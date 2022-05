CYCLEON LANCE UNE NOUVELLE SOLUTION OMNICANALE POUR LES RETOURS DE MARCHANDISES





Un service unique sur le marché qui intègre les retours de tous les canaux

UTRECHT, Pays-Bas, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cycleon, une société de gestion des retours qui aide les marques de mode, de détail et d'électronique à optimiser et à gérer leurs retours, a lancé une nouvelle solution révolutionnaire : Gestion omnicanale des retours. Elle intègre tous les flux de retours entrants pour rendre le traitement des retours plus simple que jamais.

Quand on pense aux retours, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est le cas où les consommateurs achètent des articles pour les essayer chez eux et les renvoient ensuite s'ils ne sont pas satisfaits. Ce sont des retours de commerce électronique. Or, les gens ne se rendent généralement pas compte que les retours peuvent provenir d'autres canaux, comme les magasins de détail, les places de marché ou d'autres partenaires tiers lorsqu'il y a un surstock d'articles, que les produits sont livrés dans un état défectueux ou en fin de saison.

En général, les retours de la vente au détail et du commerce électronique sont gérés séparément, les retours du commerce électronique recevant beaucoup plus d'attention. Les marques cherchent en priorité à réduire les délais de remboursement et de réapprovisionnement, à faire appel à des transporteurs locaux et à travailler avec des partenaires comme Cycleon pour gérer les retours. Elles peuvent même disposer de données détaillées pour le flux de retours du commerce électronique, mais la plupart des marques manquent de données lorsqu'il s'agit de retours au détail, car ces derniers sont gérés manuellement. Lorsque les magasins de détail retournent des marchandises, ils doivent passer par de longues procédures d'approbation et attendre de recevoir le remboursement. Les marques manquent de visibilité sur la quantité ou le délai effectif de ces retours jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un entrepôt central, et les articles peuvent être livrés dans un état invendable. Le personnel de l'entrepôt a souvent du mal à traiter les camions chargés de retours supplémentaires de produits de détail qui arrivent inopinément en même temps que les retours de produits du commerce électronique.

La solution de Cycleon Gestion omnicanale des retours rend les processus de retour intelligents, simples et évolutifs en intégrant tous les flux de retour et en fournissant aux marques un point de contact unique. Cycleon gère tous les flux de retour, en veillant à ce que chaque produit retourné reçoive le même niveau d'attention : Tous les articles sont enregistrés, consolidés et retravaillés dans le réseau d'entrepôts décentralisés de Cycleon, puis transportés vers leur destination finale. Les marques peuvent utiliser le portail de retour de Cycleon et exploiter l'écosystème déjà établi des transporteurs locaux, des prestataires logistiques et des partenaires informatiques. Du moment où un retour est initié jusqu'à ce qu'il arrive au centre de distribution, Cycleon prend en charge toutes les étapes du processus, fournissant aux marques un suivi et des données de bout en bout à chaque point de contact.

Cycleon B.V.

Alexandra Romantseva

+31 30 299 55 00

[email protected]

www.cycleon.com

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :