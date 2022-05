Avis - Saisie de produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle et aider à l'entraînement pouvant présenter de graves risques pour la santé dans des magasins de Bolton, en Ontario, et de Maple Ridge, en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Boneafide Shred Supplément à l'entraînement La présence d'extrait de racine de Rauwolfia vomitoria (norme minimale de 90 % d'alpha-yohimbine) est mentionnée sur l'étiquette. Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Chemix Energy Supplément à l'entraînement La présence

d'alpha-yohimbine est mentionnée sur l'étiquette. Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Genone Laboratories Oxy Lean Supplément à l'entraînement La présence de rauwolscine (indiquée comme « rawolscine » [sic], aussi appelée alpha-yohimbine) est mentionnée sur l'étiquette. Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Limited Gangster Series Myo-TKO, Blueberry Pomegranate (bleuet-grenade) Supplément à l'entraînement La présence de yohimbine et de cardarine (GW501516) est indiquée sur les étiquettes de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment). Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Limited Gangster Series Myo-TKO, Cherry Cola (cola à la cerise) Supplément à l'entraînement La présence de yohimbine et de cardarine (GW501516) est indiquée sur les étiquettes de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment). Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Limited Gangster Series Myo-TKO, Watermelon (melon d'eau) Supplément à l'entraînement La présence de yohimbine et de cardarine (GW501516) est indiquée sur les étiquettes de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment). Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Raw Ignite Supplément à l'entraînement La présence de rauwolscine (extrait de racine de Rauwolfia vomitoria) (norme minimale de 90 % d'alpha-yohimbine) est mentionnée sur l'étiquette. Amped Nutrition 314, rue Queen Sud Bolton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 5 Day Forecast 1600 mg Supplément à l'entraînement L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Bull Male Sexual Enhancer 2500 pwr Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rhino Extreme 188K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Gorilla* / Tigra Blue* Amélioration de la performance sexuelle *Noms des produits tels que fournis par le détaillant. Ce produit pourrait avoir été vendu en gélules individuelles sous divers noms. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Magnum Male Sexual Enhancement XXL 1000K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Oh Baby! Platinum 11000 mg Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Pillkings Plus 99K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Recharged Blue Rhino 79 Extreme 188K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Red Devil* Amélioration de la performance sexuelle *Noms des produits tels que fournis par le détaillant. Ce produit pourrait avoir été vendu en gélules individuelles sous divers noms. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Red Woody / Tigra Red* Amélioration de la performance sexuelle *Noms des produits tels que fournis par le détaillant. Ce produit pourrait avoir été vendu en gélules individuelles sous divers noms. L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 79 Extreme 188K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. E-Sensuals 22772, autoroute Lougheed Maple Ridge (C.-B.) Produit saisi au point de vente au détail



Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

