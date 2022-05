LE CANADA CRÉE DE NOUVEAUX LOGEMENTS ABORDABLES À DÉLI?NE?





DÉLI?NE?, NT, le 24 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada par suite de la pandémie, y compris à De?l??ne?.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, et ?ekw'aht??d?? Leeroy Andre ont annoncé un financement de plus de 2,6 millions de dollars pour aider à fournir 10 nouveaux logements abordables à Dél??ne?, un projet dirigé par le gouvernement Got'ine de Dél??ne?.

Ce financement aidera à rénover l'ancien centre du mieux-être de Dél??ne? pour y aménager de nouveaux logements accessibles destinés en priorité aux personnes âgées, aux femmes, aux mères monoparentales, aux personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité, aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et aux personnes en situation d'itinérance.

Ces nouveaux investissements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle que nous entretenons avec les communautés autochtones. C'est pourquoi, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, plus de 40 % de tous les logements seront créés pour soutenir les Autochtones partout au pays, tant dans les collectivités rurales qu'en milieu urbain, y compris ici même, à Dél??ne? et dans les Territoires du Nord-Ouest. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement, qui prévoit un investissement de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, vise à construire plus de logements abordables qui répondent aux besoins des communautés autochtones. L'annonce d'aujourd'hui à Dél??ne? permettra aux membres de la collectivité d'avoir accès à de nouveaux logements sûrs, stables et accessibles. Il n'y a vraiment rien de plus important que d'avoir un chez-soi. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un exemple de la façon dont nous travaillons pour faire une différence dans la vie des personnes qui en ont le plus besoin dans les Territoires du Nord-Ouest. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Des partenariats efficaces, comme ceux que la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest entretient avec le gouvernement du Canada et le gouvernement Got'ine de Dél??n?, sont essentiels pour répondre aux besoins de logement dans ces territoires. L'ajout de ces logements abordables et accessibles à Dél??n? est une étape importante pour répondre aux besoins de logement de la collectivité. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de coopération entre trois gouvernements qui unissent leurs efforts pour offrir un soutien au logement efficace aux personnes qui en ont le plus besoin. » - Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. Pour que davantage de logements abordables puissent être construits rapidement, le budget de 2022 prévoit de fournir 1,5 milliard de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin de prolonger l'ICRL.

Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 logements abordables.

L'ICRL permettra de créer de nouveaux logements écoénergétiques et abordables pour les personnes et les populations vulnérables.

Plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre de l'ICRL sont destinés aux Autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et des régions à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement (SNL) : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

