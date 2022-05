Le gouvernement du Canada réalise des investissements majeurs dans le festival d'été d'Edmonton et dans des expériences touristiques partout en Alberta





Dix millions de dollars pour développer une programmation inclusive et soutenir les initiatives visant à rendre le festival K-Days d'Edmonton viable, et plus de 7,5 millions de dollars pour aider 29 projets du secteur du tourisme à améliorer des expériences touristiques afin d'attirer davantage de visiteurs en Alberta, créant ou maintenant près de 4 000 emplois locaux

EDMONTON, AB, le 24 mai 2022 /CNW/ - Edmonton propose de nombreuses expériences culturelles, la plus grande étendue de parcs urbains d'Amérique du Nord et des événements de classe mondiale qui attirent des touristes de tout le Canada et du monde entier. Edmonton est connue comme la ville des festivals du Canada, et les festivals et les attractions uniques qu'elle offre constituent un élément clé du dynamisme de la ville et un moteur important de son économie locale.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 17,5 millions de dollars dans le secteur touristique d'Edmonton et partout en Alberta. De ce soutien, 10 millions de dollars serviront à faire en sorte que les K-Days, la principale foire estivale d'Edmonton, demeure un élément clé de la mosaïque culturelle d'Edmonton pour les années à venir. Un autre montant de 7,5 millions de dollars aidera 29 projets du secteur du tourisme à adapter leurs produits et services afin de créer de nouvelles expériences, ce qui attirera davantage de visiteurs en Alberta.

L'investissement dans l'événement K-Days, fourni à Explore Edmonton, est financé par l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements et le Fonds d'aide au tourisme, tous deux administrés par PrairiesCan. Les fonds serviront à améliorer le site, notamment à redonner au Klondike Park sa vocation de destination accessible toute l'année, à créer de nouvelles sources de revenus pour assurer la viabilité de l'événement K-Days et à élargir la programmation inclusive des peuples autochtones, des nouveaux Canadiens, des francophones et des communautés LGBTQ2S+.

L'investissement de 7,5 millions de dollars destiné à soutenir 29 projets du secteur du tourisme est fourni par le Fonds d'aide au tourisme et le Fonds d'aide et de relance régionale, administrés en Alberta par PrairiesCan. Cet investissement aidera les exploitants d'entreprises touristiques à lancer des expériences nouvelles ou améliorées et à élaborer des plans stratégiques à long terme qui assureront la croissance continue du secteur du tourisme en Alberta.

Le tourisme est l'un des secteurs les plus durement touchés au cours des deux dernières années. L'investissement fédéral combiné de 17 534 357 dollars devrait permettre de créer ou de maintenir 4 332 emplois dans le secteur du tourisme pour les Albertains, d'attirer plus de 2,1 millions de visiteurs canadiens et étrangers dans la province et de positionner l'économie de l'Alberta pour une croissance à long terme.

« L'industrie du tourisme fournit des emplois de qualité aux Canadiens de partout au pays et contribue grandement à la vigueur de l'économie canadienne, y compris dans la magnifique Alberta. Notre gouvernement aide les entreprises liées au tourisme à adapter leurs produits afin qu'elles puissent accueillir plus de visiteurs canadiens et étrangers qui viennent explorer la beauté, la culture et l'esprit de l'Alberta. Notre soutien aide à assurer la sécurité des Canadiens et des visiteurs au Canada et positionne les entreprises touristiques de l'Alberta pour qu'elles prospèrent au cours des années à venir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le festival K-Days fait partie de tant de merveilleux souvenirs pour d'innombrables résidents et visiteurs d'Edmonton. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à ce que le festival continue d'enchanter la prochaine génération d'Albertains, de Canadiens et de visiteurs étrangers, tout en stimulant l'économie de cette ville pour l'avenir. Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans une stratégie ambitieuse plus vaste visant à aider le secteur du tourisme de l'Alberta à se rétablir et à croître dans l'avenir. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le tourisme est l'un des plus grands et des plus importants secteurs de l'Alberta, et il a le potentiel de croître encore plus. Un soutien comme celui de PrairiesCan aidera notre économie touristique à poursuivre sa reprise et à se développer pour l'avenir. Si l'on ajoute à cela les efforts déployés par le gouvernement de l'Alberta pour développer l'industrie, en collaboration avec Travel Alberta, je suis plus confiant que jamais quant à l'avenir de l'économie touristique de l'Alberta, d'un bout à l'autre de la province, qu'il s'agisse d'événements phares comme le festival K-Days d'Edmonton ou de la demande croissante d'expériences touristiques autochtones. »

- Martin Long, secrétaire parlementaire pour la Petite Entreprise et le Tourisme, et député de West Yellowhead

« Ce financement offre une occasion unique en son genre de repenser et de rétablir notre foire en tant que moteur économique et pierre angulaire culturelle de notre collectivité. Les racines des K-Days remontent à il y a 142 ans, en 1879, année où a eu lieu la première exposition d'Edmonton. À Explore Edmonton, nous sommes enthousiastes à l'idée de gérer cet événement à l'avenir et de veiller à ce qu'il réponde aux besoins de notre collectivité aujourd'hui et pour les 142 prochaines années. Le choix du gouvernement fédéral d'investir dans la foire nous permet de redéfinir la façon dont cet événement a un impact sur notre collectivité, dont il crée des possibilités économiques et dont il soutient le développement d'une collectivité plus inclusive et durable. »

- Arlindo Gomes, vice-président, Développement commercial et gestion des sites, Explore Edmonton

« Le tourisme autochtone offre aux voyageurs des possibilités extraordinaires d'entrer en contact avec les peuples autochtones à un moment où la réconciliation est au coeur des préoccupations des Canadiens. Cet investissement permettra à Indigenous Tourism Alberta de continuer à soutenir la croissance rapide du secteur pour en faire une composante majeure de l'économie du tourisme de l'Alberta, et d'aider des centaines d'entrepreneurs autochtones à atteindre leurs objectifs commerciaux et sociaux. »

- Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta

« Des expériences légendaires comme les K-Days d'Edmonton renforcent l'identité culturelle de l'Alberta, créent des emplois et renforcent la collectivité. Pour rester compétitive, l'Alberta a besoin de produits exceptionnels et d'expériences propres à notre province. »

- David Goldstein, directeur général, Travel Alberta

« Alors que l'économie du tourisme de l'Alberta reprend de la vigueur après avoir été décimée par la pandémie, nous faisons face à un écart important entre la croissance de la demande des clients et une déficience structurelle de longue date dans notre réserve de talents. Cet investissement important nous aidera à mettre en place des plans de marketing pour le recrutement et nous permettra de mener des recherches approfondies sur la manière de résoudre les problèmes systémiques en matière de recrutement et de rétention de la main-d'oeuvre. »

- Darren Reeder, conseiller, Tourism Industry Association of Alberta.

L'initiative d'appui aux grands festivals et événements vise à aider les festivals et événements canadiens qui ont été durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 à adapter et à bonifier leurs activités dans un contexte de relance économique.

Le budget de 2022 allouera dix pour cent du Fonds d'aide au tourisme à des projets de tourisme autochtone.

Entre autres projets, Indigenous Tourism Alberta reçoit 1,8 million de dollars pour aider les exploitants d'entreprises touristiques autochtones à concevoir et à promouvoir des expériences culturelles autochtones authentiques dans la province. Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les organisations du secteur du tourisme à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer à recevoir des voyageurs au Canada.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) fournit une aide aux entreprises et aux collectivités qui pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour faire face à la pandémie de COVID-19 et s'en remettre.

Le gouvernement du Canada accorde 10 millions de dollars à Explore Edmonton pour que l'une des principales foires d'été d'Edmonton demeure un élément clé de la mosaïque culturelle de la ville et continue de stimuler son économie. De plus, PrairiesCan investit plus de 7,5 millions de dollars, par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme et du Fonds d'aide et de relance régionale, pour soutenir 29 projets du secteur du tourisme. Ensemble, ces investissements de plus de 17,5 millions de dollars aideront des exploitants d'entreprises touristiques à lancer des expériences nouvelles ou améliorées et à élaborer des plans stratégiques à long terme qui assurent la croissance continue du secteur du tourisme en Alberta.

Les projets sont financés dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE), du Fonds d'aide au tourisme (FAT) ou du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

Initiative d'appui aux grands festivals et événements

L'IAGFE aide les grands festivals et événements canadiens qui ont été durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 à s'adapter et à améliorer leurs activités à mesure que l'économie reprend. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui un financement destiné à :

Explore Edmonton (8 000 000 $)

Adapter et améliorer le festival d'été annuel K-Days pour le rendre viable, notamment en adaptant l'utilisation de la technologie, en agrandissant les espaces extérieurs et en proposant une programmation inclusive.

Fonds d'aide au tourisme

Lancé en juillet 2021, le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique et à offrir des produits et des services novateurs, nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Aujourd'hui, 23 projets de l'Alberta recevant un financement au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Aurora Backcountry (99 987 $)

Élaborer des itinéraires et une application pour soutenir le Aurora Backcountry Pass , un programme qui offre aux amateurs d'aventure (principalement les skieurs et les planchistes) un accès abordable à des expériences guidées dans l'arrière-pays en Alberta et en Colombie-Britannique.

Élaborer des itinéraires et une application pour soutenir le , un programme qui offre aux amateurs d'aventure (principalement les skieurs et les planchistes) un accès abordable à des expériences guidées dans l'arrière-pays en et en Colombie-Britannique. SkiBig3 (99 999 $)

Élaborer un contenu numérique mettant en valeur les nouveaux produits touristiques de la région de Banff / Lake Louise afin de rétablir la confiance des consommateurs et de susciter la demande des visiteurs.

Élaborer un contenu numérique mettant en valeur les nouveaux produits touristiques de la région de / afin de rétablir la confiance des consommateurs et de susciter la demande des visiteurs. Can Golf Limited (99 999 $)

Acheter et installer des équipements de pointe pour améliorer les attractions d'un centre de loisirs et de divertissement intérieur à Canmore , en Alberta .

Acheter et installer des équipements de pointe pour améliorer les attractions d'un centre de loisirs et de divertissement intérieur à , en . Canadian Badlands Passion Play Society ( 498 663 $)

Construire et ouvrir le Badlands Arts Centre pour soutenir une stratégie de tourisme culinaire et des événements culturels tout au long de l'année à l'amphithéâtre Badlands à Drumheller , en Alberta .

Construire et ouvrir le Badlands Arts Centre pour soutenir une stratégie de tourisme culinaire et des événements culturels tout au long de l'année à l'amphithéâtre Badlands à , en . Conseil de développement économique de l' Alberta (500 000 $)

Créer 20 itinéraires touristiques bilingues en Alberta , et aider deux entrepreneurs artisans autochtones à convertir leurs entreprises en attractions touristiques viables mettant en valeur le patrimoine culturel.

Créer 20 itinéraires touristiques bilingues en , et aider deux entrepreneurs artisans autochtones à convertir leurs entreprises en attractions touristiques viables mettant en valeur le patrimoine culturel. Downtown Business Association of Edmonton (300 000 $)

Mettre en oeuvre Downtown Spark, un événement de 10 jours comprenant des expériences et des expositions en plein air au centre-ville d'Edmonton.

Mettre en oeuvre Downtown Spark, un événement de 10 jours comprenant des expériences et des expositions en plein air au centre-ville d'Edmonton. Explore Edmonton (2 000 000 $)

Appuyer le réaménagement du parc Klondike afin de redonner au site sa vocation de destination accessible toute l'année, conçue pour l'utilisation communautaire, les événements et les rassemblements en plein air, tout en honorant son héritage et son histoire en tant que site du festival K-Days et d'autres événements importants pour Edmonton .

Appuyer le réaménagement Klondike K-Days Great Canadian Railtour Company Ltd. (99 999 $)

Rénover les quais des trains pour améliorer l'accessibilité des attractions et l'espace disponible pour les passagers.

Rénover les quais des trains pour améliorer l'accessibilité Indigenous Tourism Alberta (1 800 000 $)

Fournir un soutien au développement de produits, une formation et des ateliers de perfectionnement professionnel, et promouvoir les entreprises touristiques autochtones en Alberta .

Fournir un soutien au développement de produits, une formation et des ateliers de perfectionnement professionnel, et promouvoir les entreprises touristiques autochtones en . Lac La Biche Canadian Native Friendship Centre Association (126 199 $)

Concevoir, mettre au point et offrir des expériences culturelles autochtones authentiques en collaboration avec des artisans autochtones et des exploitants d'entreprises touristiques de la région de Lac La Biche .

Concevoir, mettre au point et offrir des expériences culturelles autochtones authentiques en collaboration avec des artisans autochtones et des exploitants d'entreprises touristiques de la région de . Lake Louise Ski Area (99 999 $)

Développer une plateforme de vente numérique intégrée et bilingue pour toutes les activités de la station de ski de Lake Louise .

Développer une plateforme de vente numérique intégrée et bilingue pour toutes les activités de la station de ski de . Anderson Vacations (99 999 $)

Créer des postes clés pour soutenir le développement et la promotion d'expériences touristiques uniques et autochtones dans tout le Canada .

Créer des postes clés pour soutenir le développement et la promotion d'expériences touristiques uniques et autochtones dans tout le . Norquay Mystic Ridge Ltd. (99 999 $)

Prolonger la Via Ferrata, une expérience d'escalade assistée située au Mont Norquay, pour rendre l'expérience plus facilement accessible et attirer plus de grimpeurs sur la montagne en été.

Prolonger la Via Ferrata, une expérience d'escalade assistée située au Mont Norquay, pour rendre l'expérience plus facilement accessible et attirer plus de grimpeurs sur la montagne en été. Painted Warriors Ltd. (40 000 $)

Construire un centre d'accueil où les visiteurs pourront réserver des expériences culturelles et d'aventure uniques, mais aussi voir et acheter des produits autochtones authentiques fabriqués par des artisans autochtones locaux.

Construire un centre d'accueil où les visiteurs pourront réserver des expériences culturelles et d'aventure uniques, mais aussi voir et acheter des produits autochtones authentiques fabriqués par des artisans autochtones locaux. Prime World Tours Ltd. (99 999 $)

Créer et commercialiser de nouveaux itinéraires hivernaux qui augmentent la fréquentation hors saison en proposant aux touristes canadiens et étrangers un itinéraire guidé de la côte de la Colombie-Britannique jusqu'aux Rocheuses, puis aux Territoires du Nord-Ouest.

Créer et commercialiser de nouveaux itinéraires hivernaux qui augmentent la fréquentation hors saison en proposant aux touristes canadiens et étrangers un itinéraire guidé de la côte de la Colombie-Britannique jusqu'aux Rocheuses, puis aux Territoires du Nord-Ouest. The Launch at Sylvan Lake Inc. (99 999 $)

Moderniser l'intérieur et l'extérieur du bâtiment principal de mise à l'eau de la marina de Sylvan Lake afin d'améliorer la fonctionnalité, l'apparence et les espaces de rassemblement de la terrasse.

Moderniser l'intérieur et l'extérieur du bâtiment principal de mise à l'eau de la marina de afin d'améliorer la fonctionnalité, l'apparence et les espaces de rassemblement de la terrasse. Tourism Industry Association of Alberta (TIAA) (499 800 $)

Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de capacité en matière de main-d'oeuvre pour le tourisme en Alberta afin de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre dans l'industrie et de soutenir la reprise et la croissance durable de l'économie du tourisme en Alberta .

Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de capacité en matière de main-d'oeuvre pour le tourisme en afin de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre dans l'industrie et de soutenir la reprise et la croissance durable de l'économie du tourisme en . Travel Drumheller Marketing Association (295 000 $)

Mettre au point des activités de formation et une stratégie de développement des destinations à long terme qui aident les entreprises touristiques à mieux répondre aux besoins des visiteurs canadiens et étrangers afin qu'ils réservent des séjours plus longs dans la région de Drumheller.

Mettre au point des activités de formation et une stratégie de développement des destinations à long terme qui aident les entreprises touristiques à mieux répondre aux besoins des visiteurs canadiens et étrangers afin qu'ils réservent des séjours plus longs dans la région de Drumheller. Uplift! Jasper Mural Festival Ltd (91 460 $)

Créer quatre murales d'artistes canadiens dans le cadre du festival inaugural de deux semaines au centre-ville de Jasper.

Créer quatre murales d'artistes canadiens dans le cadre du festival inaugural de deux semaines au centre-ville de Jasper. Université de l' Alberta (500 000 $)

Améliorer les expériences de tourisme culinaire en plein air au jardin botanique de l'Université de l' Alberta en introduisant un nouveau service de restauration dans des dômes géodésiques nichés dans le jardin, pour attirer les visiteurs en hiver et pendant les saisons intermédiaires.

Améliorer les expériences de tourisme culinaire en plein air au jardin botanique de l'Université de l' en introduisant un nouveau service de restauration dans des dômes géodésiques nichés dans le jardin, pour attirer les visiteurs en hiver et pendant les saisons intermédiaires. Westar Travel Ltd. (500 000 $)

Créer et commercialiser de nouvelles visites guidées au moyen d'un nouveau système numérique intégré, comprenant une application mobile, pour offrir des expériences culturelles et naturelles authentiques dans la région de l' Alberta .

Créer et commercialiser de nouvelles visites guidées au moyen d'un nouveau système numérique intégré, comprenant une application mobile, pour offrir des expériences culturelles et naturelles authentiques dans la région de l' . WowBanff Transportation Inc. (98 750 $)

Créer une visite guidée multilingue en bus à deux étages dans la région de Banff et créer une nouvelle visite guidée du lac Moraine en collaboration avec des groupes autochtones locaux.

Créer une visite guidée multilingue en bus à deux étages dans la région de et créer une nouvelle visite guidée du lac Moraine en collaboration avec des groupes autochtones locaux. Yamnuska Wolfdog Sanctuary Ltd. (225 000 $)

Améliorer l'inclusivité des expériences d'écotourisme en créant des installations accessibles, notamment des sentiers, des entrées d'enceinte et un espace événementiel extérieur.

Fonds d'aide et de relance régionale

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FARR aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Par l'entremise du FARR, le gouvernement du Canada verse plus de 2 milliards de dollars pour aider à préserver des emplois et pour soutenir les employeurs dans le cadre de la relance; 25 % du financement a été affecté au secteur du tourisme. Sept bénéficiaires du FARR de l'Alberta recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Alberta Hotel & Lodging Association (229 000 $)

Offrir des mesures de soutien pour aider les entreprises d'hébergement de l' Alberta à élaborer des protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-19 et à réduire les coûts d'assurance.

Offrir des mesures de soutien pour aider les entreprises d'hébergement de l' à élaborer des protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-19 et à réduire les coûts d'assurance. Alberta Professional Outfitters Society (23 228 $)

Fournir une plateforme en ligne améliorée pour soutenir les services aux entreprises destinés aux membres et renforcer les promotions axées sur le Canada pour le secteur des pourvoiries de l' Alberta afin d'aider à compenser les conséquences des restrictions sur les voyages internationaux.

Fournir une plateforme en ligne améliorée pour soutenir les services aux entreprises destinés aux membres et renforcer les promotions axées sur le pour le secteur des pourvoiries de l' afin d'aider à compenser les conséquences des restrictions sur les voyages internationaux. Alberta Small Brewers Association (35 000 $)

Élaborer un engagement de sécurité lié à la COVID-19 et lancer une campagne promotionnelle complète qui augmente la confiance des consommateurs envers l'industrie hôtelière de l'Alberta.

Élaborer un engagement de sécurité lié à la COVID-19 et lancer une campagne promotionnelle complète qui augmente la confiance des consommateurs envers l'industrie hôtelière de l'Alberta. Calgary Convention Centre Authority (142 778 $)

Mettre en oeuvre des mesures de santé et de sécurité améliorées afin de renforcer la confiance des consommateurs envers la sécurité des événements et des activités qui se tiennent au TELUS Convention Centre de Calgary.

Mettre en oeuvre des mesures de santé et de sécurité améliorées afin de renforcer la confiance des consommateurs envers la sécurité des événements et des activités qui se tiennent au TELUS Convention Centre de Calgary. Conseil de développement économique de l' Alberta (100 000 $)

Encadrer les entreprises francophones oeuvrant dans l'industrie touristique de l' Alberta pour améliorer leurs compétences en marketing numérique, en commerce électronique et en création de vidéos afin de les aider à se remettre des effets négatifs de la pandémie de COVID-19.

Encadrer les entreprises francophones oeuvrant dans l'industrie touristique de l' pour améliorer leurs compétences en marketing numérique, en commerce électronique et en création de vidéos afin de les aider à se remettre des effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Explore Edmonton Corporation (400 000 $)

Mettre au point une plateforme de formation numérique pour le personnel et les fournisseurs afin de numériser les activités de vente, et obtenir une accréditation internationale de nettoyage en cas de risque biologique afin de renforcer la confiance des consommateurs pour les événements qui se tiennent au Edmonton Expo Centre et au Edmonton Convention Centre.

Mettre au point une plateforme de formation numérique pour le personnel et les fournisseurs afin de numériser les activités de vente, et obtenir une accréditation internationale de nettoyage en cas de risque biologique afin de renforcer la confiance des consommateurs pour les événements qui se tiennent au Edmonton Expo Centre et au Edmonton Convention Centre. Foothills Tourism Association (229 500 $)

Concevoir des outils de technologie numérique qui permettent aux agriculteurs et aux entreprises de réaliser des ventes directes auprès des consommateurs afin d'encourager la fréquentation des initiatives agrotouristiques dans la région de Foothills, en Alberta.

