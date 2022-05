RGP Investissements annonce une réduction des frais de gestion pour Catégorie RGP secteurs mondiaux et le Fonds RGP secteurs mondiaux





QUÉBEC, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP Investissements ») annonce l'entrée en vigueur en date de ce jour de la réduction des frais de gestion pour les actions de série A, de série F, de série T5 et de série FT5 de de la Catégorie RGP secteurs mondiaux et les parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds RGP secteurs mondiaux (les « Fonds visés »), tel que décrit plus en détail ci-dessous.



Ces réductions reflètent l'engagement de RGP Investissements d'offrir des fonds avec une tarification concurrentielle. Ces changements sont décrits plus en détail ci-dessous :

Nom du Fonds



Catégories de

parts ou

d'actions



En pourcentage (%) de la valeur liquidative (taux annuels) Frais de gestion

avant le 24 mai 2022 Frais de gestion à partir

du 24 mai 2022 Fonds RGP secteurs mondiaux



Parts de catégorie A 2,0% 1,9% Parts de catégorie F 1,0% 0,9% Catégorie RGP secteurs mondiaux











Actions de série A 2,0% 1,9% Actions de série F 1,0% 0,9% Actions de série T5 2,0% 1,9% Actions de série FT5 1,0% 0,9%

Des renseignements supplémentaires concernant les frais de gestion des Fonds visés seront fournis dans le prospectus simplifié, la notice annuelle et les aperçus des Fonds visés, dont les exemplaires seront disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré, Portefeuille Sectorwise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact (les « Fonds RGP Investissements »). En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds d'investissement RGP. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Pour plus d'informations :

Simon Destrempes

Directeur général et chef de la conformité

[email protected]

Sans frais : 855 370-1077

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 12:25 et diffusé par :