves puissent être exploitées à profit dans l'avenir. Les réserves et les ressources réelles pourraient être supérieures ou inférieures aux estimations dont il est question dans le présent communiqué de presse.

RISQUES

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter :

- les résultats des études de faisabilité;

- les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité;

- les délais dans les projets;

- la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires;

- les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales;

- les prix futurs du minerai de fer;

- les futurs coûts de transport, des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu;

- des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction;

- les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion;

ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel et la notice annuelle 2022 de la Société et dans le rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022 de la Société, tous disponibles sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com.

Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

MISES À JOUR ULTÉRIEURES

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans ces énoncés et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations et définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), G&A (générales et administratives), BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion). IFRS réfère aux normes internationales d'information financière. L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com .

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com), auprès de l'ASX (www.asx.com.au) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse, tels qu'énumérés dans le tableau ci-dessous, afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières



Mesures financières non conformes aux IFRS BAIIA Bénéfice avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement Résultat net ajusté Résultat net majoré des coûts marginaux liés à la COVID-19 et les frais de démarrage de la phase II, diminué des gains à la cession de placements non courants et de l'incidence fiscale de ces éléments Liquidités disponibles Trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme



Ratios non conformes aux IFRS Marge BAIIA BAIIA exprimé en pourcentage des produits BPA ajusté Résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation Coût comptant total ou coût comptant C1 par tms vendue Coût des ventes avant les coûts marginaux liés à la COVID-19, divisé par le concentré de minerai de fer vendu en tms CMTI par tms vendue Coût des ventes avant les coûts marginaux liés à la COVID-19, majoré des dépenses en immobilisations de maintien et des dépenses G&A, divisé par le concentré de minerai de fer vendu en tms Marge d'exploitation Prix de vente moyen réalisé net diminué du CMTI Prix de vente moyen réalisé brut ou prix de vente moyen réalisé brut FAB par tms vendue Produits avant les ajustements liés aux ventes provisoires et les frais de transport maritime et autres coûts, divisés par le concentré de minerai de fer vendu en tms Marge bénéficiaire Marge d'exploitation exprimée en pourcentage du prix de vente moyen réalisé net



Autres mesures financières Prix de vente moyen réalisé net ou prix de vente moyen réalisé net FAB par tms vendue Produits divisés par le concentré de minerai de fer vendu en tms Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action Flux de trésorerie nets générés (utilisés) dans le cadre des activités d'exploitation divisés par le nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

BAIIA et Marge BAIIA





Trimestre terminé

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2022

2021

2022

2021

















(en milliers de dollars)















Bénéfice avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers

181 312

261 047

870 843

761 872 Charges financières nettes

2 269

5 430

11 045

22 428 Amortissement

14 357

9 287

43 929

35 177 BAIIA

197 938

275 764

925 817

819 477 Produits

331 376

396 702

1 460 806

1 281 815 Marge BAIIA

60 %

70 %

63 %

64 %

Résultat net ajusté et BPA ajusté





Trimestre terminé

Exercice terminé



le 31 mars 2022

le 31 mars 2022



Résultat net

BPA

Résultat net

BPA

















(en milliers de dollars, sauf les montants par action)















Non ajusté

115 653

0,23

522 585

1,03

















Éléments de trésorerie















Gain à la cession de placements non courants

--

--

(176)

-- Coûts marginaux liés à la COVID-19

3 310

0,01

7 843

0,02 Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

5 965

0,01

17 752

0,03



9 275

0,02

25 419

0,05

















Incidence fiscale des ajustements cités ci-dessus1

(3 617)

(0,01)

(10 236)

(0,02)

















Ajusté

121 311

0,24

537 768

1,06



Trimestre terminé

Exercice terminé



le 31 mars 2021

le 31 mars 2021



Résultat net

BPA

Résultat net

BPA

















(en milliers de dollars, sauf les montants par action)















Non ajusté

155 934

0,32

464 425

0,97

















Élément hors trésorerie















Perte au refinancement de la dette

--

--

1 863

--

















Éléments de trésorerie















Gain à la cession de placements non courants

(2 332)

(0,01)

(2 332)

(0,01) Coûts marginaux liés à la COVID-19

3 162

0,01

12 610

0,03



830

--

10 278

0,02

















Incidence fiscale des ajustements cités ci-dessus1

(1 265)

(0,01)

(5 885)

(0,01)

















Ajusté

155 499

0,31

470 681

0,98

1 L'incidence fiscale des ajustements est calculée à l'aide du taux d'imposition applicable.

Liquidités disponibles





Au 31 mars

Au 31 mars



2022

2021









(en milliers de dollars)







Trésorerie et équivalents de trésorerie

321 892

609 316 Investissements à court terme

30 777

27 200 Liquidités disponibles

352 669

636 516

Coût comptant total























Trimestre terminé

Exercice terminé







le 31 mars

le 31 mars







2022

2021

2022

2021





















Par tonne vendue



















Concentré de minerai de fer vendu (tms)





1 889 900

1 971 100

7 650 600

7 684 500





















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)



















Coût des ventes





116 658

110 299

458 678

428 882 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19





(3 310)

(3 162)

(7 843)

(12 610)







113 348

107 137

450 835

416 272





















Coût comptant total (par tms vendue)





60,0

54,4

58,9

54,2

Coût de maintien tout inclus





Trimestre terminé

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

1 889 900

1 971 100

7 650 600

7 684 500

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

116 658

110 299

458 678

428 882 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

(3 310)

(3 162)

(7 843)

(12 610) Dépenses en immobilisations de maintien

11 743

13 193

76 956

42 758 Dépenses G&A

8 094

7 905

31 769

23 594



133 185

128 235

559 560

482 624

















CMTI (par tms vendue)

70,5

65,1

73,1

62,8

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





Trimestre terminé Exercice terminé



le 31 mars le 31 mars



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

1 889 900

1 971 100

7 650 600

7 684 500

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Produits

331 376

396 702

1 460 806

1 281 815 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

175,3

201,3

190,9

166,8

















CMTI (par tms vendue)

70,5

65,1

73,1

62,8 Marge d'exploitation (par tms vendue)

104,8

136,2

117,8

104,0 Marge bénéficiaire

60 %

68 %

62 %

62 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue





Trimestre terminé Exercice terminé



le 31 mars le 31 mars



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

1 889 900

1 971 100

7 650 600

7 684 500

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Produits

331 376

396 702

1 460 806

1 281 815 Ajustements liés aux ventes provisoires

(28 769)

(20 449)

(70 969)

(87 940) Frais de transport maritime et autres coûts

88 753

57 456

338 632

206 816 Produits bruts

391 360

433 709

1 728 469

1 400 691

















Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue)

207,1

220,0

225,9

182,3

___________________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS, d'un ratio ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessus : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec les mesures les plus directement comparables conformes aux IFRS, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 22 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 mars 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com , auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com . 2 Se reporter à la rubrique « Devises » du rapport de gestion incluse à la note 8, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com , auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com . 3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde à propos des énoncés prospectifs ».

