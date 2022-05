Semaine des services préhospitaliers d'urgence et des paramédics : une expertise en soi dans le réseau de la santé





LÉVIS, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des services préhospitaliers d'urgence et des paramédics, qui se tient du 22 au 28 mai, l'un des plus gros employeurs de l'industrie, l'entreprise ambulancière Dessercom, souhaite valoriser le travail exceptionnel et professionnel réalisé par ses 800 paramédics et employés administratifs. Chaque jour, ces gens s'efforcent de venir en aide à la population québécoise et au réseau de la santé, et ce, de différentes façons.

Sous le thème « les sphères de la paramédecine », la campagne nationale veut démystifier l'expertise des paramédics et le rôle essentiel des services préhospitaliers d'urgence (SPU) dans les systèmes de santé. Au Québec, les paramédics, autrefois appelés ambulanciers, ont longtemps été associés à leurs véhicules jaunes alors que leur expertise s'est nettement développée au cours des dernières années et surtout lors des derniers mois. En effet, les SPU et les paramédics contribuent davantage à la santé publique et à la sécurité civile de la population québécoise.

« Nous pouvons être fiers d'avoir des intervenants d'urgence hautement compétents, tels que les paramédics, pour porter assistance aux communautés dans des situations médicales dynamiques. En plus, derrière eux, se cachent dans l'ombre des équipes qui veillent notamment à la fabrication et aux remplacements complexes des horaires, à la coordination des opérations préhospitalières et à la supervision des activités d'un important service d'urgence. C'est sans compter tous nos partenaires des centres de communication santé ou des personnes au volet préhospitalier dans les CISSS et les CIUSSS » soulève monsieur Stéphan Scalabrini, directeur des opérations des régions de l'Estrie, Lanaudière, Mauricie-Centre-du-Québec et Montérégie.

« On assiste à beaucoup de changements dans notre industrie et c'est très motivant! Pensons, entre autres, à la paramédecine communautaire, un programme de la santé administré par les paramédics, les experts de soins polyvalents et extrahospitaliers. Ce concept est très efficace dans plusieurs autres provinces canadiennes en bonifiant considérablement les soins à domicile », renchérit monsieur Marc Bouchard, directeur des opérations pour les régions du Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Mauricie-Centre-du-Québec.

« Les régions du Québec pourront graduellement bénéficier davantage de l'apport inestimable des paramédics dans l'offre de services du réseau de la santé. En tant qu'acteurs de première ligne, ils peuvent éduquer la population quant aux techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR), à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) ou aux premiers soins. Nous arriverons ainsi à prévenir plutôt que guérir et à sauver des vies dans des communautés éloignées des hôpitaux ou cliniques » affirme monsieur Christian Williams, directeur des opérations des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les paramédics peuvent considérablement contribuer à la refondation du système de santé par leurs compétences des soins préhospitaliers et extrahospitaliers. Ces professionnels sont déjà aptes à participer aux soins à domicile et à réduire la surcharge des hôpitaux québécois. Leur paradigme de soins est polyvalent et mise sur la multidisciplinarité.

À propos de Dessercom

Dessercom, fondée en 1968, est un organisme de bienfaisance offrant des services préhospitaliers d'urgence et de transports interhospitaliers médicaux dans 14 régions administratives du Québec. C'est avec près de 1100 professionnels et employés que nous travaillons à améliorer les soins de santé et le bien-être des communautés que nous desservons.

Les paramédics de Dessercom offrent des soins de qualité dans 38 municipalités et leurs environs : Acton Vale, Amos, Armagh, Barraute, Beaupré, Bedford, Berthierville, Cadillac, Coaticook, Drummondville, Granby, La Patrie, La Sarre, Lac-Mégantic, Lambton, Lebel-sur-Quévillon, Lévis, Louiseville, Lyster, Malartic, Matagami, Notre-Dame-du-Nord, Pierreville, Plessisville, Québec, Rawdon, Rouyn-Noranda, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Hyacinthe, Saint-Raymond-de-Portneuf, Saint-Sylvestre, Sainte-Marie-de-Beauce, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Témiscaming, Val-des-Sources, Ville-Marie et Windsor.

